Petra Buzková se v listopadu po delší době objevila ve společnosti a v pražském Rudolfinu na sebe strhla pozornost štíhlou postavou i tváří téměř bez vrásek. Bývalá ministryně školství v prosinci oslaví jednašedesáté narozeniny, za svým vzhledem ale nehledá žádné zázraky. Postavu si drží přerušovaným půstem a cvičením, kterému se věnuje už patnáct let.
Šest hodin jídla, patnáct let cvičení
Do pražského Rudolfina dorazila 9. listopadu na přehlídku návrhářky Tatiany Kovaříkové. Ve společnosti se ukazuje zřídka, předtím byla vidět letos v červenci na festivalu v Karlových Varech s manželem Josefem Kotrbou. S Kovaříkovou se zná řadu let a nedávno doma vytáhla šaty, které jí ušila zhruba před dvaceti lety. Pořád jí sedí.
Na listopadové akci zaujala štíhlou figurou i svěží pletí a popsala, co za tím stojí. „Snažím se. Dodržuji životosprávu, držím přerušovaný půst. Obvykle jím jen šest hodin denně. Také dvakrát týdně cvičím, ale to už asi patnáct let. Chodím do tělocvičny, kde s trenérem cvičím trochu silové a trochu jógové cviky a protahování. Přiznám se, že se úplně nepředřu, ale k tomu, aby to tělo drželo pohromadě, je to potřeba,“ řekla pro Super.cz.
Že si váhu musí hlídat víc než dřív, připustila už letos v červenci. Aby si ji udržela, sní míň než před rokem. Občas ji bolí záda a dřív se unaví, z věku ale nedělá vědu. „Je to takový blbý, říct si: Je mi šedesát. Ale na druhou stranu, nic se tím nezměnilo, tak proč bych to řešila,“ řekla.
Kancelář v centru Prahy, doma vařečka
Víc soukromí a času na sebe má posledních dvacet let, od odchodu z vrcholné politiky. Vrátila se k právu a v pražské advokátní kanceláři se věnuje obchodnímu a finančnímu právu. Politický svět jí nechybí. Dospělá dcera už bydlí sama, a tak jí zbývá dost času na koníčky.
Nejraději je venku na zahradě, na procházkách se psem nebo na golfu. „Hraju ho moc ráda, i když špatně, ale to už se asi nezlepší,“ popsala sport, u kterého jí jde o pohyb v přírodě. Stejně ráda ale stojí u sporáku. „Tak on taky rád vaří, takže se občas trochu pereme o vařečku,“ dodala k manželovi.
Přes léto pak doma zavařuje. „Na marmelády jsem přešla později, začala jsem zavařováním hub. Protože my s manželem moc rádi chodíme na houby. Takže houby na kyselo. A samozřejmě okurky, myslím, že dělám nejlepší zavařované okurky na světě,“ řekla. Zkouší i trnková povidla nebo marmeládu z aronie s chilli k sýrům.
Dvacet let mimo politiku
Soukromí bylo jedním z hlavních důvodů, proč z veřejných funkcí odešla. V devadesátých letech patřila k hrstce žen ve sněmovně a vyvolala rozruch, když v prosinci porodila dceru jako místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Po porodu nevynechala jedinou schůzi, už začátkem února řídila jednání a s kolegy si domluvila přestávky na kojení.
Bulvár ale šel i po malé dceři. Když šla do školy, venku na ni čekal televizní štáb. Dodnes si Buzková vyčítá, že ji neuměla ochránit. V roce 2000 pak přišla kauza Olovo, kdy se ji političtí odpůrci pokusili očernit vymyšleným materiálem. Místo odchodu se ale zasekla. „Jeden z mých blízkých přátel a poradců v politice tehdy říkal, že bojová kobyla začala hrabat kopytem,“ vzpomínala a dodala: „Nejsem zvyklá ustupovat násilí.“
Po dvaceti letech mimo politiku má na sebe jiný pohled. „Myslím, že jsem dnes míň arogantní, než jsem bývala… Takže se vlastně dá říct, že jsem zmoudřela,“ poznamenala. Zpět už nechce, chybí jí tam zdvořilost i korektnost. Když se jí redaktorka ptala, jak brala, že se u političek místo práce řeší vzhled, měla jasno. „Tak když napíšou, že mi to sluší, tak mě to potěší. A když napíšou, že ne, tak mě naštvou,“ odpověděla.
Vyhýbá se i sociálním sítím. Na instagram, který jí před lety na večírku nainstalovala kamarádka, dala jen čtyři fotky. Raději zásobuje přátele s malými dětmi marmeládami. Loni jich zavařila z pětadvaceti kil meruněk, i když sama marmelády skoro nejí. S manželem jsou spolu přes třicet let a recept na dlouhý vztah je podle ní jednoduchý. „Stačí nedělat partnerovi věci, které nechcete, aby dělal on vám.“
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