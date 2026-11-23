Záběry z posilovny, nohy pod činkou a věta o tom, že koleno je připravené. Po čtyřech měsících, kdy se o něm psalo spíš v minulém čase, hlásí Conor McGregor, 38letý irský bojovník ve welterové váze do 77 kg s bilancí 22-7-0, přípravu na tréninkový kemp. V červenci přitom jeho dlouho očekávaný návrat skončil v první minutě a odnesl si z něj zranění kolene. Mezi tím, co se tehdy stalo, a tím, co teď tvrdí jeho okolí, zeje pořádný rozdíl. Redakce MMAmag proto sáhla po oficiálním výsledkovém protokolu nevadské atletické komise a prošla dostupný přehled nadcházejících galavečerů UFC, největší světové organizace MMA.
Koleno je připravené, hlásí příspěvek. Jenže kdo přesně to říká
Vzkaz nevyšel jako suché zdravotní hlášení, ale jako propagační video energetické značky Mac Energy, se kterou je McGregor obchodně spojený. MMA Insight o něm psal 23. listopadu 2026 a přinesl znění popisku; shodný text zobrazuje index McGregorova profilu @thenotoriousmma na službě Linkme, do kterého redakce MMAmag nahlédla.
V překladu zní klíčová pasáž takto: „Koleno je připravené, síla se vrací a tělo funguje na plné obrátky. Připravuju se na kemp.“ Je to tvrzení z McGregorova okruhu, ne lékařský posudek ani povolení atletické komise ke startu. Jinými slovy: marketingové video, ne zdravotní zpráva.
Přesně kolik sekund vydržel McGregorův poslední zápas a jak ho tehdy sám popisoval, ukazuje oficiální protokol nevadské komise a jeho vlastní červencové vyjádření.
Před čtyřmi měsíci to znělo úplně jinak
Ve výsledkovém protokolu nevadské atletické komise z 11. července 2026 redakce MMAmag našla jediný řádek, který celý večer shrnuje: Max Holloway, 34letý bojovník ve welterové váze do 77 kg z havajského Waianae s bilancí 28-9-0, zvítězil technickým knockoutem v 1. kole v čase 1:09. Zápas zastavil rozhodčí Mike Beltran. Protokol uvádí McGregorovu váhu 77,3 kg a Hollowayovu 77,1 kg (v dokumentu 170,5 lb a 170,0 lb).
Den po zápase citovala agentura Associated Press McGregorův vzkaz ze sociálních sítí: „Těsnění v hlavě je pryč. Zničené. Do zápasu jsem nešel s žádným zraněním. Přišlo to z ničeho.“ Prezident UFC Dana White ve stejném textu řekl: „Pět let mimo tenhle sport je drsné. Předpokládáme přetržené ACL.“ ACL je anglická zkratka pro přední zkřížený vaz v koleni.
Sám McGregor pak podle MMA Fighting 19. července 2026 mluvil o vazu a menisku a popsal to jako stejný typ zranění, jaký utrpěl v prvním zápase s Hollowayem, tentokrát ale na opačné noze. Mezi 11. červencem a 23. listopadem 2026, kdy se o návratovém vzkazu psalo, leží 135 dní.
Holloway je jasná volba. Jen o tom zatím neví kalendář
Série je vyrovnaná a to se prodává samo. První duel 17. srpna 2013 na turnaji UFC Fight Night 26 vyhrál McGregor jednomyslným rozhodnutím, odvetu po třinácti letech Holloway. Že chce zavřít kapitolu právě s ním, dal McGregor najevo už 17. července 2026, kdy v odpovědi fanouškům podle MMA Fighting napsal: „Musí to být Holloway.“ White tehdy reagoval chladně slovy „Vůbec o tom nepřemýšlím“ a dodal, že nejdřív musí přijít operace a fyzioterapie.
V dostupném přehledu akcí UFC, který vysílací partner Paramount+ aktualizoval 20. listopadu 2026, redakce MMAmag McGregorovo jméno nedohledala; stejně tak chybí v seznamu nadcházejících zápasů u jeho profilu na Sherdogu, který sahá do konce ledna 2027.
- Potvrzené dokumentem: prohra technickým knockoutem 11. července 2026.
- Záměr aktéra: McGregor chce poslední zápas aktuální smlouvy proti Hollowayovi.
- Nikde: termín, místo ani oficiální oznámení duelu ze strany UFC.
Proč se mu vyplatí, aby ten zápas byl opravdu poslední
ANALÝZA Spěch dává smysl, když se člověk podívá do smlouvy. Forbes 17. listopadu 2026 napsal, že McGregorovi zbývá jediný zápas aktuálního kontraktu, a ocitoval jeho dlouholetého manažera Audieho Attara: „Když znovu podepíše s UFC, nemůže dělat BKFC.“ Attar to řekl 11. listopadu 2026 v podcastu The Ariel Helwani Show, odkud pasáž přepsal server Uncrowned.
BKFC je americká organizace boxu bez rukavic a McGregor v ní není jen potenciální hvězda večera. Tisková zpráva BKFC a platformy DAZN ze 13. září 2024 ho uvádí jako nového vlastníka a partnera a ve stejném dokumentu se oznamuje tříleté vysílací partnerství s až 24 akcemi ročně. Dokud je vázaný exkluzivitou, vydělává tam jako majitel. Ne jako jméno na plakátu.
Poslední řádek smlouvy tedy není rozloučení se sportem, ale turniket, kterým musí projít. A právě tady se tón rozchází: zatímco video slibuje kemp, Attar podle Forbesu mluví o posledním zápase v UFC až někdy ke konci roku 2027. Žádný McGregorův zápas v BKFC zatím oznámený nebyl. Tomu řádku pořád chybí to nejdůležitější — datum.
Metodika: Redakce MMAmag pracovala s výsledkovým protokolem Nevadské atletické komise z 11. 7. 2026, s tiskovou zprávou BKFC a DAZN z 13. 9. 2024, s profily obou bojovníků na Sherdogu ke dni 23. 11. 2026 a s přehledem akcí UFC na webu Paramount+ aktualizovaným 20. 11. 2026. Profil McGregora ani kalendář na UFC.com a původní instagramový příspěvek se otevřít nepodařilo, proto znění citace o koleni pochází z webu MMA Insight a z indexu profilu @thenotoriousmma na Linkme a přesné datum zveřejnění originálu zůstalo nedohledané. Váhy jsou přepočteny převodem 1 libra = 0,45359237 kg: 170,5 lb = 77,3 kg a 170,0 lb = 77,1 kg. Do výpočtu 135 dní vstoupily dvě hodnoty: datum zápasu 11. 7. 2026 a datum 23. 11. 2026, kdy o příspěvku informoval MMA Insight; při zveřejnění 22. 11. 2026 by šlo o 134 dní. Článek netvrdí, že třetí duel s Hollowayem je domluvený, že existuje termín návratu, že je koleno lékařsky potvrzené jako zdravé ani že má McGregor oznámený zápas v BKFC; novou reakci UFC na smluvní situaci se dohledat nepodařilo a redakce MMAmag žádnou ze stran o vyjádření nežádala.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka