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Pozor, padá omítka. Významnou památku v Přerově zahalilo lešení a ochranné sítě

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Jednu z nejvýznamnějších historických budov v Přerově zahalilo lešení. Fasáda Městského domu je v katastrofálním stavu, odpadává z ní omítka. Město proto muselo na budovu instalovat ochranné sítě a chystá opravy.
Pozor, padá omítka. Významnou památku v Přerově zahalilo lešení a ochranné sítě

Pozor, padá omítka. Významnou památku v Přerově zahalilo lešení a ochranné sítě

Zdroj: Město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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