Tvář měl k nepoznání. Bojovník BKFC skončil s děsivým otokemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tvář měl k nepoznání. Bojovník BKFC skončil s děsivým otokem
Josef Hála po výhře nad Radovanem Úškrtem přiznal, že by dal přednost prosincovému OKTAGONu 100 před...
UFC 331 dostane mimo běžné odměny ještě speciální bonus 50 tisíc dolarů (asi 1,05 milionu korun). Dana...
Losene Keita přiznal, že během působení v OKTAGONu sázel na vlastní výhry. Ondřej Novotný nyní vysvětlil,...
Navajo Stirling je nejčastěji skloňovaným soupeřem Jiřího Procházky. Pokud se spekulace potvrdí, českého...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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