Květináče místo stromů? Úpravy Velkého náměstí stály 1,9 milionu

Na Velkém náměstí v Hradci Králové přibylo dvanáct mobilních nádob se zelení, dřevěné platformy, skládací židle a stolky. Nová pobytová plocha s mlatovým povrchem vznikla také v místě budoucí kašny.
Úpravy ale na sociálních sítích vyvolaly kritiku. Lidé nejčastěji namítají, že stromy patří přímo do země, nikoliv do nádob. Další by dali přednost opravě historické studny nebo zpochybňují investování do dočasných prvků před plánovanou celkovou rekonstrukcí náměstí.
„Lepší by byly vysoké stromy v zemi. Města potřebují stromy a stín,“ zní jeden z komentářů. Další diskutující vyzývají město, aby nejprve odstranilo bednění kolem studny a opravilo ji.
Úpravy vyšly na téměř 1,9 milionu
Celkové náklady dosáhly přesně 1 876 325,97 koruny. Největší položkou bylo založení dočasných mlatových ploch, které stálo 894 218,78 koruny.
Město zdůrazňuje, že cílem současných zásahů není vytvořit konečnou podobu náměstí. Na dočasném uspořádání si chce ověřit, jak lidé pobytová místa využívají a jaké vybavení jim v prostoru chybí.
Dřevěné platformy a nádoby se zelení byly od začátku navrženy s předpokládanou životností dva až pět let. Pokud začne rekonstrukce dříve a prvky budou stále v dobrém stavu, město je chce přemístit jinam.
Skládací kovové židle a stolky jsou plně přenosné. Po rekonstrukci Velkého náměstí tak mají dál sloužit na jiných veřejných prostranstvích podle aktuální potřeby.
Stromy v zemi mají přijít s rekonstrukcí
Radnice souhlasí, že z dlouhodobého hlediska jsou pro stromy a keře nejlepší podmínky ve volné půdě. Jejich výsadbu přímo do náměstí ale chce spojit až s celkovou rekonstrukcí.
„Vysazovat dnes nové stromy přímo do konstrukce náměstí by při očekávané rekonstrukci nedávalo smysl ani z ekonomického, ani z odborného hlediska,“ vysvětluje mluvčí města Kateřina Rohlíčková.
Stromy v mobilních nádobách mají podle radnice přinést zeleň a stín už nyní, aniž by je bylo nutné při zahájení stavebních prací znovu odstranit. Budoucí podoba náměstí počítá s výsadbou 40 vzrostlých stromů, pro které mají vzniknout podmínky k dlouhodobému růstu i v přehřátém centru města.
Rekonstrukce má začít nejpozději v roce 2030
Dokumentace pro povolení záměru vzniká od září 2025. Město ji chce dokončit v květnu příštího roku a následně podat žádost. Pokud povolovací proces půjde podle plánu, povolení by mohlo získat v roce 2028.
Samotné stavební práce mají začít nejpozději v roce 2030. Projekt počítá s větším prostorem pro pěší a zeleň, ale také s omezením parkování přímo na náměstí. Část parkovacích míst chce město nahradit v docházkové vzdálenosti.