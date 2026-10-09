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V Opavě začala stavba centrálního urgentního příjmu. Vyjde na 86 milionů

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Moravskoslezská nemocnice Opava zahájila po několika letech příprav výstavbu centrálního urgentního příjmu. Nové pracoviště má zrychlit poskytování akutní péče a zlepšit spolupráci jednotlivých odborností. Hotové má být na jaře 2028.
V Opavě začala stavba centrálního urgentního příjmu. Vyjde na 86 milionů

V Opavě začala stavba centrálního urgentního příjmu. Vyjde na 86 milionů

Zdroj: Moravskoslezská nemocnice Opava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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