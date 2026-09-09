Pivoňkám podzimní řez svědčí, ale u pěti dalších trvalek způsobí pravý opak. Spousta zahrádkářů je přitom stříhá úplně stejně

Každý září se po českých zahradách opakuje stejný rituál: zahrádkář obejde záhon, popadne nůžky a sestřihne všechno, co vyčnívá nad mulč. Pivoňky, rozchodníky, třapatky, rudbekie, okrasné trávy, všechno na jednu hromadu. Jenže právě tahle uniformita je největší podzimní omyl na okrasném záhonu. Biologicky správná péče vyžaduje rozlišovat: jedněm druhům podzimní řez pomáhá, druhým bere zimní ochranu, potravu pro ptáky i úkryt pro hmyz.
Proč pivoňky volají po podzimních nůžkách
U pivoněk má časně podzimní seříznutí jasný hygienický důvod. V odumírajících listech a stoncích přezimují houbové choroby, především botrytida, plíseň šedá, která dokáže zdevastovat celou sezónu kvetení.
Missouri Botanical Garden doporučuje staré stonky odstranit až k zemi a zbytky ze záhonu důsledně odklidit, ideálně mimo běžný kompost, kde by se infekční zdroje mohly udržet do dalšího roku. RHS potvrzuje totéž: bylinné pivoňky patří mezi trvalky, u nichž podzimní odstranění nadzemní hmoty představuje prevenci, nikoli jen estetickou úpravu.
Důležitý detail: pupeny pro příští květy se u pivoněk zakládají právě na podzim. Kdo listy odstraní příliš brzy, třeba už v srpnu, kdy ještě asimilují, riskuje slabší kvetení v následující sezóně. Správný okamžik nastává, až listí přirozeně zežloutne a začne odumírat.
Pět skupin trvalek, které přes zimu potřebují stát
Třapatky (
Echinacea), rudbekie ( Rudbeckia), rozchodníky ( Sedum a Hylotelephium), okrasné trávy a okrasné česneky ( Allium), u těchto pěti skupin platí opačná logika. Jejich suché květní hlavy, semeníky a pevné stonky plní přes zimu hned několik funkcí najednou: Potrava pro ptáky. Česká společnost ornitologická výslovně uvádí třapatky a rudbekie jako rostliny, které po odkvětu nemají přijít o semeníky. Na zralá semena v zimních měsících létají stehlíci a další pěnkavovití ptáci. Kdo v září sáhne na rudbekie zahradními nůžkami, připraví zahradu o tuto přirozenou zásobárnu. Úkryt pro bezobratlé. Duté a suché lodyhy slouží jako zimoviště pro samotářské včely, které v nich přímo hnízdí, i pro další přezimující hmyz. RHS řadí ponechané stonky mezi klíčové prvky biodiverzity v zahradě. Ochranná struktura záhonu. Suchá nadzemní hmota funguje jako přirozená izolace korunové části rostlin a zpomaluje promrzání půdy kolem kořenů. Vizuální hodnota. Ojíněné semeníky rozchodníků nebo třapatek v prosincovém ranním světle dodávají záhonu architekturu, kterou holá plocha postrádá.
U rozchodníků RHS přímo doporučuje méně razantní zásah a atraktivní květenství ponechat do časného jara. Okrasné trávy se řežou nejdříve v pozdní zimě; teplomilné druhy klidně až při aktivním jarním růstu. Okrasné česneky v záhonové výsadbě přečkají zimu bez problémů, v nádobách je ovšem vhodné přesunout je do závětří a chránit před zimním deštěm.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak selektivní podzimní úklid vypadá v praxi
Místo plošného sestřihu má smysl rozdělit záhon na dvě kategorie. V září odstranit nemocné pivoňkové stonky, odkvetlé stvoly kosatců a případně provést dělení přerostlých trsů. Všechno ostatní, semeníky třapatek, suché koule rozchodníků, chocholy okrasných trav, nechat na místě.
Kompromis pro ty, komu vadí „neuklizený“ vzhled: přední hranu záhonu vyčistit, zadní patro ponechat. Odstranit polámané, rozbředlé či viditelně napadené části, zbytek nechat stát. Takový přístup zachová estetický rámec a zároveň ponechá biologicky cennou strukturu.
Mulčování má zimní ochranný efekt až po výrazném ochlazení půdy, sypat vrstvu kůry nebo listí hned v září je předčasné. Missouri Botanical Garden doporučuje počkat, až povrch začne promrzat; teprve pak mulč brání škodlivému střídání zamrzání a rozmrzání kořenové zóny.
Český kalendář mrazů mění pravidla hry podle regionu
Univerzální datum pro podzimní péči o záhon v Česku neexistuje. Podle
ČHMÚ se první slabé podzimní mrazy v chladnějších polohách objevují už kolem 7. až 12. října, zatímco v teplejších nížinách přicházejí až ve třetí dekádě téhož měsíce. V některých letech udeřily dříve na části Moravy než ve středních Čechách.
Pro zahrádkáře z toho plyne jediné: opřít načasování o stav rostlin a místní mikroklima, ne o jedno kalendářní datum. Bylinná šalvěj snese podzimní řez v mírnější poloze, ale ve větrném a chladném údolí je bezpečnější počkat do jara. Totéž platí pro jakýkoli druh na hranici mrazuvzdornosti, čím exponovanější stanoviště, tím opatrnější zásah.
Kdy opravdu hrozí trvalé poškození a kdy jen ztráta jedné sezóny
U pivoněk může opakovaný předčasný řez listů prokazatelně oslabit kvetení v dalším roce, protože rostlina nestihne naplnit zásobní kořeny energií pro tvorbu pupenů. U třapatek nebo rudbekií je bezprostřední důsledek spíš v rovině ekologické, zahrada přijde o zimní potravu pro ptáky a o úkrytovou strukturu pro hmyz. Samotná rostlina se z jednoho předčasného zásahu většinou vzpamatuje.
Riziko narůstá, když se časný řez spojí s příchodem mrazu a mokra a opakuje se rok co rok. V takové kombinaci kořenový systém čelí stresu bez ochranné nadzemní hmoty, bez mulče a bez dostatečného zásobení, a právě tehdy může oslabení přetrvat déle než jednu vegetační sezónu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák