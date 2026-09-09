Od ledna si 180 tisíc lidí v Česku polepší o 2 500 Kč měsíčně. Peníze dostanou automaticky

Od ledna si 180 tisíc lidí v Česku polepší o 2 500 Kč měsíčně. Peníze dostanou automatickyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Těmto Čechům vzroste od roku 2027 příjem o 2 500 Kč měsíčně. Změna se týká více než 180 tisíc lidí.
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