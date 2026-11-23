Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Zítřejší Ulice přinese návrat Veroniky a Blančinu snahu alespoň jí úspěšně vysvětlit, jak to bylo se spadlým posedem. Vanda rozjede svůj plán a Sandra Luďkovi položí nečekanou otázku. Vladimír řeší stávku a hledá pomoc. Dávají od toho ruce pryč
Vladimír je jako na trní a nechápe, co se to včera stalo. Nejprve mu minulý týden přislíbili všichni kurýři účast na pondělní stávce, pokud nepřistoupí vedení na jejich podmínky. Když ale došlo na lámání chleba, většina kurýrů se nezapojila a vypadalo to, že jim někdo musel dát echo. Byli totiž na ně připravení a plynulý provoz nebyl nijak ohrožen. A dnes zjistil, že podporu mu vyjádřila už jen hrstka a ostatní se tváří, že se jich to netýká.
Návrat Veroniky a Blančin boj za pravdu
Blanka dál bojuje za pravdu ohledně víkendového mysliveckého honu a spadlého posedu. Dnes se navíc vrací Veronika z Ameriky a u Blanky a Evžena má bydlet. Jakmile jí Blanka vše povypráví, Veronice to přijde vtipné, ale nechce se smát, protože si z toho odnesla i nepěkné zranění. Ale ani Veronika její verzi, že jen pozorovali přírodu, nevěří. Blanka je naštvaná a neví, jak to svému okolí už má vysvětlit.
Nečekaná otázka
Sandra má pochybnosti a chce je s Luďkem probrat. Zajímá ji, jestli opravdu s Vandou aktivně, co se týče mileneckého vztahu, nežije. „No jasně, že ne,“ odpoví pevným hlasem Luděk, protože v tomto ohledu rozhodně nemá co skrývat a dodá, že už jí to přece říkal. Otázka jej ale překvapí, a tak chce vědět, proč se ptá. O to větší překvapení bude, když Sandra přizná, jak ke svému podezření dospěla a že v tom má prsty Vanda. Uvěří ale Luďkovi?
Potřebuji pomoc
Vladimír se rozhodne vydat za Soňou, a to na radu Jiřiny. Tu totiž napadlo, že co se týče problémů na pracovišti, bude potřebovat velkého spojence, který má značný vliv. A právě jeho sestra Soňa, která je nyní starostkou, by mu v tom mohla zásadně pomoci.
Soňa se obhajuje, že se stávkami moc zkušeností nemá a neví, jak by mu mohla být nápomocná. Jenže o to Vladimír nestojí, chce její přímou podporu. To Soňa nepovažuje za vhodné, aby jen tak někam volala a vyptávala se, protože je jasné, že si ji s Vladimírem ihned spojí a bude všem zřejmé, že je to osobní zájem. Vladimíra svým odmítavým přístupem akorát naštve. Sice se mu ještě snaží omluvit, že má obavy, protože teď každý čeká na její chybu a ona si nesmí dovolit začínající kariéru ohrozit, ale marně.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).