Vánoce bývají pro osamělé seniory nejtěžší částí roku a pro mnohé z nich je dárek od cizího člověka jediný, kterým si na ně někdo vzpomene. Projekt Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu proto vstupuje už do desátého ročníku. Od 16. listopadu 2026 je na webu jeziskovavnoucata.cz otevřený seznam tisíců přání seniorů z domovů i vlastních bytů. Za deset let lidé splnili přes 120 tisíc přání, od teplých ponožek až po svatbu na zámku.
V seznamu přání se potkávají ponožky se svatbou na zámku
Osamělých seniorů žijí v Česku podle odhadu pořadatelů projektu stovky tisíc. Do vánoční databáze posílají přání lidé ze stovek zařízení sociálních a zdravotních služeb napříč zemí, od velkých měst až po nejmenší vesnice. Nechybějí ale ani senioři, kteří zůstávají sami ve vlastních domech nebo bytech.
Prvním splněným přáním v historii Ježíškových vnoučat byla před deseti lety mrkací panenka. Velká část přání zůstává skromná dodnes, senioři si často přejí jen sladkosti nebo teplé ponožky. Vedle drobností se ale v seznamu objevují i nevšední zážitky, třeba seskok padákem, jízda na motorce nebo tetování.
Řada splněných přání přinesla starším lidem výjimečné chvíle. Seniorka Jarmila se díky projektu v roce 2017 setkala ve Vatikánu s tehdejším papežem Františkem a paní Helenu navštívili v jejím domově v Mníšku pod Brdy prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Na jaře 2026 si pak partneři Viera a Petr z domova pro seniory splnili sen o malé svatbě v Rytířském sále zámku v Heřmanově Městci.
Pomoci lze konkrétním dárkem nebo příspěvkem do sbírky
Do Ježíškových vnoučat se může zapojit každý. Nejčastější cestou je vybrat si konkrétní přání na stránkách jeziskovavnoucata.cz a seniorovi ho splnit, případně pomoci jako prostředník mezi dárcem a obdarovaným. Důležitou roli hrají také zaměstnanci domovů, kteří s výběrem i předáváním dárků pomáhají. Desátý ročník podpořili natočením spotu pro sociální sítě herec Jan Cina a herečka Daniela Kolářová.
Ne na každé přání ale jednotlivý dárce sám stačí, a ne každý má na zařizování dárku čas nebo energii. Proto při projektu funguje veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu. Z ní organizátoři financují nákladnější i nevyzvednutá přání, aby žádný senior nezůstal bez svého Ježíška.
Každý rok se totiž mezi drahými přáními objevují speciální polohovací křesla, invalidní vozíky nebo další kompenzační pomůcky, které pojišťovna často nehradí a které starším lidem výrazně zlepšují pohyb i kvalitu života. Ze sbírky se pořizuje také elektronika, například rádio, tablet nebo televize. Seniorům, kteří tráví většinu času na lůžku, tak pomáhají udržet kontakt s okolním světem.
Veřejná sbírka podporuje seniory po celý rok
Osamělost nekončí se Štědrým dnem, a proto pomoc Ježíškových vnoučat pokračuje i po Vánocích. Díky veřejné sbírce pořádá projekt po celý rok tematické výzvy, aby senioři nezůstávali sami a mohli zažívat nové věci i mimo svátky. V domovech tak slouží virtuální brýle Kaleido k objevování vzdálených míst a trénování paměti, za klienty pravidelně jezdí animoterapeutické návštěvy se psy, kočkami či koňmi a v roce 2026 přibyla i výzva zaměřená na společné vaření bramboráků nebo tvoření v chlapské dílně s 3D tiskem.
U většiny vánočních přání přitom vůbec nejde o cenu. Obyčejné sladkosti nebo teplé ponožky pro osamělého seniora znamenají hlavně to, že na něj někdo myslel. Pro spoustu z nich je to totiž ten nejcennější dárek.
A pokud byste chtěli podpořit děti a rodiny, které to také nemají lehké, je tu projekt Krabice od bot.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, jeziskovavnoucata.rozhlas.cz).