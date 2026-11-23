Seniory čeká od ledna 2027 zdražení za sociální služby. Ministerstvo práce navrhuje zvýšit maximální částky také za další služby. Čeho všeho se to týká?
Maximální úhrady v domovech pro seniory a dalších službách se mohou zvýšit
Lidem žijícím v domovech pro seniory a těm, kteří využívají další služby, se od ledna zvýší maximální úhrady za užívání těchto sociálních služeb. Nové ceny by podle MPSV měly začít platit od 1. ledna 2027. Důvodem ke zdražování jsou podle ministerstva rostoucí náklady na zaměstnance a provoz.
Co je předmětem zdražování sociálních služeb?
Zdražení se bude týkat poplatků za stravování a ubytování v pobytových zařízeních. Maximální úhrada za celodenní stravu se má zvýšit ze současných 290 korun na 315 korun. Pokud senioři odebírají pouze oběd, zaplatí si za něj ze současných 135 korun nově 145 korun.
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Zdražení se rovněž týká ubytování. U jednolůžkového pokoje dojde ke zdražení z původních 380 korun na maximálně 410 korun denně. U dvoulůžkového pokoje se z původních 335 korun zvýší cena na maximálních 360 korun denně. U třílůžkových a vícelůžkových pokojů zůstane maximální částka na 335 korunách za den. Pokud by poskytovatel sociálních služeb účtoval maximální částky za celodenní stravu i ubytování, zaplatil by senior v jednolůžkovém pokoji 725 korun denně.
V tomto modelovém případě se jedná o účtování maximálních částek. Sociální zařízení si mohou zvolit i nižší sazbu. Pro konečnou cenu za ubytování a stravu je důležité se informovat přímo ve vašem zařízení.
Změny maximálních úhrad v dalších sociálních službách
Zdražení se netýká pouze pobytových zařízení. Plánované je rovněž zdražení u některých služeb, které senioři využívají v domácím prostředí, nebo u služeb pro rodiny, které o své blízké pečují. Jedná se například o osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací péči.
Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku podle toho, zda senior využívá pomoc doma, nebo pobytovou sociální službu.
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Pečovatelská služba a osobní asistence: nové maximální sazby
|Druh služby
|Současné maximum
|Navrhované maximum od 1. 1. 2027
|Rozdíl
|Dovoz nebo donáška jídla
|65 Kč
|70 Kč
|+5 Kč
|Velký nákup
|180 Kč
|190 Kč
|+10 Kč
|Praní a žehlení 1 kg prádla
|110 Kč
|120 Kč
|+10 Kč
|Osobní asistence do 80 hodin měsíčně
|165 Kč/hod.
|175 Kč/hod.
|+10 Kč
|Osobní asistence nad 80 hodin měsíčně
|145 Kč/hod.
|155 Kč/hod.
|+10 Kč
|Pečovatelská služba – péče do 80 hodin měsíčně
|165 Kč/hod.
|175 Kč/hod.
|+10 Kč
|Pečovatelská služba – péče nad 80 hodin měsíčně
|145 Kč/hod.
|155 Kč/hod.
|+10 Kč
Jde o maximální úhrady, nikoli o povinné ceny všech poskytovatelů. Zdroj: návrh změny vyhlášky č. 505/2006 Sb.
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Ubytování a strava v pobytových zařízeních
Následující přehled ukazuje navrhované maximální úhrady za ubytování a stravu v domovech pro seniory a dalších vybraných pobytových službách. Konkrétní částka se odvíjí také od typu pokoje a ceníku poskytovatele.
|Služba
|Současné maximum
|Navrhované maximum
|Navýšení
|Jednolůžkový pokoj
|380 Kč/den
|410 Kč/den
|+30 Kč
|Dvoulůžkový pokoj
|335 Kč/den
|360 Kč/den
|+25 Kč
|Tří- a vícelůžkový pokoj
|335 Kč/den
|335 Kč/den
|bez změny
|Celodenní strava
|290 Kč/den
|315 Kč/den
|+25 Kč
|Samostatný oběd
|135 Kč
|145 Kč
|+10 Kč
Sazby se vztahují na příslušné pobytové sociální služby včetně domovů pro seniory a pobytových odlehčovacích služeb.
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Kolik může senior zaplatit za měsíc?
Při využití maximálních sazeb za ubytování a celodenní stravu vychází následující model:
|Typ ubytování
|Nyní za den
|Nově navrhováno za den
|Nyní za 30 dní
|Nově za 30 dní
|Jednolůžkový pokoj
|670 Kč
|725 Kč
|20 100 Kč
|21 750 Kč
|Dvoulůžkový pokoj
|625 Kč
|675 Kč
|18 750 Kč
|20 250 Kč
|Tří- a vícelůžkový pokoj
|625 Kč
|650 Kč
|18 750 Kč
|19 500 Kč
Modelový propočet pouze za ubytování a celodenní stravu při maximálních sazbách. Nezahrnuje úhradu za péči ani další případné náklady.
Pozor: u tří a vícelůžkového pokoje se ubytování nemění, ale celodenní strava ano. Proto je výsledná částka vyšší.
Na co mají klienti sociálních služeb právo?
Nejde o povinné zdražení: Navrhované částky představují maximální hranice. Poskytovatel si může účtovat nižší částku.
Seniorům musí zůstat část příjmu: Po zaplacení stravy a ubytování musí klientům domovů pro seniory i v dalších vybraných pobytových službách zůstat alespoň 15 procent příjmu.
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Týdenní stacionáře mají jinou podmínku: Zde musí klientovi zůstat alespoň 25 procent příjmu.
Péče se účtuje samostatně: V domovech pro seniory a dalších pobytových službách uvedených v § 73 odst. 1 písm. b) až e) se úhrada za péči stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči. U týdenních stacionářů může úhrada za péči dosahovat maximálně 75 % přiznaného příspěvku.
Tato pravidla vyplývají z § 73 zákona o sociálních službách. Celkové zdražení sazeb je podle kalkulačního modelu přibližně 7,8 procenta. Nejde ovšem o plošné zvýšení každé jednotlivé položky o stejné procento. U některých položek se částky nemění nebo se liší.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud se vás nebo vašich blízkých může zdražení sociálních služeb dotknout, sledujte, zda bude návrh ministerstva skutečně schválen a v jaké podobě. Uvedené částky jsou zatím navrhovanými maximálními úhradami, nikoli automaticky platnými cenami. Konkrétní výše plateb se může lišit podle poskytovatele i rozsahu využívaných služeb.
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