Pojišťovna štěstí běžela na Nově šest let a Alena Antalová v roli Anny Jánské patřila k jejím nejvýraznějším tvářím. VIPŽivot připomíná, že když pak ze seriálu odešla,
mnozí diváci to přičítali jejímu třetímu těhotenství. Ona sama tehdy řekla něco jiného: „Bylo to naše rozhodnutí, moje a manželovo. Už jsem nechtěla dál natáčet.“ Sedmnáct let poté, v rozhovoru pro iDNES, přidala nový detail, který celé rozhodnutí zasazuje do ostřejšího světla. Co přesně řekla po letech
„Pojišťovnu štěstí už jsem dál nechtěla natáčet. Ono to totiž bylo vůči scenáristce Evě Papouškové trochu nefér,“ uvedla Antalová. Tahle věta je klíčová, protože zpřesňuje motiv, který dřív zůstával zabalený v obecné formulaci o „rodinném rozhodnutí“. Režisér Jiří Adamec v říjnu 2008 pro iDNES otevřeně přiznal, že každé těhotenství Antalové seriálu „komplikuje život“ a že scénář se kvůli ní přepisoval už dvakrát. Papouškovou to pokaždé nutilo měnit dějové linie, přizpůsobovat natáčecí plány a vymýšlet, jak hlavní postavu na měsíce schovat. Třetí těhotenství přišlo v době, kdy herečka zjevně cítila, že další kolo přepisů by bylo příliš.
Antalová pak z obrazovek vymizela. Po odchodu ze seriálu se jí narodil syn Honzík. Po roční mateřské se vrátila k divadlu a začala zkoušet muzikál Hello, Dolly! v Brně. Z pravidelného seriálového provozu, kde ji každý týden viděly statisíce diváků,
přešla do světa, kde ji vidí stovky lidí za večer, ale naživo, na metr od jeviště. Pro diváky zvyklé na televizní frekvenci to vypadalo jako zmizení. Pro ni to bylo vědomé rozhodnutí. Zdroj fotografie: Nextfoto Divadlo jako domov od roku 1994
Antalová v Městském divadle Brno působí od roku 1994, tedy deset let před startem Pojišťovny štěstí. Dnes je na repertoáru v titulech, které ukazují šíři jejího záběru:
Mamma Mia! – Donna Sheridanová (Hudební scéna, nejbližší termíny v listopadu 2026) Devět křížů, Drahý Evane Hansene – muzikálové role Lakomec, Otec, Ocelové magnolie – činohra Hamlet aneb Hádala se duše s tělem – autorský projekt
Sama o divadle mluví jako o místě, kde se „dobíjí“. V rozhovoru pro
Český rozhlas Brno z léta 2025 přiznala, že i v období mateřství pro ni jeviště fungovalo jako únik a zdroj energie, ne jako práce navíc. Šansony jako nečekaná kapitola po padesátce
Poslední roky přinesly ještě jeden obrat. Antalová se pustila do šansonů s kytaristou Alexem Andersem. Jejich duo ALI koncertuje po celé republice, od Prahy přes Ostravu po Luhačovice, a v roce 2023 vydalo album Nanečisto.
„řekla v rozhlase. Nabídku od Anderse prý nejdřív nečekala, ale první píseň ji zasáhla okamžitě. Pro herečku, která celou kariéru balancuje mezi muzikálem a činohrou, to není vedlejšák. Je to pozdní osobní objev, a podle jejích slov možná nejintimnější forma vystupování, jakou kdy zažila. Šansony jsou výtahem do mé duše a do mého srdce,“ Zdroj fotografie: Nextfoto
Za celým příběhem stojí ještě jedna rovina: logistika rodiny se čtyřmi dětmi. Před lety Antalová popsala svůj běžný den: manžel vstává v pět, ona rozvoz dětí koordinuje s pomocí švagrové, večer se plánuje další den.
„ řekla tehdy. Televizní seriál s jeho nepředvídatelnými natáčecími bloky do takového rozvrhu jednoduše nezapadá. Divadelní repertoár s pevným programem ano. Antalová nevyměnila televizní slávu za ústraní. Vyměnila ji za typ kariéry, který jí dovoluje být herečkou, matkou a v posledních letech i šansoniérkou, a žádnou z těch rolí nemusí hrát napůl. Každý den je rozpočítaný na minuty,“
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VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová