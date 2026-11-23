Vzácné předměty ze země vyryla zvěř
Místem nálezu byl Tříkřížový vrch nedaleko obce Velké Žernoseky na Litoměřicku, jemuž místní rovněž přezdívají Kalvárie. Jde o skalní ostroh na pravém břehu Labe a vede tudy turistická trasa. Učitel šel tudy 1. května 2013 se psem po cestě, kterou předtím rozryla divoká zvěř. Díky tomu se předměty dostaly na povrch.
Učitele nejprve zaujaly tři bronzové sekerky. Když se rozhlédl pozorněji, našel také další kovové předměty. Mezi nimi byly části bronzových náramků, drobné trubičky určené k výrobě náhrdelníku a zlaté ozdoby do vlasů.
Archeologové, kteří na místo následně přijeli, objevili další fragmenty a keramické střepy. Podle jejich zjištění se předměty nacházely maximálně několik desítek centimetrů pod povrchem. Celý soubor mohl původně ležet v keramické nádobě, jejíž zbytky se však dochovaly jen částečně.
Zlaté ozdoby měly až 18 karátů
Archeologové s překvapením zjistili, že předměty pocházejí ze starší doby bronzové, konkrétně přibližně z let 2000 až 1800 před naším letopočtem. Jsou tedy staré zhruba čtyři tisíce let.
Zvláštní jsou především zlaté vlasové ozdoby. Byly vyrobené ze stočeného zlatého drátu a jejich ryzost dosahovala 17 až 18 karátů. Nešlo tedy o pouhé pozlacené předměty, ale o skutečné zlaté šperky.
Odborníci celý soubor přiřadili k únětické kultuře, která patřila k významným kulturám starší doby bronzové ve střední Evropě. Její příslušníci ovládali zpracování kovů na vysoké úrovni a vyráběli nejen nástroje a zbraně, ale také ozdoby, které mohly mít značnou společenskou i symbolickou hodnotu.
Celkem archeologové evidují 42 předmětů. Pět z nich je ze zlata, 36 z bronzu a jeden představuje keramický fragment. Kovové předměty dohromady vážily po konzervaci více než kilogram.
Proč někdo tak cenné věci ukryl?
To je otázka, na kterou už dnes pravděpodobně nikdo nedokáže odpovědět s jistotou. Archeologové u podobných nálezů zvažují několik možností.
Poklad mohl někdo ukrýt před nebezpečím, například při útoku nepřátel. Další možností je, že šlo o zásobu kovových předmětů obchodníka nebo řemeslníka. V době bronzové totiž bronz představoval cennou surovinu, kterou bylo možné dále zpracovávat.
Nelze vyloučit ani rituální význam. Některé pravěké poklady byly záměrně ukládány do země jako obětiny božstvům. V případě nálezu u Litoměřic se však konkrétní důvod ukrytí nepodařilo určit.
Poctivý nálezce dostal odměnu přes 42 tisíc korun
Učitel si nepřál publicitu a nezúčastnil se ani slavnostního představení pokladu. Přesto se jeho příběh dostal do médií, protože šlo o mimořádně významný archeologický objev.
Za odevzdání nálezu mu náležela zákonná odměna. Ústecký kraj mu ji nakonec v lednu 2014 skutečně vyplatil. Částka činila přesně 42 278 korun. Vypočítala se podle historické hodnoty nálezu a ceny drahého kovu.
Poklad převzali odborníci z Regionálního muzea v Teplicích, kteří se podíleli na jeho odborném zpracování.
Dnes je nález z Tříkřížového vrchu cenným svědectvím o životě a řemeslné zručnosti lidí, kteří žili v severních Čechách před čtyřmi tisíci lety. A jak archeologové upozornili, podobných dochovaných souborů bylo v českých zemích zaznamenáno jen velmi málo.
Zdroje článku: idnes.cz, nju.jcu.cz, irozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková