Mikrofon, kamera a pořád stejná otázka: kdo bude příští. Justin Gaethje, 38letý americký bojovník lehké váhy UFC (do 70 kg) s bilancí 28-5, ji slyší od léta skoro v každém rozhovoru. Odpověď zatím nedal ani kalendář organizace. K 23. listopadu 2026 v něm žádná jeho obhajoba není. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe jeho vystoupení z června a ze září 2026 a sledovala, co se v nich mění.
Šampion bez termínu a kalendář bez jeho jména
Gaethje ukončil Iliu Topuriu na turnaji UFC Freedom 250 14. června 2026 na pozemcích Bílého domu, ve 4. kole v čase 5:00. Topuria do té doby neprohrál a Gaethje získal nesporný titul poprvé v kariéře. Předtím měl na kontě jen prozatímní pásy a speciální pás BMF, který UFC uděluje mimo oficiální divize.
Od zápasu do 23. listopadu 2026 uplynulo 162 dní. V bilanci na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, je 14. červen 2026 stále veden jako jeho poslední zápas. Jenže odmítavá odpověď na otázku o soupeři není nová. Gaethje ji v obměnách opakuje od 18. června 2026 a jeho formulace se od té doby proměnily.
Co řekl v červnu a co v září
Čtyři dny po zápase cituje MMA Fighting Gaethjeho vystoupení v americké televizní show The Pat McAfee Show: „Už jsem letos zápasil dvakrát… je velmi, velmi malá šance, že bych letos znovu zápasil“. Rok 2026 tím prakticky zavřel. Časový rámec dal, jméno ne.
V epizodě podcastu Flagrant, kterou vydavatel zveřejnil 23. září 2026, je podle popisu na Apple Podcasts pasáž o tom, s kým chce Gaethje zápasit a zda nemyslí na konec kariéry, zařazena od času 2:04:13.
|Datum
|Kde to zaznělo
|Jádro
|18. 6. 2026
|The Pat McAfee Show, citováno MMA Fighting
|další zápas v roce 2026 velmi nepravděpodobný
|23. 9. 2026
|podcast Flagrant
|pasáž o dalším soupeři a konci kariéry od času 2:04:13
|23. 11. 2026
|kalendář UFC na ufc.com
|žádný oznámený zápas Gaethjeho
Zatímco se čeká na jméno, mluví druhá strana. A nemluví o matchmakingu, ale o rukavicích.
Topuria si na rukavice vzpomněl po třech měsících
Topuria, kterého žebříček UFC vede v listopadu 2026 jako jedničku lehké váhy, oznámil 16. září 2026 na svém účtu na síti X, že má hotové závěrečné lékařské testy a je zpět. V témže příspěvku podle serveru MMA News napsal: „Příště zajistím, aby Justinovi zkontrolovali rukavice, aby si do nich nedal nic divného“. Jde o jeho tvrzení, nikoli o zjištěný fakt.
Gaethje odpověděl téhož dne. Podle MMA Fighting napsal: „94 dní a nejlepší, s čím jsi přišel, je trapná výmluva. Stejně hrozná jako tvůj poslední výkon. Snaž se víc, kluku“. Andy Foster, výkonný ředitel kalifornské atletické komise a jeden ze tří regulátorů turnaje, k tomu řekl deníku USA Today: „Jeho rukavice a bandáže byly v pořádku a zcela podle pravidel. Také je důkladně zkontrolovalo několik inspektorů“. Jeho vyjádření převzal server AOL.
Co k tomu říkají psaná pravidla MMA, ověřila redakce MMAmag přímo v dokumentu Mixed Martial Arts Unified Rules of Conduct, tedy v jednotných pravidlech MMA: podle sekce 6, bodů D a E na straně 3 se bandáže nasazují v šatně za přítomnosti komise a manažera nebo hlavního sekundanta soupeře a rukavice se nesmějí nasadit bez souhlasu komise. Sekce 9, body A a B na straně 4, dodává, že rukavice s hmotností nejméně 4 unce (113 g) dodává promotér a schvaluje komise, vlastní si bojovník přinést nesmí.
Zatímco se dohaduje o rukavicích, celá lehká váha stojí na místě a šéf UFC už nahlas mluví o termínu, který Gaethjeho plánům nemusí vyhovovat.
Divize čeká, White mluví o roce 2027
Potvrzeného je k 23. listopadu 2026 málo. V kalendáři na ufc.com, do kterého redakce MMAmag nahlédla, nefiguruje zápas Gaethjeho ani Topurii; u nejbližších ohlášených turnajů figurují úplně jiná jména.
Zbytek jsou tvrzení. Arman Tsarukyan, dvojka žebříčku lehké váhy s bilancí 24-3, řekl 26. října 2026 pro Helen Yee Sports, jak cituje MMA Fighting: „Někdo se mi snaží vyhnout… Je to Justin Gaethje“. Šéf UFC Dana White zase 5. listopadu 2026 v pořadu Jima Romea mluvil o Topuriově návratu: „Vrátí se začátkem roku 2027 a i na tom pracujeme“. Soupeře nejmenoval a lehkou váhu označil za nejtvrdší divizi organizace. V debatě se drží i jméno Alexandra Volkanovského, 38letého australského bojovníka pérové váhy (do 66 kg) s bilancí 29-4.
Zbývá otázka, komu tahle pauza vlastně slouží.
Mlčení jako jediná výhoda
GLOSA V UFC obvykle platí, že datum určuje organizace a bojovník se přizpůsobí. Gaethje je výjimka z jednoduchého důvodu: nesporný pás znamená, že bez něj se titulový zápas neudělá. Ticho, které jiným škodí, je v jeho případě jediná páka, kterou po letech drží v ruce.
Proto ta podrážděnost nad opakovanou otázkou dává smysl. Každá odpověď s datem by tu páku okamžitě pustila z ruky. Muž, který prohrál dvě titulové příležitosti, než vyhrál tu třetí, drží poprvé všechny karty a zatím je nehodlá vyložit. Divize mu přitom klepe na dveře čím dál hlasitěji a odpověď si vynutí. Jen zřejmě ne hned.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka