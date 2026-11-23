Hotelová hala v Abú Dhabí, kamera, mikrofon a Merab Dvališvili uprostřed rozhovoru. Za pár vteřin z té scény byl záznam, který obletěl celé MMA. Na konci řetězce stálo deset obžalovaných, rozsudek emirátského trestního soudu a pokuty v dirhamech. Pak se jeden z bratrů Nurmagomedovových ozval poprvé od chvíle, kdy ho pustili na svobodu. Jeho slova redakce MMAmag postavila vedle toho, co o téže rivalitě říkal dřív, a vedle toho, co o incidentu uvádějí zveřejněné soudní zprávy.
Dvě věty, na které fanoušci čekali jedenáct dní
Umar Nurmagomedov, 30letý ruský bojovník bantamové váhy UFC (do 61 kg) s bilancí 20-2, mlčel od incidentu z 11. listopadu 2026. Znění jeho příspěvku z 22. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala v textu, který zveřejnil server MMA Fighting, a v zrcadleném výpisu účtu @umar_nurmagomedov, kde je veden jako příspěvek zveřejněný ve 14:03.
V překladu redakce MMAmag zní takto: „Obtíže přicházejí do cesty každému člověku. Definuje nás jen to, jak se s nimi vyrovnáme“.
A teď to podstatné. Jméno Dvališvili v textu nepadlo. Nepadlo v něm ani Abú Dhabí, zatčení nebo omluva. Umar nebyl jediný z rodiny, kdo po propuštění sáhl po telefonu. Jeho bratr zvolil větu, která zní ještě tvrději.
Bratr Usman zvolil citát, u kterého se zdroje neshodnou na autorovi
Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 22-0 a jedním zápasem bez vyhlášeného výsledku, se ozval 20. listopadu 2026. Jeho domovskou soutěží byla organizace PFL, kde má podle oficiálního profilu bilanci 4-0 a naposledy nastoupil 31. července 2026. V překladu redakce MMAmag napsal: „Ve chvíli, kdy tě zasáhne urážka nebo potěší chvála, jsi pořád otrok“. Server MMA Fighting citát připsal Oshovi, zrcadlený výpis příspěvku uvádí Marka Aurelia.
Stojí za to srovnat to s tím, jak Umar mluvil po sportovní porážce. Po UFC 311 dne 20. ledna 2025, kde ho Dvališvili porazil jednomyslným rozhodnutím 48-47, 48-47 a 49-46, podle serveru MMA Fighting zveřejnil příspěvek, v němž v automatickém překladu z ruštiny stálo „Výmluvy neexistují“ a „Inšalláh, stanu se šampionem“. Konkrétní zápas, konkrétní cíl. O rok a deset měsíců později obecná věta o obtížích.
Sám Dvališvili se k příspěvkům bratrů přímo nevyjádřil. Při otázkách a odpovědích UFC v Dauhá podle výpisu příspěvků reportéra Oscara Willise k možné odvetě řekl: „Bůh jim odpustí, já ne“. K případné váhové dohodě s Usmanem dodal: „Nikdy neříkej nikdy“. Dveře k dalšímu zápasu tedy zavřené nejsou.
Co se v Abú Dhabí stalo mezi dvěma rozhodnutími soudu
Zatímco bratři píšou v aforismech, soudní zprávy mluví v číslech. Obě emirátská oznámení, zprávu agentury WAM z 13. listopadu 2026 a text listu Aletihad ze 17. listopadu 2026, redakce MMAmag porovnala řádek po řádku. Trestní soud v Abú Dhabí nejprve odsoudil deset obžalovaných: šest z nich za narušení veřejné bezpečnosti, šíření paniky a ohrožení životů, dva za napadení dalších osob a dva za porušení soukromí použitím informační technologie k natočení a zveřejnění záznamu rvačky. Konkrétní ustanovení zákona zpráva WAM neuvádí.
O čtyři dny později soud osmi obžalovaným změnil trest na pokutu zhruba 891 000 Kč (150 000 AED) pro každého. Důvodem byl podle listu Aletihad smír, vzájemné stažení nároků a apel poškozeného na vládu Abú Dhabí.
|Skupina obžalovaných
|Rozsudek 13. listopadu 2026
|Po rozhodnutí 17. listopadu 2026
|Šest účastníků rvačky
|6 měsíců vězení, zhruba 1 782 000 Kč (300 000 AED), deportace
|pokuta zhruba 891 000 Kč
|Dva další obžalovaní
|pokuta zhruba 297 000 Kč (50 000 AED)
|—
|Dva za natáčení a zveřejnění záznamu
|6 měsíců vězení, zhruba 1 782 000 Kč, deportace
|pokuta zhruba 891 000 Kč
Ani jedna z obou zpráv jméno Umara nebo Usmana Nurmagomedovových neuvádí. Jména doplnila media: The National 12. listopadu 2026 popsal, že na veřejném záznamu je vidět, jak Usman přichází k Dvališvilimu během rozhovoru a udeří ho otevřenou rukou do obličeje. Umar na záběrech není. Aljamain Sterling v rozhovoru pro ESPN, který citoval server MMA Fighting, tvrdil, že se Umar zapojil do druhého střetu, sám u incidentu ale nebyl a soudní zprávy nikoho ze jmenovaných neoznačují. Právní část kauzy je ve zveřejněných rozhodnutích uzavřená; zbývá ta, kterou řeší matchmakeři.
