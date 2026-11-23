Tohle byste na autě nechtěli. Žena vylila na BMW omáčku, vadilo jí, kde parkuje
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Tohle byste na autě nechtěli. Žena vylila na BMW omáčku, vadilo jí, kde parkujeZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 23.11.2026 18:00
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