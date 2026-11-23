Představte si to jako technickou kontrolu auta. Neprovádíte ji každý den, ale jednou za čas všechno důkladně zkontrolujete, abyste měli jistotu, že je vše v pořádku. Přesně takový přístup doporučuje také server ZDNET ve svém checklistu bezpečnostní údržby telefonu, který sestavila redaktorka Charlie Osborneová. Jde o deset konkrétních kroků, žádnou zbytečnou teorii. Orientačně vám zaberou hodinu, pokud telefon průběžně udržujete v dobrém stavu. Výsledkem je výrazně nižší riziko, že se v příštích měsících stanete obětí zneužití uniklého hesla, podvodné SMS nebo přijdete o data kvůli krádeži telefonu. Nejde samozřejmě o záruku absolutní ochrany. Žádný checklist ji zajistit nedokáže. Smyslem je uzavřít nejčastější bezpečnostní mezery dříve, než se spojí v jeden skutečný problém. Americká agentura CISA ve svém checklistu pro spotřebitele ostatně potvrzuje, že pravidelná kontrola nastavení telefonu patří k základům kybernetické hygieny. Nejde tedy o výmysl jedné redakce, ale o běžně doporučovanou prevenci.
Deset kroků, které zvládnete za hodinu
Checklist platí pro Android i iPhone. Liší se pouze názvy položek a cesty v nastavení, základní princip je ale stejný.
- Aktualizujte systém a aplikace. Na Androidu přejděte do Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru. Na iPhonu otevřete Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Pokud ještě nejsou aktivní, zapněte automatické aktualizace. K listopadu 2026 je nejnovější iOS ve verzi 27.2.1, Apple však vydává bezpečnostní opravy také pro starší větve 26.7.3 a 18.7.12. Android Security Bulletin byl zveřejněn 2. listopadu 2026.
- Zkontrolujte oprávnění aplikací. Na Androidu otevřete Nastavení → Aplikace → vybraná aplikace → Oprávnění, případně Správce oprávnění. Na iPhonu přejděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení. Projděte si, které aplikace mají přístup ke kameře, mikrofonu, poloze a kontaktům. Všechna oprávnění, která aplikace ke své funkci nepotřebuje, zakažte nebo omezte na možnost „jen při používání“. ZDNET odhaduje, že tato kontrola zabere přibližně deset minut.
- Odstraňte nepoužívané aplikace. Každá nainstalovaná aplikace představuje potenciální bezpečnostní riziko. Android navíc dokáže automaticky resetovat oprávnění aplikací, které jste dlouho nepoužili. Přesto je nejčistším řešením aplikace, které už nepotřebujete, jednoduše odinstalovat.
- Zkontrolujte hesla a prověřte případné úniky. Zadejte svou e-mailovou adresu na webu Have I Been Pwned a zjistěte, zda se objevila v některém z evidovaných úniků dat. Pokud ano, okamžitě změňte heslo u dotčené služby. Jestliže jste stejné heslo používali i jinde, změňte ho také na všech těchto účtech. Podobnou službu v češtině nabízí Mozilla Monitor, který využívá stejnou databázi.
- Zkontrolujte dvoufaktorové ověřování (2FA). Všude, kde je to možné – například u e-mailu, bankovnictví nebo sociálních sítí – zapněte ověřování pomocí druhého faktoru. Ideálně použijte autentizační aplikaci nebo bezpečnostní klíč, nikoli SMS.
- Prověřte zabezpečení samotného telefonu. Zkontrolujte zámek obrazovky, biometrické ověřování a používaný PIN. Pokud stále používáte pouze čtyřmístný kód, zvažte přechod na šestimístný PIN nebo alfanumerické heslo.
- Projděte připojená zařízení a aktivní relace. U účtu Google otevřete Zabezpečení → Vaše zařízení. U účtu Apple přejděte do Nastavení → [vaše jméno] a zkontrolujte seznam zařízení. Všechna zařízení, která nepoznáváte nebo už nepoužíváte, z účtu odeberte.
- Spusťte kontrolu malwaru. Na Androidu otevřete Obchod Play → profil → Play Protect. Služba automaticky kontroluje aplikace, ale ruční spuštění kontroly rozhodně neuškodí. iPhone využívá vlastní bezpečnostní mechanismy, které kontrolují aplikace a jejich chování. Pokud systém zjistí známou hrozbu, může zobrazit bezpečnostní upozornění.
- Ověřte funkčnost služby pro dohledání ztraceného telefonu. Na Androidu otevřete aplikaci Find Hub. Po přidání účtu Google bývá služba automaticky aktivní, pro síťové dohledání je však nutné mít nastavený PIN, gesto nebo heslo. Na iPhonu přejděte do Nastavení → [vaše jméno] → Najít → Najít iPhone. Zapněte také odesílání poslední známé polohy.
- Osvojte si průběžné bezpečnostní návyky. Tento bod není jednorázový. Aktualizace instalujte co nejdříve, na podezřelé zprávy a odkazy nereagujte a oprávnění aplikací pravidelně kontrolujte, ideálně každých několik měsíců.
Proč nestačí jen silné heslo a aktuální systém
Běžný uživatel si může říct: mám silné heslo a pravidelně aktualizuji telefon, co víc bych měl dělat? Jenže dnešní útoky nesměřují pouze na zranitelnosti operačního systému. Zpráva Verizon DBIR 2026 ukazuje, že mezi nejčastější vstupní body stále patří odcizené přihlašovací údaje, které útočníci získávají prostřednictvím phishingu, infostealerů nebo starších úniků dat. Mobilní phishing je podle stejného zdroje o 40 % úspěšnější než klasický e-mailový. FTC ve svém květnovém varování z roku 2026 navíc potvrzuje, že podvodníci dnes velmi často kontaktují své oběti prostřednictvím textových zpráv.
Silné heslo vás neochrání před zbytečně nainstalovanou aplikací, která má přístup k mikrofonu. Aktuální systém zase nevyřeší situaci, kdy je k vašemu účtu Google stále přihlášený starý tablet, který jste už dávno prodali. A ani to nejlepší heslo vám nepomůže, pokud nemáte zapnuté dvoufaktorové ověřování a útočník získá přístup k vašemu e-mailu. Právě přes něj totiž může obnovit přístup k řadě dalších služeb.
Co hrozí, když bezpečnostní audit roky neděláte
Typický scénář začíná nenápadně. V telefonu zůstávají aplikace, které jste naposledy otevřeli před dvěma lety, ale stále mají přístup k poloze a kontaktům. Heslo k e-mailu používáte beze změny od roku 2019 a objevilo se už ve třech známých únicích dat. Funkce pro dohledání ztraceného telefonu je vypnutá, protože vás kdysi obtěžovala upozorněními. A na účtu Google je stále přihlášené zařízení, které jste už dávno vyměnili.
Každá z těchto věcí může samostatně působit jako drobnost. Dohromady ale vytvářejí řetězec bezpečnostních rizik, který může jediný phishingový odkaz proměnit ve vážný problém. U Androidu navíc platí, že telefon bez aktuálních bezpečnostních záplat, například starší Pixel 5a, který už aktualizace nedostává, představuje riziko, jež samotný audit nevyřeší. Google u řady Pixel 8 a novějších garantuje sedm let aktualizací, zatímco u starších modelů byla doba podpory kratší. Pokud už váš telefon není podporovaný, pravidelný checklist pomůže jen částečně.
Varovné příznaky přitom nemusí být na první pohled zřejmé. Patří mezi ně například nevyžádané vyskakovací reklamy, zpomalení telefonu, neobvykle rychlé vybíjení baterie, přesměrovávání v prohlížeči nebo zprávy odesílané vašim kontaktům bez vašeho vědomí. V souvislosti se stalkerwarem FTC upozorňuje také na nezvykle vysokou spotřebu mobilních dat a přehřívání zařízení.
Český kontext: banky, čeština a co platí i u nás
Tento checklist není jen obecnou radou ze zahraničí. České bankovní aplikace využívají biometrické ověřování, registraci konkrétních zařízení a citlivá oprávnění. I proto by měly být součástí každé pravidelné bezpečnostní kontroly. ČSOB například ve svých aplikacích využívá detekci malwaru a kontrolu rootu či jailbreaku. Biometrické přihlašování a samostatný Smart klíč pro autorizaci operací představují další vrstvy zabezpečení. Fungují však správně pouze tehdy, pokud je v pořádku také samotný telefon.
Při kontrole uniklých hesel navíc nemusíte spoléhat pouze na anglickou službu Have I Been Pwned. Mozilla Monitor nabízí českou podporu, využívá stejnou databázi a umožňuje automaticky sledovat vaše e-mailové adresy. Stačí se přihlásit pomocí účtu Mozilla a nastavit si upozornění.
Hodina jednou za rok. Žádné speciální znalosti ani placený software, jen důkladná kontrola nastavení a funkcí, které už ve svém telefonu máte. Největším rizikem pro běžného uživatele totiž není filmový hackerský útok, ale kombinace drobných zanedbaných problémů, které se jednoho dne sejdou v ten nejhorší možný okamžik.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman