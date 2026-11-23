Stojí v kleci, naproti němu Slovák, kterého prý v plánu neměl. Mikrofon drží promotér a čeká na obvyklé nadšení z velkého oznámení. Místo toho slyší, že bojovník přezdívaný Růžový panter se o svém příštím soupeři dozvěděl před pár hodinami a že si ho nepřál. Odpověď přijde v jediné větě a udělá z propagačního rituálu zákulisní historku. Redakce MMAmag proto prošla oficiální profily obou bojovníků, žebříček organizace i to, co tentýž promotér o stejném zápase říkal v únoru 2026.
Manažer se dostal doprostřed sporu
Scéna pochází z turnaje OKTAGON MMA o víkendu 21. a 22. listopadu 2026. V kleci stojí Kozma s Paradeiserem, rozhovor vede Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel organizace. Server Fights.cz ve zprávě z 23. listopadu 2026 cituje Kozmu: „Moje přání to úplně nebylo, Rony vyzval mě. Do dneška jsem ani nevěděl, že s ním budu zápasit.“ A vzápětí: „Vím to asi čtyři hodiny, že spolu budeme zápasit.“
Novotný podle téhož textu odpověděl jednou větou: „Stěžovat si můžeš u svého manažera.“ Z komentátorského stanoviště pak dodal: „Nevím, proč to David říkal, za mě stoprocentně není pravda, že se to dozvěděl před čtyřmi hodinami, protože jsme to řešili už hodně dlouho.“ Zároveň podle Fights.cz připustil, že informaci nemusel předat Kozmův manažer Pavel Touš. Zatímco si tihle dva v kleci vyjasňovali, kdo co věděl, v oficiálních profilech obou už zápas visel s datem i místem.
Dvojka proti pětce a datum, které už platí
Zápas není ohlášený jen jednou stranou. Na oficiálních profilech Davida Kozmy i Ronalda Paradeisera je vedený jako nadcházející a organizace ho 21. listopadu 2026 oznámila i na svém oficiálním účtu na síti X. Termín: 6. března 2027, turnaj OKTAGON 104 v Ostravě. Jde o welterovou váhu do 77,1 kg a v otevřených oficiálních profilech není zápas uvedený jako titulový, pás divize drží Amiran Gogoladze.
David Kozma je český bojovník welterové váhy s bilancí 35-15-0 a bývalý dlouholetý šampion divize; u jeho věku se zdroje rozcházejí, profil OKTAGON MMA uvádí 33 let, Sherdog podle data narození 34. Ronald Paradeiser je 29letý slovenský bojovník téže váhy s bilancí 24-11-0 a bývalý šampion lehké váhy. V žebříčku OKTAGON MMA, tedy česko-slovenské organizace pořádající turnaje i v Německu a ve Španělsku, aktualizovaném 12. listopadu 2026, je Paradeiser druhý a Kozma pátý.
Ze zápasové historie na Sherdogu redakce MMAmag spočítala formu obou mužů za rok 2026. Kozma zdolal Jozefa Wittnera, Davida Zawadu a Christiana Eckerlina. Paradeiser prohrál s Kaikem Britem a Jackem Grantem a porazil Tyrona Pfeifera. V žebříčku je výš Slovák, ve formě roku 2026 Čech.
|Údaj
|David Kozma
|Ronald Paradeiser
|Pořadí ve welterové váze
|5. místo
|2. místo
|Celková bilance
|35-15-0
|24-11-0
|Bilance v roce 2026
|3-0
|1-2
V únoru zněl promotér jinak
V textu, který server MMA Shorties zveřejnil 20. února 2026, redakce MMAmag dohledala Novotného tehdejší reakci na možný střet obou mužů. Promotér podle něj v pořadu řekl: „Myslím si, že v tuhle chvíli je ten zápas ještě úplně mimo.“ O devět měsíců později mluví o jednání, které trvalo hodně dlouho. Jeden člověk, jedno téma, dvě různé věty.
Pohnul se i Paradeiser. V únoru 2026 podle MMA Shorties tvrdil, že Kozmu vyzývat nechce, protože k němu má respekt. Po výhře nad Pfeiferem si o něj řekl sám a slovenský Sportnet 21. listopadu 2026 napsal, že v kleci mluvil o souboji dvou veteránů v Ostravě.
Potvrzené je datum, místo a váha. Čtyři hodiny jsou tvrzení Kozmovo, dlouhé jednání tvrzení promotérovo. Mezi nimi stojí manažer, u kterého podle Novotného mohla informace uváznout. Jediný, koho celá debata o informovanosti nerozhodila, byl přitom muž, který si Kozmu vyžádal.
Slovák si v kleci řekl o věc, kterou od něj nikdo nečekal
Novotný se pak podle Fights.cz obrátil na Paradeisera s otázkou, jestli ho Kozma dostane na zem. „Možná, nevadí mi to. Když mě hodí, postavím se. I já bych chtěl wrestlit. Kdo v Oktagonu naházel Kozmu?“ odpověděl Slovák. Kozma v téhle scéně mluvil o překvapení. Paradeiser odpověděl bez vytáček. Kozma má přitom podle Sherdogu 14 z 35 výher submisí a profil OKTAGON MMA u něj uvádí judistické zázemí.
Zápas má datum, místo i váhu. Nepotvrzené z celého večera zůstalo jediné číslo: ty čtyři hodiny. Od staredownu do 6. března 2027 zbývá víc než sto dní, takže na vyjasnění komunikace mezi organizací, manažerem a bojovníkem je času dost. Na propagaci derby, které začalo sporem o to, kdo komu co řekl, taky.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková