Letošní seriál Boží plán se natáčel po celé Praze i v několika okolních obcích. Hlavní hrdina Mirek jezdí s tramvají z vozovny ve Veleslavíně a bydlí v Nuslích. Štáb ale točil také na Letné, ve smíchovských parcích nebo u vody v Podolí. Nádraží v Bruntále nakonec zastoupila stanice v Hostivici.
Tramvajová vozovna ve Veleslavíně překvapila herce
Děj seriálu Boží plán se točí kolem tramvajáka Mirka v podání Tomáše Jeřábka, k němuž se do sdíleného bytu postupně sestěhují Lukáš, Adam, Hynek a Julie. Pracovní zázemí hlavní postavy našli filmaři v tramvajové vozovně v ulici José Martího v pražském Veleslavíně.
„Všichni byli moc milí, překvapilo mě, kolik tramvají se na místě točí a kolik tramvají vás může teoreticky přejet. A taky mě překvapilo, že jsou všechny tramvaje stejně široké,“ řekl Tomáš Jeřábek pro TV Nova.
Tramvajáci se před kamerou sešli také v centru na náměstí Jana Palacha, kde chtěli vysypat popel zemřelého kolegy na koleje. A kousek odtud na Novém Městě, v ulici Na Poříčním právu, odváděla policie z banky Julii, která ji chtěla přepadnout v kostýmu půjčeném od Lukáše.
Noc pod Hradem a kolotoč na Letné
Řada nočních scén z Hynkovy rozlučky s nesvobodou vznikla na Hradčanech kolem Písecké brány a v Badeniho ulici. Právě tam opilí kluci tančili na schodech, narazili na Mirka, jak prodává cukrovou vatu, a Julie ho pak v okolí brány hledala. Hned vedle v parku Charlotty G. Masarykové začínala hra, kterou Ema připravila pro Hynka.
Odtud je to přes Letenské sady jen kousek k Letenskému kolotoči. Tam vzal Alois dceru Julii a vzpomínal, jak ji tam vodili jako malou.
Mirkův byt stojí v Nuslích vedle parku
Dům, kde má Mirek byt a kde bydlí celá parta, stojí v Lumírově ulici v Nuslích. Hned za rohem jsou Lumírovy sady, a tak se tam točilo několikrát, ať už setkání Hynka s Emou na lavičce, nebo běhání Hynka s Lukášem. Z Nuslí je to kousek nahoru na Vinohrady do parku Nad Bělehradskou, kde seriál hned v prvním díle začíná výhledem na město.
Smíchov a Císařská louka
Častou kulisou se stal Smíchov. V parku Sacré Coeur se Adam s Julií usmiřovali na lavičce a později tam pořádali seznamovací akci, Mirek vzal Juliina otce Aloise na pivo do restaurace Klamovka a v ulici U Santošky běhal s kolegy po schodech. Na náměstí 14. října zase uklízel Lukáš, když přišel o řidičák a s ním i o taxi.
Nejhezčí místa si ale tvůrci nechali na závěr. Z Podolského přístavu přeplavali Alois s Julií Vltavu až na Císařskou louku, a právě tam se odehrálo i finální předání pouzdra se vzkazem mezi Hynkem a Emou.
Nádraží v Bruntále si zahrála Hostivice
Na západě Prahy se štáb vracel do Stodůlek k Nepomuckému rybníku, kde Julie dostala práci, která se ukázala jako hlídání pejsků místo dětí. Pak už vyjel i za hranice města. Železniční stanice v Hostivici si totiž v seriálu zahrála nádraží v Bruntále, kde Julie čeká na vlak a potkává známou.
Kousek od Hostivice, v obci Břve, stojí dům, který si Adam pořídil se ženou Darinou, a v nedalekých Tuchoměřicích se chystala svatba Julie s Vojtou. Ta se nakonec nekonala, protože si kluci Julii odvezli zpátky do Prahy.
Seriál Boží plán můžete zhlédnout na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, filmovamista).