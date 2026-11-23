Kriminální komedie Bony a klid 2 (2014) vznikla z nápadu ve vinárně a podle tvůrců posbírala řadu skutečných příhod bývalých veksláků. Roman Skamene si kvůli ní na sebe poprvé v životě vzal oblek a režisér Vít Olmer mu nechal znovu ušít i typický klobouček. Postava starosty Richarda dokonce dostala dvojici koz podle reálné historky jednoho plzeňského podnikatele. Tvůrci pak za hit od skupiny Frankie Goes to Hollywood zaplatili plnou cenu, i když ho u prvního dílu získali za jedinou korunu.
Nápad z vinárny
Mladík Martin (Jakub Prachař) přijde o místo knihovníka v mladoboleslavském bibliobusu a s dluhy za zády vyrazí hledat peníze do Prahy. Na Staroměstském náměstí narazí na bývalého veksláka Bínyho (Roman Skamene), který tam láká turisty do restaurace a brzy ho vtáhne do pochybných kšeftů i ke své staré partě kolem starosty Richarda (Josef Nedorost).
Nápad na pokračování se po sedmadvaceti letech od prvního dílu zrodil docela obyčejně při posezení ve vinárně. „Mluvili jsme o tom, jak vlastně dopadli bývalí veksláci a napadlo nás natočit film o osudech hrdinů filmu Bony a klid,“ řekl Olmer na besedě s diváky v Hradci Králové. Scénář si tentokrát na rozdíl od prvního dílu napsal sám a z kriminálního filmu udělal kriminální komedii.
Autor původního scénáře Radek John u natáčení přesto nechyběl, na dvojku totiž dohlížel jako supervizor a na adresu někdejších veksláků pronesl trefnou poznámku. „Byli to vlastně vítězové nad socialismem,“ řekl John. Olmer k tomu s úsměvem připomněl, že když byl první díl po natočení zakázán, veksláci si ho sehnali, nahráli na kazety a za velké peníze prodávali dál.
Drobného podvodníka Bínyho, který ze staré party zůstal jako jediný bez peněz, totiž inspiroval reálný bývalý vekslák, jenž v Praze s jídelníčkem v ruce naháněl turisty do restaurace. U starosty Richarda zase filmaři sáhli po předobrazu jednoho západočeského kmotra. Také známou scénu z oslavy narozenin, kde se Richard chlubí kozami Hugem a Bossem, podle Johna inspirovala skutečná příhoda jednoho plzeňského podnikatele.
Čtrnáctihodinové šichty v novém obleku
Před kamerou se znovu sešla původní sestava, kromě Skameneho a Nedorosta se vrátili i Jan Potměšil jako advokát Martin, Veronika Jeníková v roli Evy, Miloslav Kopečný jako Slepejš nebo František Švihlík v roli náměstka Karla. Natáčení trvalo čtyřiadvacet dní a štáb měl napilno. „Na place jsme byli i 14 hodin denně,“ řekl Skamene.
Pro Skameneho šlo o nezvyklou zkušenost i kvůli kostýmu, poprvé v životě si totiž před kamerou oblékl oblek. Olmer mu pokračování role ušil na tělo a nechal mu doslova znovu vyrobit i jeho typický klobouček. Jenže režisér na herce zároveň prozradil, že při natáčení často zapomínal texty.
Silný dojem zanechal i Potměšil v roli advokáta na invalidním vozíku. V roce 2014 Olmer ocenil, s jakou nevyčerpatelnou energií, kreativitou a pozitivností si Potměšil počínal i se svým handicapem. Herec letos 16. dubna zemřel ve věku šedesáti let a Olmer tehdy řekl: „Chtěl jsem o něm ještě natočit 13. komnatu, ale bohužel už to nevyšlo.“ Část publika pak u dvojky doufala i v návrat Tomáše Hanáka, jenže producenti nechtěli uměle oživovat postavu Harryho, která v prvním díle zemřela.
Filmový debut České Miss
Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová si v roli Richardovy dcery Lindy odbyla svůj filmový debut. Olmer přiznal, že se zpočátku bál, jestli na úlohu bude stačit, jenže hned po první klapce ho obav zbavila. Jejího filmového partnera Martina ztvárnil Prachař, ačkoli v knižní předloze se tahle postava jmenuje Matěj.
Malíř ze scény na vernisáži dostal jméno Kristian Nguyen podle svého představitele, tak to rozhodl Olmer. Simona Chytrová si ve snímku zahrála Richardovu manželku Alici a k celému filmu zároveň navrhla kostýmy, na place pak jako asistent režie pomáhal Vít Olmer mladší.
Drahý návrat hitu z osmdesátých let
Skladbu Relax od britské kapely Frankie Goes to Hollywood získali tvůrci pro první díl za symbolickou jednu libru, u pokračování už ale zaplatili plnou cenu za autorská práva. Cena byla dokonce mnoho tisíckrát vyšší. Vedle ní a písně The Power of Love doprovází děj hudba Ondřeje Soukupa i několik českých narážek. Během zatýkací scény totiž zní Miss Moskva z roku 1989 od Jiřího Korna a na večírku v pozadí hrají Tepláky od kapely Nightwork, kterou spoluzakládal Prachař.
Štáb točil hlavně v Praze a ve Středočeském kraji, kamery tak zavítaly do Brandýsa nad Labem, Mělníka, na Okoř nebo na zámek Liblice. Záběry ze soudu a Ministerstva vnitra přitom vznikaly v budově Ministerstva dopravy na pražském nábřeží Ludvíka Svobody.
Po náročném natáčení si Olmer viditelně oddechl. „Po poslední klapce mi spadl ze srdce kámen velký asi jako Tunguzský meteorit,“ dodal Olmer. Na květnovou slavnostní premiéru v pražské Tipsport Areně pak nedorazili někteří z hlavních herců, mezi hosty se ale objevil Ivan Jonák, kterého o tři týdny dříve propustili z vězení.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled, zeny.iprima, denik).