S příchodem chladnějšího počasí si řada volně žijících živočichů hledá bezpečné místo, kde přečká zimní měsíce. Ježci, žáby, ještěrky, netopýři i některé druhy hmyzu přitom často nacházejí útočiště přímo v blízkosti lidských obydlí. Na první pohled obyčejná hromada listí nebo větví tak může být jejich zimním domovem. Právě listopadový úklid zahrady představuje období, kdy lidé mohou tato útočiště neúmyslně poškodit. Pro zimující živočichy je přitom důležitý především klid a ochrana před nepříznivým počasím. Některé zahradní práce je proto vhodnější omezit nebo odložit až do jarních měsíců.
Hromady listí mohou ukrývat zimující ježky
Jedním z nejčastějších úkrytů drobných živočichů jsou nahromaděné vrstvy listí, suché trávy a větví. Ježci v nich mohou přečkávat zimu, protože jim poskytují ochranu před chladem i nepříznivým počasím. Podobná místa vyhledávají rovněž ropuchy, ještěrky a další drobní živočichové. Rizikové je zejména rozebírání dlouhodobě ponechaných hromad nebo přehazování kompostu. Při neopatrné práci s vidlemi či rýčem může dojít k vážnému poranění ukrytého zvířete. Pokud není odstranění takového materiálu nezbytné, je bezpečnější ponechat jej na původním místě.
Určitou část zahrady se vyplatí ponechat přes zimu bez zásahu také kvůli hmyzu. Ve spadaném listí mohou přezimovat vajíčka, housenky nebo kukly některých motýlů, zatímco duté stonky suchých rostlin poskytují úkryt dalším druhům bezobratlých. Zbytky odkvetlých trvalek tak mají význam i poté, co ztratí svou okrasnou funkci. Semena některých rostlin navíc představují přirozenou potravu pro ptáky. Zahrada přitom nemusí zůstat neuklizená celá, protože postačí vyhradit klidnější místo například pod keři nebo v zadní části pozemku. Spadané listí lze rovněž ponechat na záhonech, kde pomáhá chránit půdu a omezovat ztrátu vlhkosti.
Pozor také na zahradní jezírka a staré stromy
Zvláštní opatrnost vyžadují zahrady s jezírky nebo menšími vodními nádržemi. Některé druhy obojživelníků totiž přečkávají zimu v bahně na jejich dně, případně v úkrytech na souši. Odstraňování usazenin během zimních měsíců proto může narušit jejich přirozené zimoviště. Vhodnější je plánovat důkladné čištění na období, kdy živočichové nejsou v zimním klidu, a přihlédnout k jejich rozmnožování. Úkryty mohou poskytovat také dutiny starých stromů, odchlípnutá kůra nebo štěrbiny ve dřevě. Před nezbytným kácením či jiným zásahem do takového stromu je proto důležité ověřit, zda jej nevyužívají chránění živočichové.
Zvířata hledají útočiště i uvnitř domů
Zimující živočichové se nemusí ukrývat pouze venku. Netopýři například využívají sklepy, půdy, štěrbiny ve zdivu nebo další chráněné prostory budov. Během zimování výrazně omezují svou aktivitu a hospodaří s nahromaděnými energetickými zásobami. Opakované vyrušování pro ně proto může představovat značnou zátěž. Pokud lidé při úklidu objeví zimujícího netopýra, neměli by s ním manipulovat ani jej přenášet na jiné místo. Také utěsňování otvorů nebo stavební úpravy je nutné plánovat tak, aby nedošlo k uvěznění zvířat uvnitř konstrukce.
Pálení zahradního odpadu je zakázané
Nebezpečí pro ukrytá zvířata představují také hromady rostlinného materiálu připraveného k odstranění. Ježci a další živočichové mohou takové místo využít jako úkryt, aniž by si toho majitel zahrady všiml. V Česku navíc od 1. března 2025 platí zákaz spalování biologického odpadu, mezi který patří například shrabané listí, tráva nebo větve určené k likvidaci. Nadále je možné rozdělávat oheň pro rekreační účely a používat vhodné suché, neznečištěné dřevo, nejde-li o zastřené spalování odpadu. I před zapálením takového ohně je však nutné důkladně zkontrolovat případnou připravenou hromadu dřeva, ve které by mohla být ukrytá zvířata. Zahradní odpad lze místo spalování kompostovat nebo předat prostřednictvím obecního svozu biologického odpadu.
Nalezené zvíře potřebuje především klid
Pokud člověk při zahradních pracích nechtěně odkryje zimujícího živočicha, nemusí to automaticky znamenat potřebu jeho odchytu. Není-li zvíře zraněné a původní úkryt lze obnovit, doporučuje se místo opatrně přikrýt listím či větvemi a dále jej nerušit. Jiná situace nastává při viditelném poranění, neobvyklém chování nebo zničení zimoviště, které již nelze obnovit. V takovém případě je vhodné kontaktovat odborníky a další postup s nimi konzultovat.
Zdroje: České noviny (ČTK), Zvíře v nouzi