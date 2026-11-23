Palmy, karibská pláž a ruka natočená tak, aby byl na prsteníčku vidět kámen. Denisa Ryndová k videu připsala slova o osudové Dominikáně, a pro každého, kdo sledoval pátou řadu Survivoru, to nebyl obyčejný dovolenkový popisek. Na stejném ostrově se ta soutěž natáčela a ona do ní odjížděla s domluvou, že svatba bude odměnou za vítězství. Vyhrál někdo jiný. Prsten přišel stejně. Redakce MMAmag proto vedle sebe postavila rozhovory, ve kterých Ryndová o svatbě veřejně mluvila od prosince 2023.
Karibik, fotka s prstenem a popisek, který stačil
Zásnuby oznámila dvojice sama v příspěvcích na sociálních sítích. Server Super.cz, který o nich informoval 23. listopadu 2026, uvádí, že Ryndová připsala k fotografii s prstenem větu „Moje osudová Dominikána“. Ke společnému snímku obou pak podle téhož serveru stačilo stručné „Je to tam!“.
TV Nova i Super.cz píší jen o společné dovolené v Dominikánské republice. Na zveřejněných fotografiích je prsten na prsteníčku levé ruky, kov působí světle a kámen je čirý a výrazný. Prsten přitom měl podle toho, co Ryndová řekla v lednu 2026 do kamer Novy, viset na jediné podmínce.
Slib, který měl platit jenom při výhře
O svatbě mluvila veřejně už tři roky předtím. V rozhovoru pro Káóčko z 15. prosince 2023 na otázku po svatbě odpověděla „Zatím nemám prstýnek“ a dodala, že na to nespěchají. Tehdy byl prsten odložená věc, žádná odměna.
V medailonku, který TV Nova zveřejnila 21. ledna 2026, redakce MMAmag dohledala pasáž, kde Ryndová popisuje domluvu z doby před odletem: „Když jsem odjížděla, tak mi přítel řekl, že pokud vyhraju, tak si mě vezme.“ V témže textu mluví o přípravě slovy „Sáhla jsem si na dno, makala jsem každý den a byla jsem vyčerpaná.“ Podmínka padla: pátou řadu Survivoru vyhrál podle TV Nova Otakar Šenkýř, Ryndová skončila 62. den po duelu s Johankou.
Mezi rozhovorem pro Káóčko a oznámením zásnub uplynulo podle propočtu 1 074 dní, mezi medailonkem TV Nova a prstenem 306 dní.
|Datum a kde to zaznělo
|Co Ryndová řekla
|Dní do oznámení zásnub
|15. 12. 2023, rozhovor pro Káóčko
|prstýnek zatím nemá, nespěchají
|1 074
|21. 1. 2026, medailonek TV Nova
|při výhře v Survivoru si ji partner vezme
|306
|23. 11. 2026, oznámení na sociálních sítích
|zásnuby jsou potvrzené
|0
Zbývá vysvětlit, proč se o téhle dovolenkové fotce píše na webu o bojových sportech a co se o roli Le Syho v Clashi dá doložit černé na bílém.
Jeden promotér, jedna zápasnice a jeden výpis z rejstříku
Tomáš Linh Le Sy je promotér Clashe, tedy české organizace, která staví galavečery na zápasech influencerů a známých tváří. Studentský magazín Pres UP ho v rozhovoru z května 2023 představil jako bojovníka MMA, spolumajitele a promotéra Clash of the Stars.
Rejstřík jeho roli popisuje přesněji. Redakce MMAmag nahlédla do výpisu firmy Clash Entertainment s.r.o. s IČO 17246938. Pod jménem Linh-Tomáš Le je v něm veden jako jednatel od 15. června 2022 a jako jeden ze čtyř společníků s vkladem 5 000 Kč. Základní kapitál činí 20 000 Kč, jeho podíl tedy odpovídá čtvrtině; údaje jsou k 31. říjnu 2026.
Ryndová není jen účastnice reality show. Pod hlavičkou Clashe nastupovala do klece, neoficiální statistický portál Clash Rankings jí připisuje tři zápasy a bilanci 1-2-0. Jedno číslo ale ve výpisech ani v příspěvcích nenajdete: den svatby.
Zbývá jedno datum, které zatím nikdo nevyslovil
O společné budoucnosti mluvila Ryndová otevřeně necelého půl roku před zásnubami. Serveru Expres.cz 29. května 2026 řekla: „S Tomášem plánujeme takové věci jako každý pár. Společnou budoucnost. Plánujeme stavět domeček, vzít se, mít děti, takže doufám, že se nám všechno brzy poštěstí a podaří.“ Byl to plán bez termínu a termín nepřibyl ani k zásnubní fotografii.
K 23. listopadu 2026 nebyl v dostupných zdrojích zveřejněn den ani místo svatby. Dominikána tak drží obě role najednou: ostrov, kde měla být svatba odměnou za vítězství, které nepřišlo, i ostrov, kde prsten dorazil i bez něj. Chybí jen datum.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: contento