Co z hotelové haly zbude, až se vrátí do klece
V dostupných výpisech oficiálního žebříčku UFC ke 23. listopadu 2026 redakce MMAmag našla Umara Nurmagomedova v první pětce bantamové váhy. Titul drží Petr Jan, jedničkou divize je Dvališvili. Umar naposledy nastoupil 29. srpna 2026 a prohrál se Songem Yadongem; další zápas podle veřejných přehledů ohlášený nemá.
Usman je na tom jinak. Profil PFL ho stále vede jako bojovníka organizace; server MMA Fighting ale už 2. srpna 2026 napsal, že svůj kontrakt dokončil, a The National doplnil, že 29. října 2026 mu skončilo devadesátidenní exkluzivní vyjednávací období. Šéf UFC Dana White podle serveru MMA Fighting uvedl, že s ním organizace aktuálně nejedná.
Mlčení, které se v MMA počítá za vyjádření
GLOSA V kleci se mluví pořád. Trash talk prodává lístky, promo prodává předplatné. Když bojovník po průšvihu zmizí ze sítí, fanoušci si příběh dopovědí sami. Bratři Nurmagomedovovi to vědí a zvolili pravý opak: žádná verze událostí, žádné obvinění, žádná lítost. Jen dva obecné výroky, pod kterými si každý tábor přečte, co chce.
Funguje to z jednoho prostého důvodu. Tahle rivalita se už prodávat nemusí; postaral se o to záznam z hotelové haly. A až na stůl přijde nabídka odvety, nikoho nebude zajímat, kolik vět kdo napsal na Instagram, ale jaké datum bude na plakátu.
Dvě věty se přečtou za deset vteřin. Rozsudek má deset obžalovaných, dvě data a pokuty, které se počítají ve statisících korun.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala se zprávou agentury WAM z 13. listopadu 2026 a textem Aletihad ze 17. listopadu 2026, s texty MMA Fighting z 20. ledna 2025 a z 18., 20. a 22. listopadu 2026, s článkem The National z 12. listopadu 2026 a s profily na ufc.com, Sherdogu a webu PFL; překlady citací do češtiny jsou redakční. Originální příspěvky na Instagramu obou bojovníků se otevřít nepodařilo, znění proto vychází z textů MMA Fighting a ze zrcadlených výpisů účtů @umar_nurmagomedov a @usman_nurmagomedov, zatímco výroky Meraba Dvališviliho z Q&A v Dauhá prošly přes výpis příspěvků reportéra Oscara Willise. Částky vznikly přepočtem hodnot 50 000, 150 000 a 300 000 AED kurzem ČNB pro ostatní měny za listopad 2026 ve výši 5,939 Kč za 1 AED a jsou zaokrouhlené na tisíce. Oficiální stránka žebříčku UFC se ke kontrole 23. listopadu 2026 přímo neotevřela a dostupné výpisy uvádějí u Umara Nurmagomedova pořadí 4 i 5, proto text pracuje s formulací o první pětce. Článek nezahrnuje dopady kauzy na víza a cestování ani případná disciplinární rozhodnutí UFC, k obojímu se nepodařilo dohledat oficiální vyjádření, stejně jako k případné nové smlouvě Usmana Nurmagomedova.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Nurmagomedov po vězení v Abú Dhabí promluvil dvěma větami. Jméno Dvališvili v nich nepadlo
LOG:
- Typografie citací: opraveno 6 přímých citací na české uvozovky a tečku mimo uvozovky.
- Interpunkce a stavba souvětí: 4 zásahy. Odstraněna nadbytečná čárka před „a v zrcadleném výpisu“, tři comma splice nahrazeny středníkem nebo rozdělením věty.
- Jednotnost média MMA Fighting: 5 zásahů. V těle sjednoceno na „server MMA Fighting / podle serveru MMA Fighting / citoval server MMA Fighting“.
- Styl a srozumitelnost: 2 zásahy. „Q&A“ nahrazeno českým „otázky a odpovědi“, doplněno „podle listu Aletihad“.
- Gramatika a anafora: 1 zásah. „kde je vedený“ upraveno na „kde je veden“.
- Fakta, čísla, data, jména, zdroje a metodika: beze změny věcného obsahu.
- Kontrola finálního textu: H1 1, perex 1, H2 7 včetně Zdroje a Metodika, tabulka 1, přímé citace 6, publicistická sekce 1, odkazů 3 v těle.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková