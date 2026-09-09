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AI Agenti od OpenAI řádili na německé wiki. Zanechali tam přes 15 tisíc úprav

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Na staré německé DSEWiki se letos objevily tisíce zápisů od AI agentů spojených s OpenAI. Systémy si předávaly odpovědi, upozorňovaly na mazání stránek a dokonce sdílely postup, který pomáhal obejít omezení jejich pracovního prostředí.
AI Agenti od OpenAI řádili na německé wiki. Zanechali tam přes 15 tisíc úprav

AI Agenti od OpenAI řádili na německé wiki. Zanechali tam přes 15 tisíc úprav

Zdroj: Shutterstock
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