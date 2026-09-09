Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

U vchodu baziliky na Starém Městě visí useknutá ruka zloděje. Zčernala přirozenou mumifikací a odolala i požáru v 17. století

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí projít pár kroků od přeplněného Staroměstského náměstí do Malé Štupartské, minout nenápadný průchod naproti východu z Ungeltu a vstoupit do třetí nejdelší chrámové stavby v Praze.
U vchodu baziliky na Starém Městě visí useknutá ruka zloděje. Zčernala přirozenou mumifikací a odolala i požáru v 17. století

U vchodu baziliky na Starém Městě visí useknutá ruka zloděje. Zčernala přirozenou mumifikací a odolala i požáru v 17. století

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Šerpa spadl do trhliny na Everestu a čekal dva dny. Zachránila ho lavina, jejíž sníh mu vytvořil cestu ven. Zaměstnavatel ho mezitím prohlásil za mrtvého
Šerpa spadl do trhliny na Everestu a čekal dva dny. Zachránila ho lavina, jejíž sníh mu vytvořil cestu ven. Zaměstnavatel ho mezitím prohlásil za mrtvého
14,7 milionu Kč za jednu minci. Svatováclavský desetidukát z roku 1937 má hodnotu díky chybě v nákladu, kterou nikdo neplánoval
14,7 milionu Kč za jednu minci. Svatováclavský desetidukát z roku 1937 má hodnotu díky chybě v nákladu, kterou nikdo neplánoval

7. dubna 2017 spadlo v pražské aukční síni kladívko na částku 550 000 eur, zhruba 14,7 milionu korun, za...

Záchranáři letos odmítli desítky ježčat, která lidé sebrali ze zahrad. Druh přestal být noční a většina „sirotků“ má matku poblíž
Záchranáři letos odmítli desítky ježčat, která lidé sebrali ze zahrad. Druh přestal být noční a většina „sirotků“ má matku poblíž

Srpnové vedro, miska pro kočku na terase a ježek, který se kolem poledne loudá po chodníku. V Plzni letos...

V Itálii musíte zazvonit, abyste se dostali k moři. Státní pláže pronajímají za zlomek ceny a na desítky let dopředu
V Itálii musíte zazvonit, abyste se dostali k moři. Státní pláže pronajímají za zlomek ceny a na desítky let dopředu

Když italský podnikatel zaplatí státu roční nájem za kus pobřeží, vystačí si s částkou 3 204 eur, tedy...

Na pražském letišti pracují sokolníci s dravci. Ptáci reagují na frekvence, které radary hejn nedokážou rozlišit
Na pražském letišti pracují sokolníci s dravci. Ptáci reagují na frekvence, které radary hejn nedokážou rozlišit

Ráno na okraji dráhy 06/24 v Ruzyni. Káně Harrisovo sedí sokolníkovi na rukavici, sleduje travnatý pás mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.