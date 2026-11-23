Tyto řezy jsem poprvé jedla u kamarádky na narozeninách. Po prvním kousku bylo celkem jasné, že bez opsaného receptu neodejdu. Říká se jim „Nebe v hubě“ a upřímně, tentokrát ten název nepřehání. Dole medové těsto, na něm jemný vanilkový krém, další plát těsta a nahoře vlašské ořechy v medovém másle. Křupne to, změkne to, voní to po medu. Od té doby je to u nás jeden z receptů, které se vytahují na rodinné oslavy, ale klidně i v neděli, když má být na stole něco poctivého.
Nejvíc mě na těchto řezech baví, že
nejsou jednotvárné. Nejde o suchý , který se musí zapíjet kávou, moučník ani o přehnaně sladký dort se silnou vrstvou šlehačky. Těsto drží vláčnost díky máslu a medu, krém je pevný tak akorát a ořechy nahoře tomu dají trochu odporu pod zuby. U nás plech obvykle nevydrží déle než do druhého dne. A to ještě nepočítám ty nenápadné kousky, které mizí z okrajů, když řezy sotva vychladnou. při skládání není jen detail, i když ho není moc. Spojí vrstvy a přidá chuť, kterou člověk hned nepojmenuje, ale pozná, že by bez ní něco chybělo. Rum
Můj tip zní: Krém nespojujte s horkým pudinkovým základem. Opravdu ho nechte vychladnout na pokojovou teplotu, jinak máslo povolí a místo hladkého krému vznikne řídká hmota, se kterou se špatně pracuje. Pudink je dobré přikrýt potravinářskou fólií přímo na povrchu. Nevytvoří se škraloup a v krému pak nebudou malé hrudky, které už se šleháním špatně dohánějí. Recept na ořechovo-medové řezy s vanilkovým krémem
Celková délka přípravy: cca 5 hodin (nejlépe den předem) Ingredience k přípravě
Medové těsto: 500 g hladké mouky 200 g krupicového cukru 2 vejce 200 g másla (změklého) 2 lžíce medu 2 kávové lžičky jedlé sody smíchané se 2 polévkovými lžícemi mléka
Ořechová vrstva: 250 až 350 g vlašských ořechů, nahrubo nasekaných 80 g krupicového cukru 120 g másla 3 lžíce medu
Vanilkový krém: 300 ml plnotučného mléka 15 g hladké mouky 15 g solamylu (kukuřičného škrobu) 100 g krupicového cukru 250 g másla (pokojové teploty) 1 kávová lžička vanilkového extraktu
Dokončení: Postup přípravy medových řezů s ořechy a vanilkovým krémem
1. Troubu nastavte na
180 stupňů, u horkovzduchu stačí 160 stupňů. Běžný plech vyložte pečicím papírem. Pokud máte starší plech, na kterém papír špatně sedí, klidně ho vymažte tukem a vysypte hrubou moukou.
2. Na těsto dejte do mísy
hladkou mouku a cukr. Přidejte změklé máslo nakrájené na menší kousky, vejce, med a sodu rozmíchanou v mléce. Rukama nebo v robotu vypracujte měkké, lehce lepivé těsto. Když se lepí opravdu moc, přisypte lžíci mouky, ale s moukou opatrně. Příliš tuhé těsto by po upečení nebylo ono.
3. Těsto rozdělte na
dvě stejné části. První díl rozválejte nebo roztlačte prsty na připravený plech, zhruba na výšku 3 až 4 mm. Pečte 12 až 15 minut, až okraje začnou jen lehce zlátnout. Plát má být upečený, ne tvrdý a křupavý. Po vychladnutí ještě trochu zpevní. Stejným způsobem upečte druhý plát a oba pak nechte úplně vychladnout. Během chladnutí těsta připravte vanilkový krém Foto: Anna Balážová, Příprava medovo-ořechových řezů
4. Do kastrůlku nalijte
mléko, přidejte mouku, solamyl a cukr. Všechno dobře prošlehejte metličkou ještě za studena, jinak se mohou udělat hrudky. Potom směs za stálého míchání zahřívejte na středním plameni, dokud nezhoustne do hustého pudinku. Vmíchejte vanilkový extrakt, krátce promíchejte a povrch pudinku hned překryjte potravinářskou fólií. Fólie má ležet přímo na něm. Nechte vychladnout na pokojovou teplotu, počítejte přibližně 30 až 45 minut.
5. Vychladlý pudink zašlehávejte po lžících do
změklého másla. Máslo má být měkké, ale ne rozpuštěné. Šlehejte tak dlouho, až vznikne světlý, hladký a nadýchanější krém. Kdyby se začal srážet, pomůže na chvíli postavit mísu do teplé vody a znovu prošlehat. Není to žádná tragédie, jen je potřeba mu trochu pomoct teplotou.
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6. První vychladlý plát položte na plech nebo větší prkénko a rozetřete na něj celý
vanilkový krém. Povrch srovnejte stěrkou. Druhý plát pokládejte opatrně, nejlépe od jednoho okraje ke druhému, aby se krém nevytlačil ven po stranách.
7. Horní plát potřete nebo rovnoměrně pokropte
rumem. Vsákne se do těsta a celý moučník chuťově zpevní. Pokud alkohol nechcete použít, dá se nahradit silným čajem, případně tento krok vynechat.
8. Teď přijde
ořechová vrstva. V kastrůlku rozehřejte máslo s cukrem a medem. Míchejte na středním plameni, dokud se cukr nerozpustí a směs nezačne lehce probublávat. Zabere to asi 2 až 3 minuty. Přisypte nahrubo nasekané vlašské ořechy, promíchejte a ještě zhruba minutu prohřívejte. Ořechy mají být obalené medovým karamelem, ne připálené. Foto: Anna Balážová, Příprava medovo-ořechových řezů
9. Horkou ořechovou směs hned naneste na horní plát těsta a rozetřete ji po celé ploše. Tady se nevyplatí dlouho váhat, protože chladnutím rychle tuhne a pak se s ní hůř hýbe. Povrch můžete srovnat lžící nebo stěrkou namočenou v horké vodě.
10. Hotové řezy dejte do lednice a nechte je tuhnout
minimálně 3 hodiny. Přes noc je to ještě lepší. Druhý den se vrstvy spojí, těsto zvláční a krájení jde podstatně líp. Použijte ostrý nůž namočený v horké vodě a řežte tlakem přímo dolů, ne pilováním. Ořechová vrstva se pak tolik nedrolí. Foto: Anna Balážová, Příprava medovo-ořechových řezů Tipy redakce: Množství ořechů: V receptu je uvedeno 250 až 350 g vlašských ořechů. Záleží na tom, jak vysokou ořechovou vrstvu chcete mít. Osobně dávám spíš 350 g, protože slabá vrstvička ořechů na medovém těstě působí trochu úsporně. A méně křupe, což je škoda. Náhrada solamylu: Když doma solamyl není, použijte místo něj 30 g hladké mouky. Krém bude o něco méně jemný, ale pořád bude fungovat. Solamyl, tedy kukuřičný škrob, mu dává hladší strukturu a pomáhá tomu, aby nepůsobil moučně. Skladování: V lednici vydrží řezy v uzavřené nádobě nebo dobře zabalené ve fólii 4 až 5 dní. Před servírováním je nechte asi 10 minut stát při pokojové teplotě. Krém trochu povolí a ořechy se víc rozvoní. Variace s lískovými ořechy: Vlašské ořechy můžete vyměnit za lískové. Chuť bude jemnější, méně výrazně nahořklá. Lískové ořechy je dobré předem asi 5 minut opéct na suché pánvi, jejich vůně pak vystoupí mnohem víc. Krájení bez drobení: Před každým řezem ponořte nůž do horké vody a otřete ho do utěrky. Studený nůž ořechový karamel spíš láme a trhá, zatímco nahřátý projede vrstvou čistěji.
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Zdroj: Se souhlasem
Anna Balážová