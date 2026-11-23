Psychoterapeutovi, který měl znásilňovat klientky, hrozí až deset let vězení
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Psychoterapeutovi, který měl znásilňovat klientky, hrozí až deset let vězeníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 23.11.2026 17:17
Představenstvo fotbalové Sparty dnes na mimořádném zasedání odvolalo trenéra A-týmu Briana Priskeho. Na...
Pražský magistrát plánuje v příštím roce hospodařit s příjmy 133,9 miliardy a výdaji 142,3 miliardy korun,...
Policisté odvolali pátrání po jednaosmdesátiletém muži, který se před měsícem ztratil z domova ve Velké...
Hokejisté Pardubic porazili ve šlágru 21. kola extraligy Spartu 3:1 a pražský tým tak zdolali i podruhé v...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →