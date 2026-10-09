V Opavě začala stavba centrálního urgentního příjmu. Vyjde na 86 milionů

V Opavě začala stavba centrálního urgentního příjmu. Vyjde na 86 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Opavě začala stavba centrálního urgentního příjmu. Vyjde na 86 milionůZdroj: Moravskoslezská nemocnice Opava
Článek byl publikován 09.10.2026 10:43
Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné oblasti Stromovka. Zájemci...
Historii Grossmannovy vily, osudy jejích obyvatel i náročnou záchranu památky přibližuje nová publikace...
Ostravský pivovar Ostravar v příštím roce postupně ukončí výrobu. Klíčové značky začne společnost Pivovary...
Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji klesl v září o 0,1 procentního bodu na rovných sedm procent....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →