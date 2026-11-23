Dita Kaplanová sbírala jako dítě ceny na filmových festivalech a v roce 1981 ji diváci viděli jako Barču v komedii Matěji, proč tě holky nechtějí? Později se z filmu sama vytratila, začala si říkat antihvězda a dnes hraje v pražském Divadle Na zábradlí.
Stálice na jevišti Divadla Na zábradlí
Od premiéry komedie Matěji, proč tě holky nechtějí? letos uplynulo pětačtyřicet let a brněnská rodačka v lednu oslavila jednašedesátiny. Už od sezony 2014/2015 působí v pražském Divadle Na zábradlí, kde má prý pocit, že když zakopne, neupadne.
Na tamní scéně dlouhodobě spolupracuje hlavně s režisérem Janem Mikuláškem, v jehož inscenacích jako Požitkáři nebo Vzkříšení vytvořila výrazné role. Její diář zůstává zaplněný i letos, v únoru totiž uvedla premiéru hry Časokryt a v červnu Konec jara. Už teď navíc ví, co ji čeká příští rok, na červen 2027 má na hlavní scéně naplánovanou premiéru inscenace Věci.
V televizi se objevuje jen občas v menších rolích, naposledy v Kriminálce Anděl, a věnuje se hlavně rozhlasu a dabingu.
Z dětského souboru pro cenu do Varů
Přitom před kamerou zažila Kaplanová raketový začátek. Od šesti let chodila v Brně do dětského divadelního souboru Pírko, a právě tam ji ve dvanácti letech našla asistentka režiséra Karla Kachyni, která hledala blonďatou dívku do hlavní role filmu Čekání na déšť. Konkurz vyhrála a postava Aleny jí v roce 1978 vynesla zvláštní cenu poroty v Gottwaldově.
O dva roky později přišla ještě těžší zkouška v psychologickém dramatu Dívka s mušlí režiséra Jiřího Svobody. Za roli Vendulky, dcery alkoholičky v podání Evelyny Steimarové, získala v roce 1980 hlavní cenu za ženský herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, i když ji ve filmu nadabovala Sylva Sequensová. Hned v roce 1981 pak hrála Barču v letní komedii Matěji, proč tě holky nechtějí?, která jí u diváků zajistila dlouhou pozornost.
Proč si začala říkat antihvězda
Ačkoli jí chodily nabídky převážně na hlavní role, až do sedmnácti let o herecké profesi nechtěla slyšet. Neměla totiž potíže s učením, po základní škole proto zamířila na gymnázium a lákala ji práva nebo filozofická fakulta. Zlom přišel teprve ve čtvrtém ročníku, kdy jí začalo přibývat trojek. Tehdy si podala přihlášku na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění a bez potíží ji přijali.
Během studií se ale zasekla a od filmového světa se rozhodla odstřihnout. Jak popsala v televizním pořadu Osudy hvězd z roku 1999, chtěla hlavně dohnat běžný život, na který v dětství neměla čas. Přestala proto jezdit na konkurzy, zapírala se a vymlouvala, odmítala fotografování i novináře a sama si říkala antihvězda. Později dodala, že neuměla uvažovat dopředu a byla bez ambicí, popularitu si navíc užila už jako dítě.
Takový postoj měl rychlé následky. Filmoví režiséři ji totiž postupně vyřadili ze svých databází, a když v roce 1987 školu zakončila rolí Marjutky v Baladě o poručíkovi a Marjutce, filmový svět na ni mezitím zapomněl.
Dvacet let na Provázku
Po absolutoriu jí ale pomohla náhoda. V brněnském Divadle na provázku, dnešní Huse na provázku, se totiž právě tehdy uvolnilo místo, a tak do souboru okamžitě nastoupila. Z původní příležitosti se stalo celých dvacet let na jednom jevišti, kde vytvořila řadu rolí.
V roce 2007 přešla do činohry Národního divadla Brno, kde zůstala sedm sezon, a odtud v sezoně 2014/2015 zamířila do pražského Divadla Na zábradlí. Vedle českých scén si odskočila i do zahraničí, kde vedla dětské divadelní dílny v Berlíně, americkém Ohiu a dánském Aarhusu. Zůstal jí jen odstup od novinářů, média totiž odmítá dodnes.
Ve snímku Matěji, proč tě holky nechtějí? si ji můžete připomenout v pondělí 23. listopadu od 16:20 na FILMBOX+ One.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (i-divadlo, super, cs.wikipedia, nazabradli, csfd).