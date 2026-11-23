Osmdesát HIV pacientů za dva roky. Olomoucké centrum nabídne bezplatný test
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Osmdesát HIV pacientů za dva roky. Olomoucké centrum nabídne bezplatný testZdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Článek byl publikován 23.11.2026 18:07
Celkem 125 stánků tvoří v centru Olomouce dřevěné městečko proslulých vánočních trhů, na které každoročně...
Dva studenti stomatologie požádali o krajskou dotaci na ubytování, stravování, dopravu nebo studijní...
Sníh od rána komplikuje zejména na Jesenicku a Šumpersku dopravu. Některé silnice jsou zledovatělé,...
Zarážející incident v podobě rozstřílených protihlukových panelů řeší v těchto dnech pracovníci Ředitelství...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →