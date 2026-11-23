Setkání s novináři v zázemí Ferrari po závodě v Las Vegas připomínalo nedávnou situaci z Mexika jako přes kopírák. Hlavním tématem opět nebyl sportovní úspěch, ale vzájemná kolize Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona. Přestože tentokrát rudé vozy nepřišly o potenciální double, šéf týmu Frederic Vasseur neskrýval obrovské zklamání.
„Upřímně, nedokážete si představit tu frustraci pro mě, ale ještě důležitější je to pro všechny lidi doma v továrně,“ prohlásil Vasseur. Po incidentu v Mexiku přitom proběhly v São Paulu konstruktivní pohovory, kde si obě strany vyjasnily hranice. Hlavní poselství znělo jasně: zájmy jednotlivce nesmí stát nad prací dvou tisíc zaměstnanců v Maranellu. Jakmile ale piloti sklopili hledí přileb, dohody vzaly za své.
Vasseur si okamžitě po závodě zavolal Leclerca na kobereček ještě předtím, než Monačan zamířil před televizní kamery. „Nebyla to diskuze, mluvil jsem jen já. Myslím, že se omluvil a pochopil to, ale výsledek je daný. Uděláte chybu, můžete se omluvit, ale ta chyba už se stala,“ vysvětlil francouzský manažer s tím, že hlubší rozbor situace proběhne až s chladnou hlavou v týdnu.
Nabízí se otázka, zda by Ferrari nemělo zavést striktní psaná pravidla pro vzájemné souboje, zvlášť pokud chce v roce 2027 bojovat o titul. Vasseur však tuto možnost odmítá. „Není to otázka pravidel. Co můžete udělat jinak, než že budete respektovat svého týmového kolegu?“ ptá se řečnicky. Podle něj nelze napsat manuál pro každou závodní situaci a piloti se zkrátka musí chovat profesionálně.
Jako polehčující okolnost nebere ani specifika trati v Las Vegas, kde silný větrný pytel na dlouhých rovinkách nutí jezdce k neustálému předjíždění. „Nemůžete zmrazit pozice, protože když zpomalíte, jezdec za vámi vás prostě předjede. Všechny ostatní týmy se ale dokázaly předjet dvacetkrát za závod bez problémů. Antonelli a Russell, Norris a Piastri, dokonce i Isack předjel Maxe,“ zdůraznil Vasseur. Právě tento kontrast jen podtrhuje jeho pocit bezmoci po slibech, které padly před dvěma týdny v Brazílii.