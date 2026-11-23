Google tím dohání standard, který Apple u AirTagů a Samsung u SmartTagů nabízejí už podstatně déle. Funkce „Notify when left behind“ se poprvé objevila v systémových poznámkách ke Google Play Services 5. října 2026. Oficiálně byla označena za dostupnou 19. října a v praxi ji redakce 9to5Google zaznamenala 5. listopadu ve verzi aplikace 3.1.787-06. Proč tak dlouho chyběla? Google to nikdy veřejně nevysvětlil. Výrobce trackerů Chipolo však na svém webu otevřeně přiznával, že tuto mezeru na Androidu musel kompenzovat vlastním řešením „Out of Range Alerts“, které integroval přímo do své aplikace. Jinými slovy, i partneři Googlu si uvědomovali, že v systému základní funkce chybí, a museli ji nahrazovat vlastním řešením.
Co přesně Find Hub umí a proč se přejmenoval
Find Hub je nástupcem starší aplikace Find My Device. Google ji postupně proměnil v platformu, která v jednom rozhraní sdružuje vyhledávání telefonů, tabletů, sluchátek i Bluetooth trackerů od partnerských výrobců. Systém využívá síť milionů zařízení s Androidem, která se do ní dobrovolně zapojují. Ta prostřednictvím Bluetooth anonymně a s end-to-end šifrováním předávají informace o poloze ztraceného předmětu, a to i v případě, že je samotný tracker offline. Find Hub navíc umožňuje sdílet živou polohu mezi lidmi.
Přejmenování z „Find My Device“ na „Find Hub“ odráží právě tento posun. Už nejde jen o nástroj pro hledání ztraceného telefonu, ale o centrální místo pro správu všeho, co nechcete ztratit.
Jak upozornění na vzdálení funguje v praxi
Princip je jednoduchý: jakmile se váš telefon vzdálí od trackeru připevněného ke klíčům nebo uloženého v peněžence, dostanete upozornění. Funkce však není ve výchozím nastavení aktivní. Google vyžaduje, abyste ji ručně zapnuli u každého trackeru zvlášť.
Postup je následující:
- Otevřete Find Hub a vyberte předmět, ke kterému je tracker přiřazen.
- Přejděte do nastavení zařízení (Device details → Settings).
- Zapněte přepínač „Notify when left behind“.
- Povolte oznámení aplikace Find Hub a zkontrolujte, zda má potřebná oprávnění k Bluetooth a poloze.
Důležitá jsou také některá omezení, která Google příliš nezdůrazňuje. Upozornění dostává pouze vlastník trackeru, a to jen na jednom zařízení s Androidem. V režimu úspory baterie se oznámení vůbec nedoručují. Pokud máte v účtu Google nastavenou domácí adresu, telefon vás navíc doma nebude upozorňovat. Tuto výjimku lze ale ručně vypnout, případně nastavit další bezpečná místa, například kancelář, kde se upozornění také nebudou zobrazovat.
Konkurence to měla dřív a Google to ví
Apple nabízí u AirTagů funkci Notify When Left Behind prakticky od jejich uvedení na trh. Samsung má obdobnou možnost v aplikaci Samsung Find, včetně nastavení bezpečných zón. Google se tak funkčně dostává na úroveň, kterou konkurence dosáhla už před lety.
Rozdíl je především v ekosystému. Samsung SmartTag funguje pouze s telefony a tablety Galaxy, takže majitelé jiných zařízení s Androidem ho plnohodnotně využívat nemohou. Find Hub naproti tomu funguje na zařízeních s Androidem a službami Google Play, což mu zajišťuje výrazně širší dosah. Mezi kompatibilní trackery patří Chipolo ONE Point, CARD Point, POP, LOOP a CARD nebo Moto Tag, který je dostupný také na českém trhu.
Co to znamená pro české uživatele
Google nezveřejnil oficiální seznam zemí, ve kterých je funkce dostupná. Pozorování z počátku listopadu 2026 však potvrzují, že se postupně zpřístupňuje uživatelům v USA i Evropě. Čeští majitelé kompatibilních trackerů by ji proto měli najít po aktualizaci aplikace Find Hub na nejnovější verzi dostupnou v Google Play.
Za zmínku stojí také avizovaná podpora NFC. Podle systémových poznámek Googlu z října 2026 bude možné přiložením trackeru k telefonu rychle otevřít jeho nastavení nebo identifikovat nalezený cizí tag. U Pixel Tagu je tato funkce již popsána v nápovědě.
Find Hub se tak mění z nástroje, který pomáhá najít už ztracené věci, na službu, která může jejich ztrátě předcházet. Že zavedení této funkce trvalo tak dlouho, se Googlu obhajuje jen těžko. Pro miliony uživatelů Androidu je ale nejdůležitější, že ji konečně mají k dispozici.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman