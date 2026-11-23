Z televizních obrazovek ji diváci znají jako pohotovou glosátorku, která si nebere servítky a dokáže si udělat legraci i z politiků. Zuzana Bubílková má ale v poslední době jiné starosti než společenské akce. Práce má stále dost, doma však řeší náročnou situaci kolem téměř 98letého tatínka.
Kdo v posledních měsících hledal Zuzanu Bubílkovou (74) na různých premiérách, křtech a večírcích, mohl nabýt dojmu, že se ze společenského života stáhla. Ve skutečnosti má ale kalendář zaplněný úplně jinak. Společně s Milanem Pitkinem a Miroslavem Šimůnkem objíždí republiku s pořadem Léčba smíchem. Na některých vystoupeních se sejde téměř čtyři sta diváků.
Sama vysvětlila, proč ji lidé na podobných akcích tolik nepotkávají:
Cestování a vystupování jí očividně nedělají problém. Naopak. Když se jí někdo zeptá na věk, umí odpovědět po svém a rozhodně se nenechá zatlačit do role dámy, která už má nejlepší léta za sebou. „Počkejte, s jakým narůstajícím věkem? Já žádný narůstající věk neregistruju. Doba se zrychluje, tak se musím zrychlit i já.“ „Neviděli jste mě na akcích, protože pořád máme vystoupení. Poslední čtyři měsíce v roce se to vždycky všechno nahrne. V podstatě jsme denně někde.“ V televizi dostala novou příležitost
Bubílková se přitom obrazovek nevzdala. Loni v létě se vrátila na televizní stanici A11 s vlastní talk show Co vy na to!? Do pořadu si zvala dva hosty a společně probírali události z politiky, společnosti i světa známých osobností. Mezi pozvanými hosty se objevila například jména Jana Rosáka, Aleše Cibulky, Alexandra Hemaly nebo Heidi Janků. Moderátorka dostala prostor pro svůj typický humor a komentování témat, která jí jsou blízká.
Zuzana Bubílková rozhodně nehodlá zastavit (foto: NextFoto)
Její televizní kariéra je přitom spojená především s Miloslavem Šimkem.
Diváci si ji pamatují z pořadů S politiky netančím a Politické harašení aneb S politiky stále netančíme. Právě po boku Šimka si vybudovala pověst ženy, která dokáže politické dění komentovat s nadhledem a pořádnou dávkou ironie. Po jeho smrti v roce 2004 se její profesní cesta ubírala různými směry. Věnovala se publicistice, moderování i komentování společenského dění. Její současné vystupování s Pitkinem a Šimůnkem tak navazuje na práci, kterou diváci dobře znají. O tatínka má velké starosti, hledá mu domov seniorů
Vedle práce však Bubílková řeší také rodinnou situaci, která pro ni není jednoduchá. Její tatínek oslavil na konci října 98. narozeniny. Ještě donedávna byl velmi aktivní, chodil na dlouhé procházky a fotografoval. Jeho zdravotní stav se ale zhoršil a skončil v nemocnici.
Po hospitalizaci následoval pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných. Bubílková nyní hledá zařízení, ve kterém by měl otec potřebnou péči. Přiznala, že s tímto řešením už se postupně smířili oba.
„Měl s hlasivkami problém a měl nějaké zdravotní problémy, takže byl v nemocnici. Teď je v LDN na nějakou dobu a pak se uvidí. Já pro něho sháním domov seniorů, takže už jsme s tím smíření, i on.“
Pro moderátorku je to o to citlivější, že před Vánoci 2024 přišla o maminku. Otec pak zůstal sám a dcera mu pomáhala s péčí, kterou doplňovala také pečovatelská služba. Situace se ale postupně změnila natolik, že domácí řešení přestalo stačit. Na tatínka přitom vzpomíná jako na člověka, který se ani ve vysokém věku nedokázal jen tak zastavit.
„On do dlouhého věku vlastně každý den chodil fotit. Chodil na takové procházky tři, čtyři, někdy i pět hodin.“ Každý den cvičí a nachodí i deset kilometrů
Bubílková se sama snaží udržovat ve formě. Pohyb patří k jejímu běžnému programu už řadu let. Denně cvičí, chodí na procházky a pravidelně vyráží také na nordic walking. Osm až deset kilometrů za den pro ni není nic neobvyklého. V posledních letech si oblíbila také posilovnu. Dokonce ani pracovní cesta nebo večerní vystoupení pro ni nejsou důvodem, aby cvičení vynechala.
vysvětlovala „Na sportování máte jeden fígl, prostě nesmíte přestat. Já se tím jinak nějak zvlášť nezabývám, ale je fakt, že denně cvičím,“ .
Kromě pohybu si hlídá také jídelníček. Maso jí málo, dává přednost tvarohu, jogurtům, zelenině, ovoci a vajíčkům. Kouření a alkoholu se vyhýbá. Sama přiznává, že její životní styl není pro bulvární novináře zrovna vděčným tématem.
„Ani nekouřím, ani nepiju. Takže jsem strašně nudný člověk. Pro bulvár úplně nepoužitelná. A víte, že jsem ráda?“ Do důchodu se rozhodně nechystá
O tom, že by pověsila práci na hřebík, zatím neuvažuje. Nabídky dostává nejen na moderování, ale také na módní přehlídky. Několikrát ji oslovily butiky, aby předváděla jejich oblečení. Ženy si totiž podle ní dokážou lépe představit konkrétní model na ženě s běžnou postavou než na profesionální modelce.
Vedle toho se věnuje také ruční výrobě šperků. Vyrábí takzvané šité šperky a dostala dokonce nabídku uspořádat výstavu svých náhrdelníků.
Když přišla řeč na případný odchod do důchodu, nezapřela svůj smysl pro humor. Představa, že by najednou přestala pracovat, jí zatím příliš blízká není.
„Zatím si to představit neumím. Je ale fakt, že to zatím vůbec neřeším. Mám práci, chtějí mě a nezabývám se tím, co bude pak. A jestli to přijde, určitě si zase najdu něco jiného.“ A co by dělala, kdyby nabídky jednou přece jen přestaly přicházet? I na to má pohotovou odpověď. „Třeba začnu studovat tesařinu a budu dělat rakve. Těch je málo.“
Zuzana Bubílková tak stále vystupuje, moderuje, cestuje a věnuje se svým zálibám. Jen vedle pracovního programu musí zvládat také starosti o tatínka, které jí v posledních měsících zabírají značnou část času.
Zdroje: redakce, centrum.cz, ceskeduchody.cz, super.cz