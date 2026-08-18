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Star Wars v nejlepší formě? Velkolepý trailer na Ahsoku plní fanouškovské sny

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Star Wars to mají u diváků stále nahnuté. Animovaný Maul – Pán stínů sice dokázal potěšit skalní fandy značky, celovečerní Mandalorian a Grogu ovšem skončil z komerčního i kvalitativního hlediska neslavně a diváci si stěžovali na podvyživené a až příliš dětinské dobrodružství. Reputaci předaleké galaxie by mohla napravit druhá Ahsoka, jejíž první trailer nešetří velkolepostí, parádními triky ani skvělými bojovými sekvencemi.
Star Wars v nejlepší formě? Velkolepý trailer na Ahsoku plní fanouškovské sny

Star Wars v nejlepší formě? Velkolepý trailer na Ahsoku plní fanouškovské sny

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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