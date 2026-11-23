Při natáčení dobrodružné komedie Hroši v Africe z roku 1979 se jedna z rvaček vymkla kontrole, když krátkozraký Bud Spencer špatně odhadl vzdálenost a omylem poslal do bezvědomí profesionálního boxera Joea Bugnera, který v 70. letech stál v ringu proti Muhammadu Alimu. Snímek uzavřel dlouholetou spolupráci této dvojice s režisérem Italem Zingarellim a Spencer v něm osobně nazpíval titulní píseň. Na place vypomáhal i skutečný karetní iluzionista, který ve scéně z kasina propůjčil Terenci Hillovi své ruce.
Pravý hák bez brzd
V Africe si obvykle nemohou přijít na jméno, proti společnému nepříteli se však Slim (Terence Hill) a Tom (Bud Spencer) dokážou spojit. Když místní tyran Ormond (Joe Bugner) začne se svými muži střílet a chytat divokou zvěř na vývoz do kanadských zoologických zahrad a vyhánět obyvatele z jejich půdy, dvojice se mu postaví.
Právě při natáčení velké rvačky s hlavním padouchem šlo na place do tuhého víc, než filmaři plánovali. Joe Bugner totiž nebyl herec, ale skutečný boxer v těžké váze, který v 70. letech boxoval s Muhammadem Alim. Bud Spencer byl krátkozraký a při jednom pravém háku špatně odhadl vzdálenost. Jeho pěst zasáhla Bugnerovu čelist plnou silou a profesionální boxer, který v ringu stál proti Alimu, skončil v bezvědomí.
Zpívající silák za mikrofonem
Vedle pěstí předvedl Spencer v tomto snímku i svůj hlas. Filmovou hudbu složil Walter Rizzati, titulní píseň „Grau Grau Grau“ však nazpíval sám Spencer. V anglickém dabingu jde o jediné místo v celém filmu, kde tvůrci ponechali jeho skutečný hlas beze změny, takže v písni zřetelně zaznívá jeho silný italský přízvuk.
Pro Hilla se Spencerem šlo už o třináctý společný film. Zároveň se tím uzavřela jejich čtvrtá a poslední spolupráce s Italem Zingarellim, který předtím produkoval jejich úspěšné snímky Pravá a levá ruka ďábla, Malý unavený Joe a Dva machři mezi nebem a peklem. Hroši v Africe byli jediným titulem, při kterém Zingarelli režíroval oba herce najednou. Film vznikl jako komediální odpověď na tehdejší africké dobrodružné filmy Africa Express z roku 1975 a Safari Express z roku 1976.
Falešné ruce u karetního stolu
Když v kasinu létají vzduchem karty, není to zásluha samotného Hilla. Do akce nastoupil karetní iluzionista Tony Binarelli, který se ve filmu mihl dokonce dvakrát. Nejprve si zahrál skořápkáře s páskou přes oko na tržišti, aniž by se jeho jméno dostalo do titulků, a později v kasinové scéně propůjčil Hillovi své ruce. Stejný trik už spolu vyzkoušeli dříve ve snímku Malý unavený Joe.
S nevšedními kousky se Hill předvedl i u jídelního stolu. Drink, který tam jeho postava namíchala, totiž obsahoval dost divokou směs: černý kaviár, máslo, sůl, pepř a šampaňské.
Africká divočina skoro bez hrochů
Děj se sice odehrává v Rhodesii 50. let, štáb ale natáčel v okolí Johannesburgu a Pretorie. Úsměvným paradoxem zůstává samotný název snímku, protože hroši jsou navzdory němu vidět jen na úplném začátku, jinak se v Africe střídají lvi, sloni, žirafy nebo nosorožci. V Německu film dostal titul Das Krokodil und sein Nilpferd, tedy Krokodýl a jeho hroch, pod kterým se občas neoficiálně uvádí i v češtině.
Chyba se lvími klecemi
Pozorní diváci si v komedii všimli i jedné zjevné chyby. Když Tom po obědě otevírá řadu klecí se lvy a gepardem, postupuje zprava doleva. V detailních záběrech na dvě klece, které zrovna otvírá, však napravo od nich zůstávají další klece se lvy pořád zavřené.
Komedii Hroši v Africe vysílá Televize Seznam 23. listopadu ve 20:10 a v repríze o den později ve 22:05.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).