Ve středu 28. ledna 1931 večer nahlásil řidič autobusu nález mrtvé ženy v zasněžené serpentině u Černošína. Byla to Anna Maierová, manželka místního lékaře Josefa Maiera, který četníkům vyprávěl o přepadení neznámým útočníkem. Jenže v neporušeném sněhu kolem silnice nebyla jediná cizí stopa. Případ od Kosího potoka se díky mravenčí práci vyšetřovatelů později dostal do kriminalistických učebnic.
Doktorova historka o přepadení
Bylo půl deváté večer, když řidič autobusu na silnici mezi Planou a Černošínem objevil bezvládné tělo a zalarmoval četníky. Do půl hodiny dorazila hlídka z Černošína k serpentině u Kosího potoka, tehdy zvaného Amselbach. Ve tři hodiny ráno se k nim po šedesátikilometrové jízdě tuhým mrazem na motocyklu přidala výjezdová skupina z Chebu se služebním psem a případ posílil i major Povondra z pražského ústředního oddělení. Přestože vyšetřování komplikoval mráz se sněhovou pokrývkou, četníci na místě vypracovali pečlivý protokol s plánkem i fotodokumentací.
Anna Maierová ležela u silnice dvakrát střelená do hlavy z bezprostřední blízkosti. Jediný svědek stál přímo před vyšetřovateli. Její manžel, černošínský lékař Josef Maier, jim vylíčil, že se vraceli z Mariánských Lázní, když jim v serpentině zastoupil cestu neznámý muž. Ten ho prý pod záminkou vylákal z auta a udeřil těžkou větví do hlavy. Když mu žena přispěchala na pomoc, útočník ji podle doktorových slov zastřelil a pak několikrát vypálil i po prchajícím Maierovi, kterého dvakrát zasáhl do nohy.
Jenže hned první pohled do terénu začal doktorovu verzi nahlodávat. Sníh v místě ležel už dva dny a střed vozovky byl sice uježděný, ale po obou krajích zůstávala deseticentimetrová vrstva bez jediné cizí stopy. Neznámý střelec by tak musel odejít celé kilometry středem silnice až do města. Na místě chyběly i jakékoli stopy po zápasu, zůstaly jen kapky krve u mostku, kde Maier narazil na projíždějící autobus. Pak přišel ke slovu policejní lékař. Na doktorově hlavě nenašel po údajném úderu větví ani sebemenší stopu, obě rány na pravé noze ale nesly stopy ožehu. Výstřely totiž padly z mnohem větší blízkosti, než zraněný lékař tvrdil.
Život nad poměry v dluzích
Při výsleších se Josef Maier začal zamotávat a výpovědi opakovaně měnil. Chvíli mluvil plynule, jako by odříkával naučený text, jindy se zadrhával a odpovídal pomalu. Četníci se proto podívali zblízka na poměry v jeho domácnosti. Anna Maierová pocházela ze zámožné továrnické rodiny Richterů, do manželství přinesla na tehdejší poměry vysoké věno 300 tisíc korun a vychovávala s ním syny Erwina a Waltera.
Jenže lékař si žil nad poměry. Často jezdil do Mariánských Lázní, kde se předváděl před mezinárodní společností, až postupně přišel o většinu pacientů a začal se topit v dluzích. Situaci ještě zhoršil nákup velkostatku Zinscendorf v Boru u Tachova za čtvrt milionu korun, který nedokázal splácet. Krátce po jedné jeho návštěvě dokonce čeledín našel ve stodole na slámě hořící svíčku, tehdy tomu ale nikdo nepřikládal význam. Později se nabízelo podezření, že mohlo jít o pokus vyvolat požár kvůli pojistce za velkostatek. Do popředí se tak dostala i životní pojistka jeho ženy, kterou Maier v říjnu 1930 navýšil z původních 150 tisíc korun o dalších sto tisíc.
Zbraň vydal až tající led
Všechno sice ukazovalo na manžela, vyšetřovatelé ale v rukou stále drželi jen nepřímé důkazy. Při hledání projektilů zapadlých ve sněhu u levého kola auta sáhli k tehdy neobvyklému postupu a sníh na silnici uměle rozehřívali. Rozhodující stopu však ukrývala voda blízkého Kosího potoka nedaleko mostu. V mrazivý večer vraždy byl totiž led na hladině ještě tenký, takže se odhozená zbraň probořila ke dnu, jenže do rána voda znovu zamrzla a ukryla ji před zraky pátrajících.
Teprve když se oteplilo a led na potoce roztál, četníci z vody vylovili zbraň značky Walther ráže 7,65 z roku 1917. Služebná Maierových okamžitě potvrdila, že jde o doktorovu zbraň, a totéž dosvědčil puškař, který ji v minulosti opravoval. Skládačka do sebe zapadla.
Konec doktora Maiera
Tehdy neexistovaly rozbory DNA ani stěry povýstřelových zplodin, a právě proto musely stačit pečlivě zajištěné nepřímé stopy. Dnes by vyšetřovatelé postupovali rychleji. Manžel by byl prvním podezřelým i nyní, okamžitě by mu ale odebrali stěry z rukou, prozkoumali jeho kalhoty kvůli určení vzdálenosti střelby a porovnali jeho DNA se stopami na nalezeném náboji, čímž by získali přímé důkazy pro soud.
Když si v roce 1931 četníci pro Josefa Maiera přišli, choval se pánovitě. Přivolal služebnou, oznámil jí, že je údajně vrahem své ženy, a nařídil jí, aby hlídala dům i děti, protože se brzy vrátí. Domů už se ale nikdy nevrátil. Soud ho poslal na doživotí, po roce 1938 skončil v německých věznicích a později pracoval jako pomocný lékař na marodce v koncentračním táboře, válku ale nepřežil. Jeho téměř devadesátiletí rodiče i rodiče zavražděné Anny Maierové byli po válce spolu s vnukem Erwinem odsunuti do Německa.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (dvojka.rozhlas, orlicky.denik, ceskepodcasty).