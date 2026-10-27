Veterináři zrušili poslední pásmo vymezené v ČR kvůli africkému moru prasat

Pro přesuny zvířat už také nebude nutné mít veterinární osvědčení. ČTK o tom dnes informovala Státní veterinární správa (SVS). V platnosti v celé republice naopak zůstává nařízený celoroční intenzivní lov divočáků.
Zrušení pásma ve Frýdlantském výběžku na severu Libereckého kraje umožnilo uplynutí dvou let od posledního potvrzeného případu afrického moru prasat (AMP) v ČR. Se změnou souhlasila i Evropská komise.
Ve zmíněné oblasti přestala platit všechna mimořádná veterinární opatření. Chovatelé tak už nebudou muset vyšetřovat každý týden první dvě uhynulá prasata. Doposud bylo nutné mít v uzavřených pásmech pro přesuny zvířat veterinární osvědčení od krajské veterinární správy nebo je hlásit, nyní bude přemísťování prasat a zvěřiny bez jakéhokoliv omezení.
Veterináři zrušili také části celorepublikových mimořádných opatření, které se týkaly přemísťování prasat do uzavřených pásem. Nadále ale platí celoroční intenzivní lov prasat divokých bez ohledu na kategorii a pohlaví nebo zákaz přemísťování volně žijících prasat jak v rámci ČR, tak ze zahraničí na území ČR i naopak. Nadále platná mimořádná opatření také zamezují používání sena a slámy v chovech prasat ze zemí s výskytem afrického moru nebo krmení domácích prasat odpady ze stravovacích zařízení a kuchyňskými odpady.
V Česku zároveň pokračuje pasivní monitoring v populaci prasat divokých a v chovech domácích prasat, který spočívá v laboratorním vyšetřování uhynulých zvířat. Monitoring podle veterinářů umožňuje nákazu včas zachytit a je důležitý i s ohledem na výskyt nemoci v jiných zemích.
„Přestože se nákazová situace v ČR vyvíjí pozitivně, SVS nadále pozorně sleduje a vyhodnocuje situaci zejména v sousedním Německu (Sasku), kde je nákaza v populaci prasat divokých potvrzena zhruba 20 kilometrů od hranic s ČR, a na Slovensku, kde jsou nejbližší pozitivní případy afrického moru prasat potvrzeny zhruba 30 kilometrů od hranic s ČR,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, má ale rychlejší průběh a nakažená zvířata téměř vždy hynou. Proti nákaze není lék, prasata se musí utratit. Onemocnění se může šířit přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ať už živým, či uhynulým. Na člověka přenosné není, lidé ale mohou nákazu pasivně přenášet na velké vzdálenosti prostřednictvím potravin s obsahem vepřového masa.
V ČR se africký mor prasat objevil poprvé na Zlínsku v roce 2017, následně byl potvrzený v prosinci 2022 v populaci prasat divokých na území Libereckého kraje. Postupně byla nákaza potvrzena u 85 divočáků.
Poslední případ nákazy u uloveného prasete veterináři potvrdili v srpnu 2024. U nalezeného prasete se africký mor vyskytl naposledy v červnu 2025, jednalo se ale o zbytky jedince uhynulého téměř o rok dříve. Od té doby byla podle veterinářů všechna vyšetření negativní.
Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) pak letos v lednu prohlásila ČR za zemi bez výskytu afrického moru prasat. V chovu domácích prasat nebyla nákaza v ČR dosud nikdy potvrzena.