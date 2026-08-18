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Kinobox Daily: Do třetice všeho zlého. Mumie se vrací s riskantnějším pokračováním

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Mumie: Hrob Dračího císaře (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) je dobrodružné fantasy Roba Cohena a prozatím poslední díl celé franšízy, jenž však bude v chystaném novém filmu ignorován. Universal narážel od začátku preprodukce na jeden problém za druhým a situace se bohužel neuklidnila až do vydání snímku, což vedlo ke vzniku definitivně nejslabšího dílu. Přesto však má snímek co nabídnout a odezva na něj je negativnější, než si zaslouží.
Kinobox Daily: Do třetice všeho zlého. Mumie se vrací s riskantnějším pokračováním

Kinobox Daily: Do třetice všeho zlého. Mumie se vrací s riskantnějším pokračováním

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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