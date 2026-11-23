Z Voyageru 1 letí signál na Zemi celý den. Na odpověď by sonda čekala další
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Z Voyageru 1 letí signál na Zemi celý den. Na odpověď by sonda čekala dalšíZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 17:30
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