David Charvet v devadesátých letech běhal po kalifornské pláži jako Matt Brody v Pobřežní hlídce, v roce 2013 ale herectví opustil kvůli dětem. Dnes čtyřiapadesátiletý rodák z Lyonu tvrdí, že je v lepší formě než před třiceti lety, což letos prověřil v malajsijské džungli.
Kluk z kalifornské pláže
Když se v roce 1992 objevil v červených plavkách Pobřežní hlídky, udělala z něj role plavčíka Matta Brodyho tvář známou po celém světě. Na pláži vydržel do roku 1995 a na začátku natáčení chodil s Pamelou Anderson. Poté strávil dvě sezony v Melrose Place a zkusil štěstí s hudbou v rodné Francii, kde se jeho první singl Should I Leave dostal na třetí místo hitparády.
Nálepka z devadesátých let se ho drží dodnes, i když roli Matta Brodyho ve filmu z roku 2017 převzal Zac Efron. „Nikdo mi neřekl, že budu navždy ten kluk z Pobřežní hlídky,“ řekl letos v září pro Fox News Digital. Hned ale dodal, že mu to nevadí a za seriál i přátelství, která mu přinesl, je vděčný.
Konec před kamerou kvůli dětem
S herectvím ale nakonec seknul. Natáčení se totiž čím dál častěji přesouvalo mimo Los Angeles, a proto nešlo skloubit s výchovou dcery Heaven a syna Shayi, které má s bývalou manželkou Brooke Burke. Vzali se v roce 2011 a o devět let později se rozvedli, pro Charveta ale zůstalo hlavní být dětem nablízku.
„Odešel jsem z Hollywoodu, protože jsem chtěl být dobrý táta, a dnes jsou mým odkazem moje děti. Nejde o kariéru, kterou jste vybudovali, ani o peníze. Záleží na tom, co po sobě zanecháte,“ vysvětlil.
Místo ateliérů tak rozjel stavební firmu, která v Los Angeles staví luxusní domy. Právě to mu umožnilo být každé ráno i večer doma s dětmi. Loni v červenci magazínu People řekl, že sláva ani tehdejší pracovní tempo mu nechybí, stýská se mu jen po přátelské atmosféře starých štábů.
Zkouška v malajsijské džungli
Letos ale po letech udělal výjimku a vrátil se před kamery. „Moje děti mě nikdy neviděly v televizi ani ve filmu,“ poznamenal, a proto v padesáti čtyřech letech přijal nabídku do páté řady reality show Special Forces: World’s Toughest Test. Patnáct soutěžících v ní v malajsijské džungli podstupovalo výcvik podle výběru do amerických speciálních jednotek, který zahrnoval mimo jiné vyhazování z vrtulníku.
Nejvíc mu dala zabrat psychika, cizí strava i společné bydlení s velkou skupinou. Přestože měl rána, kdy pochyboval, zda vůbec vstane z polního lehátka, na odchod ani jednou nepomyslel. V předposledním díle se navíc pohádal s dvaadvacetiletým Collinem Gosselinem o to, kudy jít. „Nemusíš mi říkat, co mám dělat,“ odsekl mu Charvet, a když ho mladší soupeř ironicky poslal špatným směrem, utnul ho slovem „Sklapni“. Správnou cestu nakonec určil právě Charvet a Gosselin se mu po skončení natáčení omluvil.
V lepší formě pod vedením syna
Před odletem do Asie ho šest týdnů trénoval syn Shaya, takže si otec se synem prohodili role, což Charvet označil za splněný otcovský sen. Na Instagramu Shaya napsal, že spolu přešli od machrování v šatně ke skutečnému posilování a že je táta jeho nejlepší přítel. Charvet mu odpověděl, že je mu ctí být jeho tátou a že Shaya je jeho nejlepší přítel a parťák. Po návratu domů synovi řekl, že soutěž byla nejtěžší věc, jakou kdy zažil, a hotové díly sledovali společně.
Otec se synem dnes společně s Marií Chase provozují v Los Angeles studio BUILD, jehož padesátiminutové silové lekce s těžkými váhami probíhají v infračerveném teple kolem čtyřiceti stupňů Celsia a pod červeným LED světlem.
„Jsem teď v lepší formě. Dnes víme mnohem víc než v době, kdy jsem točil Pobřežní hlídku. Chápeme, že do formy vás nedostane kardio. S přibývajícím věkem vás drží zdravé svalová vytrvalost a hustota kostí. Trénovat tři hodiny denně neznamená, že je to efektivní,“ řekl letos v listopadu magazínu OK!.
K nové verzi Pobřežní hlídky, která bdue mít premiéru v lednu příštího roku, má ale jasno. Připomněl, že tehdejší výkonní producenti byli skuteční plavčíci a příběhy vycházely z jejich zážitků, takže noví tvůrci to nebudou mít snadné. „Tehdy existovalo jen čtrnáct televizních kanálů, takže k seriálu se dostalo mnohem víc lidí než k nové řadě, která teprve přijde,“ dodal.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (aol, foxnews, nypost).