Šerpa spadl do trhliny na Everestu a čekal dva dny. Zachránila ho lavina, jejíž sníh mu vytvořil cestu ven. Zaměstnavatel ho mezitím prohlásil za mrtvého

Jeho zaměstnavatel, nepálská agentura Himalayan Traverse Adventures, ho po několika dnech bez kontaktu odepsal. Rodina v údolí zahájila pohřební obřady. Jenže Dawa žil. Plazil se dolů po hoře, která se po sezoně už zavírala, a bojoval o každý metr sestupu s omrzlinami, zlomenou nohou a hrstkou čokolád v kapse. Ráno 4. června ho odpadový tým organizace SPCC našel u Crampon Pointu nad základním táborem, živého.
Šest dní na hoře: co se dělo od Yellow Bandu po ledopád Khumbu
Chronologie se skládá z Dawova vlastního líčení po propuštění z nemocnice HAMS v Káthmándú a z rekonstrukcí nepálských médií. Z Camp IV vyrazila skupina k vrcholu pozdě večer 27. května jako jedna z posledních v celé sezoně. Dawa, padesátník původně najatý jako kuchař pro Camp II, byl teprve dodatečně přeřazen do role výškového průvodce polského klienta Mariusze Chmielewského. Motivací měl být summit bonus deset tisíc nepálských rupií, v přepočtu zhruba tři tisíce korun.
Na sestupu od South Colu přišel o vysílačku. Skupina se rozpadla. Od Yellow Bandu pokračoval sám, bez doplňkového kyslíku, přes Camp III a Camp II dolů k ledopádu Khumbu. Tam ho 2. června čekala past: u posledního žebříku, který v tom úseku osadili takzvaní Icefall Doctors, propadl do hluboké trhliny v nadmořské výšce kolem 5 500 metrů, těsně pod Camp I.
Dva dny v ledové dutině: jak lavina vytvořila cestu ven
Uvnitř trhliny strávil podle dostupných verzí přibližně dva až dva a půl dne. Zlomená pravá noha, omrzliny na rukou, žádný kontakt s okolním světem. Žvýkal led, aby zahnal žízeň. Z jídla mu zbývalo pár čokolád a malý balíček sušenek. Teploty v ledovcové puklině pod Camp I klesají i v květnu pod minus dvacet stupňů Celsia.
Pak přišel zlom. Menší lavina, nebo spíše nános čerstvého sněhu, částečně vyplnila vnitřek trhliny a vytvořila ledovo-sněhovou rampu. Dawa se po ní vyškrábal k okraji. Napojil se zpátky na fixní lano a začal se plazit směrem k základnímu táboru. Trasu, kterou zdravý horolezec projde za několik hodin, zdolával další den a půl.
VIDEO Proč záchrana nepřišla: selhání agentury na konci sezony
Polský klient Chmielewski později
popsal pro ExplorersWeb, že už v Camp II hlásil Dawovo zmizení koordinátorovi Ang Phurbovi Sherpovi, synovi majitele agentury. Podle jeho verze nevyrazil z tábora nikdo, žádný pozemní průzkum se nerozběhl. První doložený pokus o pátrání proběhl až 3. června, vrtulníkem, který vypravila jiná firma, 8K Expeditions, pod jejímž permitem celá expedice formálně fungovala. Helikoptéra Dawu nenašla.
Majitel Himalayan Traverse Adventures Kale Dawa se bránil tím, že počasí znemožnilo okamžitý let a že šerpa měl komunikační prostředky. Chmielewski ovšem upozornil, že Hillary Dawa vůbec nefiguroval v původním kontraktu, nahradil jiného šerpu, kterého agentura stáhla domů. Kuchař z Camp II se tak stal výškovým průvodcem bez řádného smluvního zakotvení.
Případ obnažil tři systémové trhliny: rozmazanou odpovědnost při sdílení permitů mezi více firmami, summit push posunutý do okamžiku, kdy SPCC už zavírala trasu ledopádem Khumbu a odstraňovala žebříky, a personální improvizaci, při níž se z pomocné síly stal klíčový člen týmu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková