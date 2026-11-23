Petr Pavel pustil na Instagram pozvánku na sobotní den otevřených dveří na Pražském hradě a hlavní role v ní připadly třem psům. Mates, Oliva a Manila mu na záběrech skáčou do řeči štěkáním, nechybí nepovedené pokusy ani odměňování pamlsky. Sledující pod příspěvkem nešetří chválou a do běžně uzavřených reprezentačních sálů se už za pár dní dostane kdokoli zdarma.
Pozvánka, do které štěkají psi
Video, které se na Pavlově instagramovém profilu dnes objevilo, otevírá scéna s trojicí psů. Přiběhnou k němu, otevře jim dveře, přivítá je a současně zve veřejnost k návštěvě Pražského hradu i prostor, které bývají po celý rok zavřené. Záběry si přitom nehrají na uhlazený projev. Střih v nich nechává i pokažené momenty, kdy mu psi do mluvení štěkají a také doba, kdy je krmí pamlsky.
V popisku pod videem Pavel lidi pozval, ať vezmou své blízké a přijdou Hrad poznat zase o něco víc, a na konec připsal vtip o psech. „Mates, Oliva a Manila tu psích kusů předvedli dost, tak své mazlíčky prosím i tentokrát nechte doma,“ napsal na Instagramu.
Lidé na sítích chválí nápad i správce profilu
Pod příspěvkem se během několika hodin nashromáždila řada pochvalných reakcí. „Nic roztomilejšího dnes už pravděpodobně neuvidíme,“ reagoval jeden ze sledujících. Jiní uživatelé v diskusi přidávali ještě osobnější vzkazy: „Já prostě nechápu, jak vás někdo nemůže mít rád.“ Pod videem se objevilo také shrnutí, které vystihlo náladu většiny ohlasů: „Pan prezident je balzám na nervy, srdce i duši.“
Vedle samotného nápadu lidé ocenili i tým, který se o profil stará. „Klobouk dolů před vámi pane prezidente i před úžasnými správci vašich sociálních sítí – odvádíte společně úžasnou práci,“ napsal jeden z komentujících. Některé sledující navíc zajímalo, jestli v sobotu na Hradě potkají přímo prezidenta. „A pan prezident tam bude? A mohla bych ho vidět?“ zeptala se jedna z nich s narážkou na hlášku z Kulového blesku se sklepem.
Vánoční sály, výstavy i Jižní zahrady zdarma
V sobotu 28. listopadu se lidé dostanou tam, kam se jindy nepodívají, a sály budou vánočně vyzdobené a provoněné jehličím. Bezplatná prohlídková trasa reprezentačních prostor, v nichž hlava státu přijímá hosty a vede jednání, začne u Matyášovy brány. Návštěvníci projdou Plečnikovou sloupovou síní, Rothmayerovým a Španělským sálem i Rudolfovou galerií až do jižního křídla Nového paláce, kde nahlédnou do Trůnního sálu, Habsburského a Zrcadlového salonu. Bezbariérový vstup povede z II. nádvoří přes západní křídlo Nového paláce a schodiště v Rothmayerově sále pomůže překonat schodolez.
Volný vstup v sobotu platí také do stálých návštěvnických objektů. Lidé bez placení projdou katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku i další expozice. Otevřou se rovněž výstavy Eva Eisler: Kruh ticha a Design pro Václava Havla a mimořádně i Jižní zahrady. Sobotním dnem otevřených dveří zároveň odstartuje adventní program Vánoční putování Pražským hradem, který potrvá až do začátku ledna.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (hrad, kudyznudy, instagram).