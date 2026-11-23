Zatímco pivovar mluví o odmítnutí kvůli nevhodným scénám, televize Nova a Prima upozorňují na chybějící stanovisko Rady pro reklamu. Diváci si přitom mohou reklamu prohlédnout na internetu. Josef Lada v podání Jiřího Mádla Představte si klasickou českou hospodu, ve které se během několika desítek sekund odehraje snad všechno, co si lze s hospodským životem spojit. Hosté se smějí, zpívají, flirtují, hádají a nakonec se i poperou. Jeden z mužů letí přes stůl, zatímco jinde se hrají šipky. Mezi tím vším si dvojice vyměňuje vášnivé polibky. Právě tak vypadá nový pětačtyřicetisekundový reklamní spot Rodinného pivovaru Bernard, který režíroval Jiří Mádl. Jeho inspirací se stal známý obraz Hospodská rvačka od Josefa Lady. Režisér přenesl tradiční výjev do současnosti a zpracoval jej jako nadsazenou filmovou scénu připomínající tvorbu Quentina Tarantina. Reklama nese název Přijďte do hospody, jsou tam lidi . Za bouřlivými scénami se podle tvůrců skrývá jednoduchá myšlenka: připomenout hospodu jako místo, kde se lidé potkávají osobně, baví se spolu a alespoň na chvíli odkládají mobilní telefony. VIDEO Televize spot nezařadily. Každá strana má jiné vysvětlení Původně měl být spot součástí televizní kampaně. Pivovar však 18. listopadu oznámil, že jej tři největší české televizní skupiny odmítly odvysílat. Podle Bernarda byly problémem scény, které televize považovaly za zobrazení nevhodného chování. Marketingový ředitel pivovaru Tomáš Lipták uvedl, že společnost od vysílatelů nedostala písemné zdůvodnění odmítnutí. Televize Nova a Prima ale následně nabídly podrobnější vysvětlení. Obě upozornily na pravidla pro reklamu na alkoholické nápoje a uvedly, že od zadavatele požadovaly stanovisko Rady pro reklamu. Prima podle svého vyjádření pro MediaGuru požadované stanovisko neobdržela. Nova uvedla, že reklamu posuzovala v rámci standardního schvalovacího procesu, a vzhledem k jejímu nekonvenčnímu obsahu požádala o posouzení Radou pro reklamu. Pokud pivovar předloží kladné stanovisko, je podle svého vyjádření připravena spot odvysílat. Nejde tedy o úřední zákaz reklamy. Spot nebyl zařazen do televizního vysílání a mezi zadavatelem a vysílateli přetrvává rozdílný pohled na důvody tohoto rozhodnutí. Bernard: Chceme, aby lidé znovu chodili mezi lidi Spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard vysvětluje, že hlavním cílem kampaně není samotná propagace piva, ale upozornění na postupný úbytek tradičních českých hospod. Pivovar si proto nechal zpracovat průzkum agentury NMS Market Research. Podle jeho výsledků 71 procent dotázaných vnímá, že klasických hospod ubývá. Dalších 67 procent souhlasí s tím, že společně s nimi mizí také místa, kde se lidé mohou osobně setkávat. Pro 69 procent respondentů má osobní rozhovor v hospodě větší hodnotu než komunikace prostřednictvím sociálních sítí. A 64 procent dotázaných považuje hospodu za místo, kde mohou potkat lidi, s nimiž by se jinde nesetkali. Pivovar zároveň upozorňuje na ekonomickou stránku problému. Podle údajů, které představil v souvislosti s kampaní, zaniklo během posledních pěti let přibližně čtyři tisíce hospod a restaurací. Reklama nakonec zamířila na internet Odmítnutí televizního nasazení přimělo pivovar změnit distribuční plán. Od 18. listopadu se kampaň objevuje v online médiích, na sociálních sítích a v rozhlasovém vysílání. Diváci si tak mohou sami udělat obrázek o tom, zda jsou scény v reklamě skutečně za hranicí přijatelné nadsázky, nebo zda jde o záměrně přehnanou filmovou komedii. A ještě jedna drobnost, která je na reklamě možná výmluvnější než samotná hospodská rvačka: přestože je místnost plná lidí a každý z nich dělá něco jiného, nikdo se nedívá do mobilního telefonu. Právě tento detail Jiří Mádl označil za jednu z věcí, kterých si měl divák všimnout. Zdroje: Rodinný pivovar Bernard – oficiální představení kampaně a výsledky průzkumu NMS , MediaGuru – představení kampaně a stanoviska TV Nova a Prima , Echo24 – Mádl natočil ladovský spot pro Bernard, televize ho odmítly