První listopadový víkend odstartoval ve velkém stylu, když se opět otevřely dveře hotelu Hilton Rome Airport, aby přivítaly pět významných
thajských BL párů. Pro mnohé z nich to byla první návštěva Itálie a svůj pobyt si užili naplno. Nic z toho by nebylo možné bez nasazení týmu Jus in Bello, který i nadále vytváří příležitosti k setkávání diváků a umělců, jejich vzájemnému propojení a přetavení společné vášně v reálné zážitky. Mezi pěti páry, které se akce zúčastnily, byli i Bever Patsapon Jansuppakitkun a Tonliew Methaphat Chimkul. Na pódiu se také opět setkali se svými hereckými kolegy z Fourever You, Ngernem a Oatem, což vyvolalo nostalgické a dojemné momenty. Od chvíle, kdy spolu poprvé spolupracovali, si Bever a Tonliew vybudovali blízké přátelství a výjimečné pouto, které pokaždé zahřeje u srdce jejich fanoušky. Přirozená chemie mezi jejich postavami, Tonfah a Typhoon, se zdá být pro Bevera a Tonliewa stejně přirozená i v reálném životě. Během setkání s fanoušky okouzlili publikum svým hravým humorem, veselou energií a zábavnými hrami, včetně hry na židle, díky čemuž se z celé akce stal ještě nezapomenutelnější zážitek. Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello
Měli jsme to štěstí, že se nám podařilo uspořádat exkluzivní rozhovor s Beverem a Tonliewem, ve kterém nám otevřeně vyprávěli o svých prvních vzájemných dojmech, o tom, jak vdechují život svým postavám, co je zaujalo na jejich novém seriálu The Chemistry a jaké role by v budoucnu rádi ztvárnili. Prozradili nám také, jak tráví volný čas a na co se během svého pobytu v Itálii těší.
Bez dalších okolků se pojďme podívat, co nám k tomu řekli samotní Bever a Tonliew.
Jaký byl váš první dojem z toho druhého, když jste se poprvé potkali, a díky čemu jste se ve společnosti toho druhého cítili dobře?
Bever: Můj první dojem byl, že je malý a roztomilý a docela tichý. Ale zdálo se, že ví, jak se k lidem chovat zdvořile. Říkal jsem si: „Ach, vypadá, že se na něj dá spolehnout a že s ním je člověk v bezpečí.“
Tonliew: Mám pocit, že když jsem s ním, cítím se dobře. Nemusíme dělat nic zvlášť výjimečného. Když jsme spolu, mám pocit, že můžu dělat, co chci, a prostě být sám sebou. Proto se s tímto člověkem cítím dobře. Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello
Když jste hráli Tonfaha a Typhoona, jak jste se na své role připravovali? A bylo pro vás těžké se z těch rolí vymanit?
Bever: Vlastně je mi postava Tonfah už teď docela podobná, takže to nebylo nijak zvlášť těžké. Ale i tak jsme si museli tu postavu ještě víc prostudovat. Zaměřil jsem se hlavně na čtení předlohy.
Tonliew: Už jsem dříve hrál v několika seriálech, takže jsem využil těchto zkušeností, abych se vžil do role a lépe poznal postavu. Stejně jako Bever jsem si i já tu předlohu přečetl vícekrát.
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Držíte se při natáčení vždy scénáře, nebo někdy improvizujete?
Bever: Ach, hodně improvizujeme! [smích] Jde spíš o to, čemu se říká… emoce daného okamžiku. Jako herci to nejdřív prostě zahrajeme. Pokud má režisér pocit, že něco není vhodné, nakonec nám řekne, ať to trochu zklidníme.
Tonliew: Ano, to dělám taky. Když mám pocit, že scéna úplně nefunguje, možná něco přidám, nebo s režisérem prodiskutuji, co bychom mohli změnit, aby postava působila… řekněme přirozeněji nebo emocionálně přesvědčivěji.
Když jste poprvé četli scénář k seriálu The Chemistry, co vás na něm zaujalo? Byla tam nějaká konkrétní postava, která vás upoutala a díky níž jste si chtěli přečíst víc?
Bever: Ten příběh je opravdu zábavný. Je to nový typ rolí, které jsme dosud nehráli, a mám pocit, že každá postava má své vlastní kouzlo, od Jaaba a Jane až po všechny ostatní přátele v seriálu. Když jsem četl scénář, pořád jsem si říkal: „Páni, chci číst dál!“, protože jde o odlehčený seriál, u kterého budete chtít sledovat každou další epizodu.
Tonliew: Mám pocit, že se jedná o nový typ postav, které fanoušci od nás uvidí. Bever i Tonliew hrají postavy, které působí vyzráleji a představují pracující dospělé. Chci ukázat větší rozmanitost v typech postav, které dokážu ztvárnit, a proto mi tento projekt připadal zajímavý.
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Existuje nějaký žánr nebo typ postavy, který byste si v budoucnu rádi zahráli?
Bever: Rád bych si zahrál nějakou tajemnou postavu, třeba detektiva nebo dokonce padoucha. Takové role mě také zajímají, protože v nich cítím jisté kouzlo, které bych rád zažil na vlastní kůži.
Tonliew: Rád bych hrál postavu, která je mi podobná, v podstatě bych chtěl hrát sám sebe. Mám pocit, že by tak mohlo vyniknout moje vlastní kouzlo, kterého by si všimlo více lidí, a myslím, že by se jim to mohlo líbit ještě víc. Ale je tu ještě spousta různých postav, které bych si také rád vyzkoušel. Kdybych si však měl vybrat tu, kterou bych chtěl hrát co nejdříve, byl bych to asi já sám.
Jaké byly vaše zážitky při nahrávání písně Under the Same Sky?
Bever: Hmm, bylo to náročné, ale protože jsme se předem připravili, měl jsem pocit, že se nám to podařilo opravdu dobře.
Tonliew: Bylo to trochu jako herectví. Použili jsme techniku, při které jsme zavřeli oči, představili si konkrétní situaci a pak ji zazpívali. Jelikož mi zpěv moc nejde, použil jsem metodu podobnou herectví a text písně jsem bral jako dialog.
Jak byste se navzájem popsali dvěma slovy?
Bever: Opravdu rošťácký! [smích]
Tonliew: Pohledný, ale tvrdohlavý.
Co obvykle rádi děláte ve volném čase?
Bever: Když mám volno, nic nedělám [smích]. Většinou se, když mám trochu volného času, soustředím hlavně na odpočinek.
Tonliew: Poslední dobou mě opravdu baví zařizovat si pokoj.
Je něco, co byste se o Itálii rádi dozvěděli nebo prozkoumali podrobněji?
Bever: Co se mě týče, rád bych se šel podívat na nějaký italský fotbalový zápas. Viděl jsem ho už dostkrát v televizi a když už mám příležitost sem přijet, rád bych si to zažil naživo a podíval se na pořádný zápas. Rád bych viděl, jaká je atmosféra na stadionu a jak vášnivě lidé fandí, protože podle toho, co vím, jsou italští fotbaloví fanoušci do fotbalu naprostí blázni [smích].
Tonliew: Rád bych se dozvěděl více o různých kulturách v Itálii. Myslím si, že zde žije mnoho etnických skupin, z nichž každá má svou vlastní jedinečnou kulturu. Moc rád bych se o nich dozvěděl víc. Zdroje: Autorský text – rozhovor s Bever Patsapon Jansuppakitkun & Tonliew Methaphat Chimkul pro Asianstyle.cz, Jus in Bello