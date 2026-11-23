Ian McKellen si k roli třiadevadesátiletého detektiva v dramatu Pan Holmes, které v pondělí 23. listopadu ve 22:00 odvysílá ČT2, schválně nepřečetl povídky Arthura Conana Doyla. Místo listování v knihách totiž vyrazil na kurz včelaření. Při samotném natáčení ho ale čekala jiná potíž, kostým ho doslova bolel a odíral na nejhorších místech.
Detektiv na odpočinku v Sussexu
Příběh režiséra Billa Condona se odehrává v roce 1947, kdy je Sherlock Holmes už téměř třicet let v důchodu. Žije v odlehlém domku v Sussexu jen s hospodyní a jejím synem Rogerem, stará se o včely a bojuje se slábnoucí pamětí. Přesto mu nedá spát starý případ z roku 1918, kvůli kterému s vyšetřováním kdysi skončil, a právě s chlapcem se ho snaží po kouskách znovu složit.
Snímek vznikl podle knihy Mitche Cullina A Slight Trick of the Mind a přesně tak se měl původně jmenovat i v kinech. Tvůrci nakonec název zkrátili na prostší Pan Holmes. Většina scén se přitom točila přímo na statku Wickham Manor ve východním Sussexu a hotový film měl premiéru v únoru 2015 na Berlinale.
Kurz včelaření bez jediného žihadla
Protože včely hrají v životě stárnoucího detektiva zásadní roli, McKellen si ještě před první klapkou udělal kurz včelaření u The London Honey Company. Příprava se mu vyplatila, během celého natáčení totiž nedostal jediné žihadlo. Povídky Arthura Conana Doyla si ale k roli schválně nepřečetl. Z natáčení trilogie Pán prstenů měl zkušenost, že znalost knižní předlohy a neustálé „proč to scénář změnil“ člověka při práci jen rozptyluje.
K postavě si našel cestu jinak. Holmese si prý snadno představil jako skutečného člověka, protože většina děje spadá do doby, kdy on sám už žil. V roce 1947 ho tak jako malý kluk mohl potkat úplně stejně jako filmový Roger. Fyzicky už to ale bylo náročnější. McKellen byl o sedmnáct let mladší než jeho postava, takže mu maskéři pro scény ze stáří dodělávali na hlavu stařecké skvrny. Ještě hůř snášel samotný kostým. Materiály byly nepohodlné a odíraly ho na nejhorších místech, proto se mu pak do případného návratu k roli už vůbec nechtělo.
Kamarád Condon přemluvil Lauru Linney
Do natáčení se dlouho nechtělo ani Lauře Linney, která ztvárnila hospodyni paní Munro. Krátce předtím se jí totiž narodil syn Bennett. Nakonec ji přemluvil její starý kamarád Bill Condon, se kterým už měla za sebou tři jiné filmy, tak sbalila malého syna a odjela s ním do Anglie.
Jejího filmového syna Rogera hrál Milo Parker a kolem včel se u něj sešla zajímavá shoda náhod. V Panu Holmesovi ho starý detektiv učí včelařit, o rok později v Sirotčinci slečny Peregrinové pro podivné děti hrál Parker chlapce, který včely přímo ovládá. S McKellenem se navíc potkal ještě jednou, v dokumentu McKellen: Playing the Part z roku 2017 si totiž zahrál samotného McKellena jako malého kluka. Kdyby se přitom filmaři drželi knižní předlohy, Roger by v příběhu vůbec nepřežil. V knize po útoku vos umírá, film ho ale nechal žít.
Pomrknutí pro znalce detektivek
Když se Holmes ve filmu zajde podívat do kina na černobílý snímek natočený podle jeho případů, hraje v něm detektiva Nicholas Rowe. Není to náhoda, stejný muž si totiž už v roce 1985 zahrál hlavní roli ve filmu Young Sherlock Holmes. Podobný odkaz skrývá i obsazení inspektora Gilberta. Ztvárnil ho Phil Davis, kterého si diváci pamatují jako taxikáře vraha z úplně prvního dílu seriálu Sherlock.
Jeden skrytý detail míří i k Alfredu Hitchcockovi. V jedné scéně se Ann Kelmot dívá do výlohy vycpávače zvířat, jehož podnik nese jméno Ambrose Chappell. Přesně tak se jmenuje vycpávač, ke kterému chodí hledat uneseného syna James Stewart v Hitchcockově filmu Muž, který věděl příliš mnoho z roku 1956. Samotný McKellen se touto rolí stal devátým britským rytířem, který Holmese ztvárnil, stejně jako před ním třeba Christopher Lee, Roger Moore nebo Michael Caine.
Chyby z budoucnosti v roce 1947
I když si štáb dal na dobové atmosféře poválečné Anglie záležet, pár drobností mu přece jen uteklo. Holmes například píše své paměti plnicím perem Parker, a i když tahle značka v roce 1947 samozřejmě existovala, tenhle konkrétní typ se začal vyrábět až v osmdesátých letech. O deset let předběhla svou dobu i noční lampička MacLamp No. 8.
Dvě nepřesnosti se vloudily hned do úvodní cesty vlakem. Na tendru lokomotivy je vidět znak British Railways z doby po roce 1956, ačkoli britské železnice se znárodnily až v roce 1948. Když pak Holmes o chvíli později vystupuje na nádraží, mají vagony najednou červenokrémovou barvu místo vínové z předchozího záběru.
Nejlepší pointu ale film nabízí sám. Holmes v něm pronese větu „Fikce je bezcenná“, a říká ji přitom postava, která je sama od začátku do konce jen fikce.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb, imdb).