Lucie Bílá letos v létě pustila fanoušky do interiéru své chalupy v Českém ráji, kam jezdí už přes dvacet let. Kdo by čekal moderní vilu s nablýskaným designem, ten se splete, protože uvnitř vládnou dřevěné podlahy, malované skříně a velká pec. Právě na ní se jí jako na jediném místě zdají jen krásné sny.
Staročeská chalupa v obci Líšný
Šedesátiletá Bílá si své soukromí většinou hlídá, ostatně letos v březnu se po jedenácti letech vztahu potichu vdala za Radka Filipiho na Svaté Hoře u Příbrami a svatbu skoro měsíc tajila.
V srpnu ale udělala výjimku, když na Instagramu zveřejnila sérii snímků ze svého venkovského stavení v obci Líšný nedaleko Malé Skály. K fotkám připsala krátký vzkaz „Tady je mi dobře“ a fanouškům tak ukázala bydlení bez moderního přepychu.
Za dveřmi chalupy se totiž otevírá jeden společný prostor, který propojuje obývací část s kuchyňkou a jídelnou, aby mohla rodina trávit chvíle pohromadě. Strop i podlahy jsou ze dřeva, takže celá místnost působí jako návrat o desítky let zpátky.
Mezi malovanými skříněmi stojí piano, na stěně visí sbírka historických hodin a police zaplnily staré talíře s hrnečky. Hned za velkou pecí pak našla místo klasická válenda, která ráz tradičního stavení ještě podtrhuje.
Vyhřátá pec pro krásné sny
Uprostřed hlavní místnosti stojí velká pec, která má pro Bílou v celém domě zvláštní postavení, a proto se k ní vrací pokaždé, když se venku pokazí počasí. „Když venku prší a je zima, zalezu si na pec a jen se válím a čtu. Nejraději mám, když je pec vyhřátá, přikryji se velkou duchnou a sním,“ popsala už dříve své oblíbené místo. Zpěvačka na ní totiž nejraději i spí, což sama vysvětlila docela jednoduše. „Nevím, jestli je to vůní dřeva, nebo samotnou pecí, ale je to jediné místo, kde se mi zdají jen krásné sny,“ řekla.
Celý den na peci ale nevydrží, protože nicnedělání jí podle vlastních slov příliš nejde. Jakmile počasí dovolí, vyráží proto do okolní přírody, kde běhá po stráních, hledá bylinky a chodí na houby. K jejím dalším koníčkům v tomhle kraji patří fotografování, nejčastěji přitom míří objektivem na oblohu.
Večer se pak vrací zpátky dovnitř, rozdělá oheň v kamnech a sedá k ruční práci, protože právě v chalupě vyrábí své anděly a růžence. O zdejším kraji mluví jako o malém osobním ráji, ve kterém dokáže nejlépe zpomalit. „Český ráj nese svůj název právem. Mám to tam ráda a cítím se tam jako doma,“ uvedla.
Rybníček na zahradě místo orlího hnízda
Soukromí kolem chalupy zajišťuje rozlehlý pozemek, na kterém se podle starších informací chovaly ovce, koně i další zvířata. Dřívější zprávy uvádějí parcely o rozloze přes sedm tisíc metrů čtverečních, a hned u stavení leží také rybníček, který láká k letním procházkám.
Právě tohle venkovské zázemí tvoří ostrý kontrast k hlavnímu domovu, který má Bílá v rodných Otvovicích na Kladensku. Tam si totiž před lety nechala postavit rozlehlé moderní sídlo přezdívané orlí hnízdo, takže při příjezdu do Českého ráje vstupuje do úplně jiného světa.
K chalupě v Líšném ale nevedla přímá cesta, protože ji zpěvačka původně koupila už v devadesátých letech společně s tehdejším partnerem, producentem Petrem Kratochvílem, se kterým má syna Filipa. Když se pár rozešel, nemovitost společně prodali. Místo se jí ale natolik zalíbilo, že si ho po letech odkoupila zpátky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, blesk).