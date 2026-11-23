První rozhlasoví koncesionáři potřebovali v roce 1923 potvrzení ministerstva vnitra o politické zachovalosti. Jak úřady žadatele prověřovaly, ukazuje spis o přijímači na pražských Hradčanech. Od října 1924 mohla pošta v běžných případech vydat povolení ještě před vyjádřením místního úřadu.
Pravidelné vysílání z pražských Kbel začalo 18. května 1923. První zatímní koncesi k domácímu příjmu podle historika Josefa Maršíka dostal až 5. září právník Josef Lachout z Řevnic. Dokument na čtyřlampový přijímač podepsal sám ministr pošt a telegrafů Alois Tučný. Do konce roku ministerstvo udělilo 47 koncesí. Památník prvního rozhlasového vysílání v pražských Kbelích vytvořili Stanislav Kolíbal a Zdeněk Rothbauer. Označuje místo, odkud Radiojournal 18. května 1923 zahájil pravidelné vysílání. jib / Wikimedia / CC0 Na žádosti záleželo i na typu rádia
Rozhlasové přijímače tehdy spadaly pod
zákon o telegrafech. Zájemce vyplnil předepsaný tiskopis a přiložil domovský list a vysvědčení zachovalosti. Podle Maršíka žádost převzal Radiojournal, připsal k ní typ přijímače, který měl žadatel dostat, a s doklady ji postoupil ministerstvu pošt a telegrafů.
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Archivář Pavel Dufek
popsal Českému rozhlasu, že první koncesionáři potřebovali i potvrzení vnitra o politické zachovalosti. Některé žádosti měly čtyři nebo pět stran. Podklady k žádosti Tomáše Bati ze Zlína byly podle něj ještě obsáhlejší.
Podmínky tehdejší zatímní koncese zasahovaly i do samotného poslechu. Přijímač směl sloužit k poslechu programu Radiojournalu. Když na něm držitel zachytil něco jiného, třeba cizí radiotelegram, nesměl si ho zapsat ani ho někomu sdělit. Poštovní správa si také vyhradila právo přístroj zkontrolovat.
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Kvůli přijímači na Hradčanech se vyjadřovaly i Prachatice
Jak prověřování vypadalo v praxi, ukazuje
přepis vyjádření pražské zemské správy politické z 28. července 1924. Žádost o přijímač z Hradčanského náměstí podal člen rodiny Schwarzenbergů. Zemská správa se opřela o hlášení pražského policejního ředitelství i okresní politické správy v Prachaticích. Ministerstvu vnitra pak sdělila, že proti žadateli „není žádné závady v ohledu politickém i mravním“. Spis uvádí dům číslo 186. Toto číslo patří na Hradčanském náměstí Salmovskému paláci. Salmovský palác na Hradčanském náměstí má číslo popisné 186, které je uvedeno v úředním vyjádření k žádosti o přijímač z července 1924. VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Od října 1924 mohla koncese předběhnout posudek
Vydávání posluchačských koncesí převzala od 20. října 1924 ředitelství pošt a telegrafů.
Oběžník ministerstva vnitra ze 14. října, který přetiskl historik Milan Olejník, popisuje nový postup. Když zájemce splnil ostatní podmínky a ředitelství nemělo důvodné pochybnosti o jeho spolehlivosti a zachovalosti, mohlo vydat koncesi rovnou.
Udělení koncese ředitelství zároveň oznámilo místnímu úřadu a vyžádalo si případné námitky. Při důvodných pochybnostech si jeho vyjádření vyžádalo už před rozhodnutím. Když takové šetření dopadlo pro žadatele nepříznivě, putoval spis s návrhem na zamítnutí k ministerstvu pošt a telegrafů.
Zjednodušilo se i placení. Od dubna 1925 stačil podle Maršíka jeden poplatek vybíraný poštovní správou. Jak vypadalo pozdější povolení, ukazuje
listina bankovního úředníka Josefa Záruby z roku 1926, kterou jeho vnuk předal Českému rozhlasu. V roce 1955 přibyl k rozhlasovému i poplatek za domácí televizor.