Ústecký kraj chce vybavit střední školy umělou inteligencí

Reklama
1 min
Ústecký kraj chce vybavit střední školy umělou inteligencíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ústecký kraj chystá další etapu modernizace středního školství. Po projektu Návrat do budoucnosti nyní zastupitelstvo schválilo záměr s názvem Zavádění nástrojů AI do výuky…
600
Zdroj:
Reklama
Tábor postaví novou vodní nádrž
Tábor se rozhodl bojovat se suchem vlastními prostředky. Radnice plánuje vybudovat malou vodní nádrž Hlinný...
Uherské Hradiště plánuje novou čtvrť s téměř 600 byty
Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště by mohla v budoucnu vyrůst zcela nová městská čtvrť. Zastupitelé...
Brněnští vědci zachraňují meruňky, broskve a kdouloně. Zmrazí je v kapalném dusíku
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se pustili do pětiletého projektu, jehož cílem je najít spolehlivé...
Zemědělec zachránil šumavskou cihelnu před demolicí
Cihelna v Boubíně na Klatovsku čelila v roce 2020 demoličnímu výměru. Dnes je z ní opravená kulturní...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Policie hledá fanouška, který tropil výtržnosti při hokeji v Horácké aréně
- KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?
- Jičín prodal v Kasárnách parcely za devadesát milionů. Další nabídne příští rok
- Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub
Dva a půl roku se divil, proč mu PC sotva běží. Při utírání prachu našel v počítači volně ležet druhou paměť RAM
Mobify.cz
dnes, 18:20
4 min
Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé
Plzeňská Drbna
dnes, 18:18
1 min
Co ona je za tenistku? nechápala Běloruska. Přesto Nosková na US Open končí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:15
Chování Mbappého je dětinské a ubohé. Kapitán Francie schytal od krajana nekompromisní kritiku
SportyŽivě
dnes, 18:15
4 min
Dva průzkumy, dva primátoři. V Praze jednou vede Spolu, podruhé ANO
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:10
Reklama
V Polsku poprvé protestovali roboti. Bili na poplach kvůli budoucnosti lidí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:06
„Ženy do jiných prostor.“ Hosté si na Eiffelovce vynutili kuriózní podmínku, personál se vzbouřil
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:01
Zázraky v Chrámu rychlosti: Hrdinové povstali z nečekaných míst
SvětFormule.cz
dnes, 17:59
3 min
Dva požáry z nedbalosti. Hořely zahradní chatky i hromada dřeva u domu
Liberecká Drbna
dnes, 17:59
1 min
Brubaker: Ve filmu hráli skuteční vězni, objevil se tu mladý Cage a Redford inkasoval miliony dolarů
V Telce
dnes, 17:50
2 min
Reklama
Klub české hvězdy Šulce se obrátil na policii. Chuligáni Lyonu jsou životu nebezpeční
SportyŽivě
dnes, 17:44
4 min
Poslal Nintendu rozbitý 3DS z dětství a dostal zpět dva úplně nové handheldy. Jeden z nich je vzácná speciální edice
Mobify.cz
dnes, 17:30
4 min
Pavouci v domě chytají komáry, mouchy i mušky. Kdo je vyhání, zbavuje se nejlepší ochrany a pak sahá po drahých insekticidech
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:27
2 min
Dušejov na Jihlavsku přišel o obchod. Po výpovědi prodavaček přijede pojízdná prodejna
Jihlavská Drbna
dnes, 17:24
2 min
Houby na talíři, na hlavě i na plátně. Na festival dorazil „lysohlávkolog“ i pravý Hřib
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 17:19
Reklama
Houby na talíři, na hlavě i na plátně. Na festival dorazil „lysohlávkolog“ i pravý Hřib
