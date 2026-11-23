V prosinci 1666 projela branami Vídně patnáctiletá španělská infantka, aby se provdala za římského císaře a českého krále Leopolda I., svého strýce i bratrance. Markéta Tereza Habsburská, kterou svět zná jako plavovlasou holčičku z obrazu Las Meninas od Diega Velázqueze, se sama narodila ze sňatku strýce a neteře. Přestože podle současníků prožila spokojené manželství, podlomila ji rychlá řada těhotenství i nemoc štítné žlázy, kvůli níž jí na krku vyrostla struma. Zemřela v březnu 1673 v pouhých jednadvaceti letech.
Plavovlasá holčička z Velázquezových obrazů
Markéta Tereza Habsburská přišla na svět 12. července 1651 v Madridu jako první dítě krále Filipa IV. a jeho téměř o třicet let mladší neteře Marie Anny Habsburské. Šlo totiž o politický svazek, protože král po předčasné smrti syna nutně potřeboval mužského dědice. Z dalších čtyř dětí páru přežil jen budoucí král Karel II., poznamenaný od narození vážnými zdravotními potížemi.
Jeho starší sestra měla zpočátku větší štěstí, v dětství sice překonala těžkou nemoc, ale nevyvinula se u ní vážná postižení. Vyrůstala v madridském Alcázaru v přísné etiketě a podle současníků šlo o půvabnou a živou dívku, kterou otec hluboce miloval. Právě tehdy ji od dvou let až do své smrti v roce 1660 opakovaně maloval dvorní mistr Diego Velázquez. Nejslavnější je obraz Las Meninas z roku 1656 v madridském muzeu Prado, kde pětiletá dívka stojí obklopená dvorními dámami a hledí na rodiče v zrcadle. Další její portréty v broskvových, modrých či bílých šatech posílal španělský dvůr každé dva až tři roky do Vídně, aby dědeček Ferdinand III. a později i ženich Leopold I. viděli, jak roste.
Sňatek ze státního zájmu
Po třicetileté válce totiž rakouská a španělská větev Habsburků potřebovaly znovu utužit spojenectví proti sílící Francii. Původně měl Leopold I. dostat za ženu Markétinu starší nevlastní sestru Marii Terezu, tu ale v roce 1660 provdali za francouzského krále Ludvíka XIV. Volba proto padla na mladší infantku. Lidé tehdy rizika příbuzenských sňatků neznali a z dobové korespondence vyplývá, že na spojení strýce s neteří nikdo neviděl nic nepatřičného.
V dubnu 1660 tak osmiletou dívku oficiálně zasnoubili s císařem Leopoldem I. a její otec v závěti určil, že pokud zemře její nemocný bratr, připadne španělský trůn právě jim. Po svatbě v zastoupení vyrazila patnáctiletá nevěsta na jaře 1666 z Madridu na dlouhou cestu přes Itálii a Alpy. Do Vídně vstoupila 5. prosince 1666 a o týden později se konala svatba provázená téměř dvouletými barokními oslavami. Jejich vrcholem byla k jejím sedmnáctým narozeninám v červenci 1668 výpravná opera Il pomo d’oro od Antonia Cestiho v novém venkovním divadle pro pět tisíc diváků.
Cizinka na vídeňském dvoře
Navzdory věkovému rozdílu a méně atraktivnímu vzhledu manžela prožil pár podle současníků šťastné roky. Spojovala je láska k hudbě i divadlu, mladá císařovna ho celý život oslovovala strýčku a on jí říkal Gretl. Ve Vídni ale zůstala cizinkou. Obklopovala se téměř výhradně vlastním španělským doprovodem, nenaučila se pořádně německy a zdejší dvůr jí oproti přísnému Madridu připadal příliš světský.
Výraznou stopu ve městě zanechal její silně nepřátelský postoj k vídeňským Židům. V letech 1669 až 1670 je Leopold I. vyhnal z města, údajně právě na její popud, nechal zbořit synagogu i ghetto a na jejich místě vyrostl kostel a čtvrť Leopoldstadt. Mezi lidmi se proto rozšířila pověst, že židovští rabíni panovnici prokleli a kletba ji znetvořila. Ve skutečnosti ji postihla choroba štítné žlázy, kvůli které jí na krku vyrostla nápadná struma.
Předčasná smrt v jednadvaceti letech
Zasnoubená v osmi, vdaná v patnácti, matkou v šestnácti a mrtvá v jednadvaceti. Její zdraví totiž rychle podlomila řada těhotenství. Během šesti let manželství porodila čtyři děti a prodělala dva potraty, dospělosti se však dožila jen dcera Marie Antonie. Markéta Tereza Habsburská zemřela 12. března 1673 ve Vídni, podle části pramenů ve čtvrtém měsíci sedmého těhotenství. Přesná příčina smrti zůstává nejasná, historici zmiňují vyčerpání porody, nemoc štítné žlázy nebo zhoubný nádor.
Pohřbili ji v císařské hrobce ve Vídni. Její nároky na španělský trůn pak přes dceru Marii Antonii vedly až k válce o španělské dědictví a její tvář zůstala živá díky umění. Obraz Las Meninas inspiroval Oscara Wilda i Pabla Picassa, který v roce 1957 vytvořil přes čtyřicet jeho variací, a v roce 2017 se malá infantka stala hrdinkou virálního hudebního videa barcelonského tvůrce Christiana Florese.
Leopold I. se ještě téhož roku na podzim oženil podruhé, protože potřeboval mužského dědice. Novou nevěstu ale v dopise chválil zvláštním způsobem – napsal, že je mladá a půvabná, jenže není jako jeho jediná Markéta.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (en.wikipedia, khm.at, museodelprado.es, bbc, stoplusjednicka).