Kurýr vám u dveří podává tašku s teplou večeří a aplikace v telefonu se mezitím ptá, kolik mu přidáte. Podobně váháme u placení v restauraci nebo po střihu v salonu. Dát málo je trapné, dát moc zbytečné a ceník spropitného nikde nevisí. V každé z těch tří situací přitom platí trochu jiné zvyklosti a pro jednu z nich obvyklou částku nenajdete vůbec.
Kolik přidat kurýrovi u dveří
Aplikace na rozvoz jídla v roce 2026 obvykle nabízejí předvolené spropitné zhruba od 10 do 40 Kč. Podle dat objednávkového systému pro restaurace Objednáme z roku 2024 vychází dýško u rozvozu průměrně asi na 5 % z ceny objednávky, tedy zhruba na 23 Kč. U večeře za 380 Kč by to podle našeho modelového výpočtu bylo 19 Kč.
Dýško kurýr ocení hlavně tehdy, když pro vás udělá něco navíc, třeba když s těžkou taškou vyšlape několik pater, protože nejede výtah.
Přečtěte si také: Česká verze nejznámější koly je jiná než v Německu i Polsku (2026): Místo cukru ji výrobce sladí sirupem Kurýr si dýško zaslouží hlavně tehdy, když s objednávkou šlape do vyšších pater bez výtahu. Ilustrační foto. Zdroj: MART PRODUCTION / Pexels. V restauraci rozhoduje spokojenost
Většina hostů procenta nepočítá a útratu jen zaokrouhlí nahoru. Kdo jen dorovná účet o pár korun, nechává podle rádců spíš drobné než skutečné spropitné. Za spokojenost se obvykle nechává zhruba 5 až 10 % z útraty a při výborné obsluze je bezpečnou volbou 10 %, které rádci zmiňují jako nepsané pravidlo. Podle našeho modelového výpočtu dělá u útraty 1 200 Kč pět procent 60 Kč a deset procent 120 Kč.
Podle dat pokladního systému Dotykačka z července 2023 dávají hosté kartou až kolem 10 % z účtu, v hotovosti obvykle jen asi 3 až 5 %. Svou roli nejspíš hrají předvolby, které terminál sám nabídne. K vyššímu dýšku svádí i to, že s kartou nikoho nebrzdí obsah peněženky.
Když terminál volbu dýška nemá, požádejte obsluhu, ať spropitné zadá do terminálu, nebo ho dejte zvlášť v hotovosti.
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Pro spropitné v kadeřnictví žádné pevné pravidlo neexistuje. Výše dýška se liší podle typu salonu, lokality, cenové hladiny i klientely a plošné číslo nemá ani profesní asociace. „Přesné plošné číslo za celý obor nemáme k dispozici,“ uvedla pro Ekonomický deník Pavlína Kučerová, která zasedá v představenstvu Asociace kadeřníků a kosmetiček ČR.
Dýško v salonu bývá drobné a hlavní část příjmu kadeřnic netvoří. Je to poděkování a při rozhodování můžete zvážit:
osobní přístup a to, jak se v křesle cítíte, kvalitu práce, třeba povedené barvení, dlouhodobý vztah, pokud ke stejné kadeřnici chodíte léta, náročnost a cenu služby. Přečtěte si také: Češi se zlobí kvůli cenám na vánočních trzích: Základní langoš v Brně stojí až 165 Kč, s obložením skoro jako oběd
Za několikahodinové barvení je proto přirozené přidat víc než za rychlé zastřižení konečků.
Za náročnější a delší práci, jako je barvení, bývá v salonu zvykem přidat víc. Ilustrační foto. Zdroj: Maksim Chernishev / Unsplash. Servis navíc platit nemusíte
Žádný předpis hostovi dýško nenařizuje ani mu neurčuje, kolik má dát. Restaurace také nesmí připočíst procento za obsluhu mimo ceny v lístku, protože ceny u položek musí být konečné. Jedna pražská restaurace za to dostala pokutu od České obchodní inspekce, kterou v roce 2017 potvrdil Městský soud v Praze. Kterou restauraci inspekce pokutovala, uvádějí zdroje pod článkem.
Nabídnout připočtení dýška podnik smí a vy ho můžete odmítnout. Když na účtu najdete servis, o kterém jste předem nevěděli, postupujte takto:
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Couvert je něco jiného. Jde o povinný poplatek za stolování, tedy například za pečivo a dochucovadla, který podnik účtuje automaticky. Dýško ale nenahrazuje.
Novinka pro číšníky od roku 2027
Od 1. ledna 2027 bude dobrovolné spropitné zaměstnanců ve stravovacích službách osvobozené od daně i pojistného, a to do limitu odvozeného od tržeb podniku. Počítá s tím zákon o evidenci tržeb, známý jako EET 2.0, schválený v roce 2026. Kadeřnic ani osob samostatně výdělečně činných se změna netýká.
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Pro hosty se tím nic nemění a výši dýška si dál určují sami. Podle místa se ale liší, jestli ho obsluha vůbec čeká. U pultu, v kavárně s výdejem, v rychlém občerstvení nebo v jídelně se s ním počítá méně a obvykle stačí drobná částka do kasičky.
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