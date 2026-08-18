Top kina ČR: Bojovník dostal těžké KO a míří mezi propadáky roku. Spider-Man nemá konkurenci

Sportovní Bojovník ze světa MMA měl být podle ambicí producentů jedním z největších českých hitů roku. Štědrý 70milionový rozpočet, kupa hereckých i sportovních hvězd a hlavně úzká spolupráce s populární organizací Oktagon měly zajistit letní hitovku, na niž budou chodit fanoušci bojových sportů v davech. Jenže sen se nyní bolestivě střetl s realitou. Na Bojovníka přišlo během prvního víkendu pouhých 7 186 diváků a nedostal se ani do pětice nejnavštěvovanějších filmů týdne.
A to je opravdu brutální knockout, který nikdo nečekal. Může za neúspěch nevýrazná marketingová kampaň, slabé ohlasy z předpremiéry v Karlových Varech, či snad producenti přecenili sílu MMA? Tady se asi tržební analýzy nebudou psát vesele. Nezabodovala ani druhá velká novinka minulého týdne – dinosauří Konec Oak Street totiž přilákal pouhých 6 tisíc zvědavců. Osazenstvo nejlepší pětice se tak od minule nezměnilo.
5. místo
Tržby 1 milion 422 tisíc Kč / návštěvnost 8 039 diváků / 74 kin
Díky selhání velkých premiér se na pátém místě stále drží noví Mimoni, kteří se udrželi prakticky na číslech z minulého týdne. Žluté postavičky si zase jednou připisují pozici letní trvalky, a i když tentokrát zaostávají za svými tradičními obřími čísly, stále budou patřit mezi nejnavštěvovanější animáky roku. A to se počítá.
4. místo
Tržby 1 milion 824 tisíc Kč / návštěvnost 10 450 diváků / 153 kin
Za očekáváním zůstává i další česká novinka, šílená komedie 6 gramů. Ta o druhém víkendu klesla o nepěkných 54 %, na novou tuzemskou trvalku to tedy v tomto případě zatím nevypadá. Ohlasy jsou navíc značně rozpačité a s aktuálními 44 tisíci návštěvníky na kontě bude mít snímek ještě co dělat, aby to dotlačil ke kýžené stovce.
3. místo
Tržby 4 miliony 092 tisíc Kč / návštěvnost 24 037 diváků / 142 kin
Pozici animované jistoty si kromě Mimoňů drží také osvědčená Tlapková patrola. Její dinosauří dobrodružství sice mezi víkendy kleslo o 46 %, což je na animák poměrně velké číslo, stále zde však není větší důvod k panice. Hranice 100 tisíc diváků bude pokořena už příští týden, a pokud si snímek udrží formu a trpělivé tempo, může to dotáhnout až k pozici druhého nejúspěšnějšího dílu série, na níž aktuálně sídlí Tlapková patrola ve filmu se 167 tisíci návštěvníky.
2. místo
Tržby 9 milionů 521 tisíc Kč / návštěvnost 34 387 diváků / 120 kin
Excelentní formu naopak stále vykazuje Nolanova Odyssea, která odmítá výrazněji zpomalit. Na jednu z audiovizuálních událostí roku stále chodí lidé ve velkém a obrovský zájem rozhodně nehlásí jen pražský IMAX. Mezivíkendově se tak spadlo o pouhých 10 %, Nolanova epika si tak společně s Mimoni připisuje nejmenší propady z celé top 10. To je na pátý víkend v kinech parádní výkon, díky němuž Odyssea během pár dnů překročí hranici půl milionu diváků a troufne si i na těch 600. Odyssea je tak prozatím druhým nejúspěšnějším filmem roku. Hádejte, kdo je první.
1. místo
Tržby 16 milionů 110 tisíc Kč / návštěvnost 71 461 diváků / 121 kin
Ano, krasojízda Spider-Mana českými i světovými kiny pokračuje. V mezinárodním měřítku už Peter Parker překročil bájnou hranici dvou miliard dolarů a stal se nejúspěšnějším spider-manovským počinem vůbec. K této metě má Zbrusu nový den blízko i v českých končinách, když mu do překonání dosud vedoucího Bez domova zbývá zhruba 80 tisíc diváků. Nový Spider-Man už nastřádal 592 tisíc zvědavců a díky parádní výdrži, kdy si připisuje mezi víkendy pouze třetinové propady, se může klidně zhoupnout až za hranici 800 tisíc diváků.
Aktuální program českých kin naleznete zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak