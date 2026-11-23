Z nenápadné dětské knihy, kterou původně nechtěl nikdo vydat, až po absolutní fenomén, jenž změnil dosavadní pravidla Hollywoodu. Přesně taková byla cesta Harryho Pottera, která se na filmovém plátně začala psát před 25 lety výtečným Kamenem mudrců (Harry Potter and the Philosopher's Stone), který nejenže nadchl čtenáře předlohy, ale navíc společně s o měsíc později startujícím Pánem prstenů ukázal sílu fantasy v 21. století.
Filmová kapitola mladého kouzelníka se začala psát v roce 1997, kdy producent David Heyman dostal chuť přivést na plátna některou z oblíbených knih pro děti a udělat z ní rodinný hit. Původně sice sahal po jiných titulech, jeho asistentka ho ovšem upozornila na počin, z něhož se pomalu, ale jistě začal rodit světový fenomén. Tehdy neznámá mladá autorka žijící v nelehkých životních podmínkách J. K. Rowling začala psát příběh brýlatého čaroděje s jizvou na čele v roce 1990 a jeho první dobrodružství dokončila v roce 1995. Nakladatelům však její příběh přišel na dětskou knížku dlouhý, a tak ho dlouho nemohla nikde udat. Až nakladatelství Bloomsbury rozpoznalo právě v roce 1997 knižní potenciál a dalo titulu zelenou. A tím se začala psát historie a fenomén, jehož si brzy všimnul právě Heyman.
Knižní Kámen mudrců se začal stávat obřím hitem, který o rok později následoval druhý díl s podtitulem Tajemná komnata. A tehdy už začínalo být jasné, že ze série roste výjimečná knižní událost, která řadu dětí donutila číst, ale díky čtivému stylu a atraktivnímu kouzelnickému světu jí propadli také dospělí. To už Heyman definitivně pochopil, jak velký potenciál rostoucí značka skrývá a spěchal do studia Warner Bros., kde jeho názor sdíleli s až překvapivým entuziasmem. Studio nejenže dalo projektu zelenou, ale dokonce koupilo práva na rovnou čtyři knižní díly, u nichž se předběžně počítalo s realizací!
To už se dnes zdá být v Hollywoodu poměrně běžným krokem (který ale často ztroskotá hned po prvním filmu), na přelomu tisíciletí, kdy studia ještě tolik nejela ve franšízách a sypání jednoho sequelu za druhým, to byl ovšem velmi riskantní a z dnešního pohledu i revoluční přístup. Warneři ovšem látce věřili a vyplatili ještě před lety živořící spisovatelce jeden milion liber. Nejde samozřejmě o jediný risk, na který u Warnerů v té době přistoupili. Ve stejný čas totiž samozřejmě chystali také adaptaci legendární fantasy Pán prstenů, které dali předběžně zelenou na všechny tři díly, jež se natáčely v podstatě naráz. Warneři si zkrátka řekli, že nakopnou fantasy žánr ve velkém stylu a přistoupí k rozhodnutím, která konkurence považovala za tvůrčí sebevraždu. Studio z nich ale v obou případech vykřesalo fenomény a revoluční počiny, které zahýbaly celým Hollywoodem.
Harry Potter měl být velkým projektem, a tak k němu potřebovali velkého režiséra. Tím neměl být původně nikdo jiný než Steven Spielberg, u něhož to chvíli vypadalo, že se projektu opravdu ujme. Režijní legenda sice upřednostňovala animovanou podobu příběhu, úzce ale spolupracovala s Rowling a projekt byl v rané fázi. Nakonec ale Spielberg od projektu odstoupil, aby splnil přání svého zesnulého kolegy Stanleyho Kubricka a natočil jeho vysněný počin A.I. Umělá inteligence. Warneři proto vsadili na jinou rodinnou jistotu.
Chris Columbus
byl v devadesátkách žánrovým hitmakerem, který měl na kontě první dva díly Sám doma, Tátu v sukni
a v 80. letech se podepsal pod kulty jako Gremlins
a Rošťáci
. Byl tedy pro start kouzelnické série logickou volbou. Málokdo totiž v té době rozuměl dětskému divákovi i pravidlům žánru tolik jako on. V Kameni mudrců ale musel své špičkové žánrové řemeslo zkombinovat také s velkolepou fantasy podívanou a zejména co největší věrností předloze, kterou v té době zbožňovaly děti po celém světě. V tom mu pomáhala také sama spisovatelka, jež má dodnes nad sérií hlavní tvůrčí kontrolu a pro filmy si vydobyla řadu podmínek – musela se točit na půdě Velké Británie a všechny postavy (tedy až na výjimky vyplývající z knih) musí ztvárnit herci britské či irské národnosti. A s tím neměli Columbus ani studio nejmenší problém.
Začalo tak dlouhé a pečlivé castingové kolečko, které se snad ani nemohlo povést lépe. Columbus po Sám doma znovu potvrdil, jaký má perfektní čuch na nalezení malých talentovaných herců, kteří dokážou být roztomilí, ale zároveň bez problémů stíhat i náročnější pasáže a působit zcela přirozeně. V podobě Daniela Radcliffea, Ruperta Grinta a Emmy Watson to vyšlo dokonale, i když v Kameni mudrců ještě nikdo ani neodhadoval, jak velké hvězdy pro mladou generaci se z nich nakonec stanou. Začínající tváře pak Columbus doplnil britskou hereckou smetánkou v podobě Maggie Smith, Richarda Harrise, Robbieho Coltranea či Alana Rickmana, jemuž navíc Rowling prozradila informace z dalších plánovaných knih, aby dokázal postavu ikonického Severuse Snapea co nejlépe znázornit.
Studio i tvůrčí tým zkrátka věnovali projektu tu nejvytříbenější péči, což podtrhla také účast Johna Williamse a jeho legendárních melodií. Výsledek ale překonal i ta největší očekávání. Harry Potter a Kámen mudrců byl nejen velkolepou dětskou fantasy, ale zejména kouzelným zážitkem, který dokázal jednotlivé lokality či pasáže z knížky převést na plátno tím nejpoutavějším způsobem. Výprava byla dechberoucí a čtenář i běžný divák byli ihned správně pohlceni kouzlem Bradavic i obchodů v Příčné ulici. Jednalo se o ten typ fantasy, jenž dokázal skvěle naplnit dětskou představivost a plnit mnohá přání i díky tomu, že se maximálně držel předlohy a odchyloval se od ní jen minimálně.
Columbus se inspiroval stylem, atmosférou a prací s kamerou u takových klasik, jako jsou Velké naděje od Davida Leana či tradiční Oliver Twist, a jistý staromilský přístup je na snímku znát. Režisér skvěle zkombinoval pohádkovou estetiku s fantasy prvky a udělal z Kamene mudrců instantní klasiku pro všechny generace, která dnes funguje i díky nostalgii, ve své době ale dokázala nejen naplnit potenciál předlohy, ale zejména ukázat sílu fantasy žánru v kinech. Kámen mudrců se stal naprostým fenoménem, jenž možná místy byl pohádkově kýčovitý, svým vypiplaným zpracováním kouzelnického světa ale vytvořil sérii, k níž se dle plánu opravdu chtěli diváci pravidelně vracet.
Kámen mudrců byl obřím hitem, jenž i díky re-releasům v průběhu let utržil v kinech přes miliardu dolarů a ukázal budoucnost celého Hollywoodu. Nejenže odstartoval boom fantasy sérií, v nichž chtělo mít každé studio svou značku a do kin se tak neúspěšně podíval např. Eragon, Zlatý kompas či rozpačitý Percy Jackson, ale byl to právě Potter, jenž díky svému plánu na čtyři (a následně samozřejmě na osm) filmů vnuknul Hollywoodu myšlenku, že budovat velká univerza a mít rozsáhlé sequelové ambice má smysl.
Nebýt úspěchu Harryho Pottera, možná nikdy nevzniknou ani dlouhodobě budované komiksové vesmíry od Marvelu či DC a hollywoodská studia nezachvátí v novém tisíciletí takřka sequelová horečka. Harry Potter a Kámen mudrců tedy nebyl jen počátkem jedné z nejúspěšnějších filmových franšíz historie, ale společně s Pánem prstenů od základu zamával s producentským i marketingovým uvažováním. Co myslíte, zvládne blížící se seriálový remake od HBO svého předchůdce důstojně nahradit a zanechat podobně zásadní stopu?
Podívejte se na žebříček nejlepších fantasy filmů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox, The Guardian, ScreenRant, MovieWeb, TCM, Variety