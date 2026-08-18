Star Wars v nejlepší formě? Velkolepý trailer na Ahsoku plní fanouškovské sny

Studio Disney na své víkendové konferenci D23 nešetřilo filmovými či seriálovými novinkami a pozadu nezůstala ani tvorba z Lucasfilmu. Diváci akce exkluzivně viděli první upoutávku na chystaný celovečerák Star Wars: Starfighter s Ryanem Goslingem, jenž láká na poctivé rodinné dobrodružství, ještě větší radost ale udělala lidem v sále a následně na internetu druhá Ahsoka. První série byla sice příběhově místy rozpačitá a Dave Filoni dělal radost zejména příznivcům animovaných Povstalců a Klonových válek, zároveň ovšem seriál přinesl parádní akci a jedny z nejlepších soubojů se světelnými meči v Disneyho éře. A jak se zdá, tak právě v tomto ohledu hodlá druhá řada ještě výrazně přitvrdit.
Nová řada startuje samozřejmě tam, kde se minule skončilo. Titulní Ahsoka (Rosario Dawson) a její učednice Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) se snaží dostat z tajuplné planety do svého světa, kde se mezitím schyluje k válce. Velkoadmirál Thrawn (Lars Mikkelsen) se totiž pouští do konfliktu s Novou republikou a jeho cestu k moci budou chtít zastavit všichni staří známí včetně Ezry Bridgera (Eman Esfandi).
Čeká nás tedy velký boj o osud galaxie, zároveň se ale bude známé universum zajímavě rozšiřovat o nové mysteriózní motivy z tajuplného světa. První teaser to pak vše prodává v mimořádně velkolepém měřítku, které strká do kapsy téměř všechny Star Wars projekty z poslední doby. Máme tu pořádně epické vesmírné bitvy, světelným mečem se tu budou stylově ohánět skoro všichni a nostalgiky pak jistě znovu potěší návrat Haydena Christensena, jenž bude svými promluvami pohánět ústřední hrdinku.
První upoutávka zkrátka bere dech a Disney na návratu bývalé rytířky Jedi evidentně vůbec nešetřil. Druhá Ahsoka je navíc ve výhledu Lucasfilmu zatím posledním ohlášeným hraným SW seriálem a osud dalších televizních počinů je aktuálně otazníkem. Že by nás čekalo obří ukončení jedné televizní kapitoly? To se na Disney+ dozvíme během příštího roku, kdy si druhá Ahsoka konečně odbude premiéru.
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Zdroj: Walt Disney Studios, Deadline