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:19
Hvězdná brána: Producenti chtěli nahou scénu, herečka jim kývla jen na pár vteřin a Anderson dostal hodnost generála
V Telce
dnes, 17:18
3 min
Kyselina hyaluronová na pleť i klouby: Jak vybrat správnou
Plné zdraví
dnes, 17:14
2 min
Léto se loučí. Po třicítkách přijde výrazné ochlazení
Budějcká Drbna
dnes, 17:08
2 min
Gastronomické zážitky a atmosféra jako u moře. Náplavka v Olomouci se loučí s létem
Hanácká Drbna
dnes, 17:08
2 min
Reklama
TV tipy: Třetí Strážci Galaxie, styloví Kingsmani i nejšílenější film Tima Burtona
Kinobox.cz
dnes, 17:05
3 min
Všichni k obrazovkám: Ve středu v 18:00 nasazuje Nova Cinema národní poklad plný slunce a vína
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
4 min
Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD
Brněnská Drbna
dnes, 17:00
1 min
Více tunelů a méně podmínek. Dostavba Městského okruhu Prahy může začít v roce 2029, dokončení ale potrvá déle
HN.cz
dnes, 16:59
Double Team: Van Damme donutil štáb natáčet ve svém ztrátovém resortu, Rodman měnil účesy a film posbíral Zlaté maliny
V Telce
dnes, 16:58
4 min
Reklama
Cena hypotéky je jen část rovnice. Poptávku po bytech žene očekávání dalšího zdražování
HN.cz
dnes, 16:55
Cena hypotéky je jen část rovnice. Poptávku po bytech žene očekávání dalšího zdražování
HN.cz
dnes, 16:55
Z filmového elegána je dnes vrásčitý senior. Hugh Grant slaví 66 let a ze své proměny viní děti
ReadZone
dnes, 16:50
3 min
Rusko našlo v Arktidě „bílou ropu“, chce se vymanit z pasti. Teď platí za chybu z 90. let a zoufale dohání ztrátu
ArmádníZpravodaj.cz
dnes, 16:37
4 min
Wolff o souboji v Monze: Už jsem sahal po tlačítku
SvětFormule.cz
dnes, 16:35
2 min
Reklama
Jak zůstat fit na cestách? Pohyb, výživa a regenerace
Svět cestovatele
dnes, 16:33
4 min
Na Erasmus s EHIC i cestovním pojištěním. Některé zdravotní pojišťovny pomohou s cenou
Svět cestovatele
dnes, 16:33
5 min
Sucho svírá Česko dál i bez letních veder. Morava vysychá, Orlík je na historickém minimu
Náš REGION
dnes, 16:30
2 min
Stavbaři v Libereckém kraji předali za půl roku 633 bytů, nejvíc za 15 let
Liberecká Drbna
dnes, 16:30
2 min
Staroegyptská medicína byla plná podivných praktik. Přesto však měla nižší úmrtnost než v evropských nemocnicích do poloviny 20. století
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
2 min
Reklama
V tomto znamení se rodí nejinteligentnější lidé ze všech, statistika to jednoznačně dokazuje
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Most ve Výtoni pracovníci zpevní uhlíkovými lamelami. Práce potrvají šest týdnů
Pražská Drbna
dnes, 16:30
1 min
Pumpaři od Zlaté podkovy: Inspirace skutečným případem, putovní svetr a krycí rekvizita
V Telce
dnes, 16:29
3 min
Udělejte ze starého notebooku funkční stroj za 75 korun. Google prodává USB klíčenku, která to zvládne za 5 minut
Mobify.cz
dnes, 16:21
4 min
Hamilton se ukázal jako týmový hráč: Bránil Ferrari 8 minut
SvětFormule.cz
dnes, 16:19
1 min
Reklama
Reklama
Nosková - Sabalenková 1:2. Těsnou bitvu nakonec zvládla Běloruska
„To byl čistý hnus.“ Konečná drsně útočila na Pavla, experti mu ale dávají za pravdu
Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení
Mladou ženu štípl v Řecku komár. Za několik dní se objevila otevřená rána a velké zdravotní komplikace
Autonomní auto podivně zabrzdilo u kuželu. Nová AI odhalila, jaký nesmysl si stroj ve skutečnosti myslel
Reklama
Reklama